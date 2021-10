Κορωνοϊός: Το φθηνό φάρμακο «προστάτης» των πνευμόνων – Προλαμβάνει τη διασωλήνωση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η μετοπρολόλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται εκτενώς για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων, ωφελεί σημαντικά ασθενείς με COVID-19, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης από το Εθνικό Κέντρο Καρδιαγγειακών Ερευνών (CNIC) της Ισπανίας που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology (JACC).Η πιο σοβαρή μορφή της COVID-19 είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία απαιτεί διασωλήνωση και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Η πνευμονική λοίμωξη από τον κορωνοϊό μπορεί να εξελιχθεί σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζουν η φλεγμονή και η υπερδραστηριοποίηση των ουδετερόφιλων. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, δεν υπάρχουν θεραπείες για το σύνδρομο ARDS που σχετίζεται με την COVID-19.Η ερευνητική ομάδα, λοιπόν, ανακάλυψε πρόσφατα ότι η μετοπρολόλη, ένας γνωστός β-αποκλειστής, έχει ιδιαίτερα υψηλή επιλεκτική επίδραση στα υπερδραστηριοποιημένα ουδετερόφιλα κατά τη διάρκεια συνθηκών έντονου στρες όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου των ουδετερόφιλων στο ARDS, η ομάδα υποστήριξε ότι η μετοπρολόλη μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με σοβαρή COVID-19.Διαβάστε περισσότερα στο