Αυτά είναι πολυτιμότερα ω-3 λιπαρά οξέα που θωρακίζουν την καρδιά – Βάλτε τα στο πιάτο σας

Πλήθος ερευνών έχουν κατατάξει τα ω-3 λιπαρά οξέα στα απαραίτητα συστατικά μιας υγιεινής διατροφής για καλή καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine από τη δοκιμή Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-Intervention Trial (REDUCE-IT) το 2018 για τη θετική επίδραση του EPA (εικοσαπεντεανοϊκό οξύ) στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων, έδειξαν πως μια μεγάλη δόση των εν λόγω ω-3 λιπαρών οξέων αποδείχτηκε πράγματι ευεργετική για τους ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.Σημειώνεται ότι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι των ω- 3 λιπαρών οξέων είναι δυο: τα EPA ή αλλιώς εικοσαπεντεανοϊκό οξύ και τα DHA ή αλλιώς δοκοσαξεξανοϊκό οξύ. Το εικοσαπεντεανοϊκό οξύ (EPA) και το δοκοσαξεξανοϊκό οξύ (DHA) είναι οι τύποι που απαντώνται σε λιπαρά ψάρια, όπως ο σολοµός, η πέστροφα, ο τόνος, το σκουµπρί και οι σαρδέλες, ορισµένα άλλα είδη θαλασσινών και άλγη. Βρίσκονται επίσης σε συµπληρώµατα διατροφής, όπως το ιχθυέλαιο.Διαβάστε περισσότερα στο