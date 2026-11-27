Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Τουλάχιστον οκτώ μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε βάρκα στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων
Τουλάχιστον οκτώ μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε βάρκα στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων
Διασώθηκαν 84 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου - Έξι άλλοι τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο
Τουλάχιστον οκτώ μετανάστες βρέθηκαν σήμερα νεκροί σε μια βάρκα που προσπαθούσε να φτάσει στα Κανάρια Νησιά, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, μια εκλογική εκστρατεία η οποία σημαδεύτηκε από έντονες συζητήσεις γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης.
Στη βάρκα που βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, περίπου 70 χλμ. από τις Κανάριες Νήσους, 84 άλλοι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή στο λιμάνι Λα Ρεστίνγκα στο μικρό νησί Ελ Ιέρο, ανέφερε σε δελτίο τύπου η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης, Salvamento Maritimo, αναφέροντας έναν αριθμό νεκρών από οκτώ έως δέκα.
Έξι άλλοι τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.
Επί τόπου, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αξιωματούχους της Πολιτοφυλακής, προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και στρατιώτες από τη μονάδα έκτακτης ανάγκης του στρατού να υποδέχονται μετανάστες στην ξηρά.
Ορισμένοι από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν σε φορεία, ανίκανοι να περπατήσουν, ενώ άλλοι ήταν τυλιγμένοι σε κόκκινες κουβέρτες έκτακτης ανάγκης.
Το σκάφος, όπου βρίσκονται ακόμη τα σώματα των θυμάτων, ρυμουλκήθηκε στο Ελ Ιέρο, όπου αναμενόταν να φτάσει αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την Salvamento Maritimo.
Μιλώντας στο ισπανικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «περίπλοκη».
Στη βάρκα που βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, περίπου 70 χλμ. από τις Κανάριες Νήσους, 84 άλλοι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή στο λιμάνι Λα Ρεστίνγκα στο μικρό νησί Ελ Ιέρο, ανέφερε σε δελτίο τύπου η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης, Salvamento Maritimo, αναφέροντας έναν αριθμό νεκρών από οκτώ έως δέκα.
Έξι άλλοι τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.
Al menos ocho migrantes murieron y seis se encuentran en estado grave tras el hallazgo de una embarcación cerca de la isla de El Hierro, en las Islas Canarias, según Salvamento Marítimo. La ruta migratoria hacia las Canarias sigue cobrando vidas. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes— José Luis Morales (@JLMNoticias) November 27, 2026
Επί τόπου, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αξιωματούχους της Πολιτοφυλακής, προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και στρατιώτες από τη μονάδα έκτακτης ανάγκης του στρατού να υποδέχονται μετανάστες στην ξηρά.
Ορισμένοι από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν σε φορεία, ανίκανοι να περπατήσουν, ενώ άλλοι ήταν τυλιγμένοι σε κόκκινες κουβέρτες έκτακτης ανάγκης.
Το σκάφος, όπου βρίσκονται ακόμη τα σώματα των θυμάτων, ρυμουλκήθηκε στο Ελ Ιέρο, όπου αναμενόταν να φτάσει αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την Salvamento Maritimo.
Μιλώντας στο ισπανικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «περίπλοκη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα