Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα, μόνο αυτό
Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα, μόνο αυτό
Θα ήθελα απλά να περάσουμε καλά και να είναι κάτι απλό, εξήγησε το μοντέλο και παρουσιάστρια
Για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε πώς σκέφτεται να τον οργανώσει, τονίζοντας πως θα ήθελε να γιορτάσει εκείνη την ημέρα ως ένα ωραίο πάρτι, χωρίς υπερβολές
«Μη ρωτήσεις για τον γάμο, γιατί αντί να κανονίσω γάμο πάω και πάλι ταξίδι», είπε αρχικά σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Σε ερώτηση για το αν έχει φανταστεί το νυφικό της, με τούλι και πέπλο ή σε πιο λιτή γραμμή, εξήγησε πως δεν έχει εικόνα του το πώς θα ήθελε να είναι. «Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα απλά να περάσουμε καλά και να είναι κάτι απλό και όχι πολύ φορτωμένο, ούτε πολύ πολύ χαμός. Έτσι ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα. Μόνο αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, σχολίασε με χιούμορ πως ο σύντροφός της διευρύνει τη λίστα των καλεσμένων, παρά την επιθυμία της για έναν πιο κλειστό γάμο. «Μέχρι στιγμής είχα όριο. Τώρα αρχίζει λίγο και ανοίγει αυτό το όριο ο Γιάννης, έχω να σας πω», ανέφερε για να προσθέσει: «Με προκαλεί να ετοιμάσω γάμο. Με προκαλεί. Δεν πέφτω εγώ σε αυτές τις παγίδες».
Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον αγαπημένο της, δηλώνοντας ερωτευμένη. «Ευτυχώς είμαι ερωτευμένη, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια και θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά αυτό», εξομολογήθηκε κλείνοντας.
«Μη ρωτήσεις για τον γάμο, γιατί αντί να κανονίσω γάμο πάω και πάλι ταξίδι», είπε αρχικά σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Σε ερώτηση για το αν έχει φανταστεί το νυφικό της, με τούλι και πέπλο ή σε πιο λιτή γραμμή, εξήγησε πως δεν έχει εικόνα του το πώς θα ήθελε να είναι. «Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα απλά να περάσουμε καλά και να είναι κάτι απλό και όχι πολύ φορτωμένο, ούτε πολύ πολύ χαμός. Έτσι ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα. Μόνο αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, σχολίασε με χιούμορ πως ο σύντροφός της διευρύνει τη λίστα των καλεσμένων, παρά την επιθυμία της για έναν πιο κλειστό γάμο. «Μέχρι στιγμής είχα όριο. Τώρα αρχίζει λίγο και ανοίγει αυτό το όριο ο Γιάννης, έχω να σας πω», ανέφερε για να προσθέσει: «Με προκαλεί να ετοιμάσω γάμο. Με προκαλεί. Δεν πέφτω εγώ σε αυτές τις παγίδες».
Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον αγαπημένο της, δηλώνοντας ερωτευμένη. «Ευτυχώς είμαι ερωτευμένη, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια και θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά αυτό», εξομολογήθηκε κλείνοντας.
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