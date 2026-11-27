«Naughty or nice»: Η Σίντνεϊ Σουίνι φέρνει από τώρα τα Χριστούγεννα ποζάροντας για τη συλλογή εσωρούχων της σε χιονισμένο σκηνικό
«Naughty or nice»: Η Σίντνεϊ Σουίνι φέρνει από τώρα τα Χριστούγεννα ποζάροντας για τη συλλογή εσωρούχων της σε χιονισμένο σκηνικό
«Ξέρετε πόσο αγαπώ τις γιορτές» λέει με νόημα η σέξι ηθοποιός
Στο κλίμα των Χριστουγέννων έχει μπει η Σίντνεϊ Σουίνι, παρουσιάζοντας τη νέα εορταστική συλλογή της εταιρείας εσωρούχων της, Syrn, μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η ηθοποιός εμφανίζεται σε ένα χιονισμένο σκηνικό, ξαπλωμένη πάνω σε κόκκινο σατέν ύφασμα με λευκή γούνινη επένδυση, φορώντας εσώρουχα της συλλογής «Seductress Holiday». Στο καρουζέλ περιλαμβάνονται και άλλα στιγμιότυπα που τη δείχνουν να ποζάρει με λευκά, κόκκινα και μαύρα εσώρουχα.
«Άτακτη ή φρόνιμη… Κυκλοφόρησαν νωρίτερα οι δύο τελευταίες εορταστικές συλλογές της Syrn, μόνο γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να μοιραστώ λίγο περισσότερο υλικό από τη χριστουγεννιάτικη φωτογράφισή μας, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Η φωτογράφιση αποτελεί μέρος της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας του brand, η οποία απαρτίζεται επίσης από σκηνές εμπνευσμένες από τις ταινίες «Μόνος στο σπίτι». Η σειρά «Seductress», την αισθητική της οποίας έχει επιμεληθεί η ίδια η Σουίνι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, κορσέδες, ζαρτιέρες και ασορτί εσώρουχα.
Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός εμφανίζεται σε ένα χιονισμένο σκηνικό, ξαπλωμένη πάνω σε κόκκινο σατέν ύφασμα με λευκή γούνινη επένδυση, φορώντας εσώρουχα της συλλογής «Seductress Holiday». Στο καρουζέλ περιλαμβάνονται και άλλα στιγμιότυπα που τη δείχνουν να ποζάρει με λευκά, κόκκινα και μαύρα εσώρουχα.
«Άτακτη ή φρόνιμη… Κυκλοφόρησαν νωρίτερα οι δύο τελευταίες εορταστικές συλλογές της Syrn, μόνο γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να μοιραστώ λίγο περισσότερο υλικό από τη χριστουγεννιάτικη φωτογράφισή μας, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Η φωτογράφιση αποτελεί μέρος της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας του brand, η οποία απαρτίζεται επίσης από σκηνές εμπνευσμένες από τις ταινίες «Μόνος στο σπίτι». Η σειρά «Seductress», την αισθητική της οποίας έχει επιμεληθεί η ίδια η Σουίνι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, κορσέδες, ζαρτιέρες και ασορτί εσώρουχα.
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