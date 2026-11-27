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Ηλικιωμένη με ηλεκτρικό σκούτερ έκοψε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια σπιτιού στη Βρετανία, βίντεο
Ηλικιωμένη με ηλεκτρικό σκούτερ έκοψε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια σπιτιού στη Βρετανία, βίντεο
Στο σπίτι κατοικεί ένα ανδρόγυνο με την εξάχρονη κόρη τους
Ηλικιωμένη με ηλεκτρικό σκούτερ αποφάσισε να καταστρέψει τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο σπιτιού στο Μίντλεσμπρο της Βρετανίας, κόβοντας τα φωτάκια με ψαλίδι.
Η κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την ηλικιωμένη να πλησιάζει το σπίτι της Μπεθ Γουίλσον Κροφτ, να σταματά δίπλα σε ένα κιγκλίδωμα στολισμένο με λευκά χριστουγεννιάτικα φωτάκια και στη συνέχεια να τεντώνει το χέρι της και να τα κόβει, σύμφωνα με την Daily Mail. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα φωτάκια έσβησαν και η ηλικιωμένη έφυγε.
Στο σπίτι κατοικεί η 31χρονη με τον σύζυγό της, Κίραν και την εξάχρονη κόρη τους. Η Μπεθ είχε αρχικά δηλώσει στα κοινωνικά δίκτυα ότι ήθελε η γυναίκα να της αποζημιώσει το κόστος αντικατάστασης των φώτων. Ευτυχώς, τα φώτα επισκευάστηκαν χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθούν.
«Όταν ξυπνήσαμε χθες το πρωί για να πάμε την κόρη μου στο σχολείο, παρατηρήσαμε ότι τα φώτα ήταν σβηστά και όταν τα ελέγξαμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν κομμένα. Αρχικά σκέφτηκα ότι ήταν παιδιά που τα άρπαξαν καθώς περνούσαν, αλλά όταν είδα τις εικόνες από τις κάμερες, διαπίστωσα ότι δεν ήταν έτσι. Ήταν μια ηλικιωμένη κυρία σε ηλεκτρικό σκούτερ, κάτι που είναι εντελώς τρελό. Είναι γελοίο, γιατί δεν περιμένεις από κανέναν να σου χαλάσει τα φωτάκια. Πόσο μάλλον από μια κυρία αυτής της ηλικίας και χωρίς κανένα λόγο», δήλωσε.
«Αν δεν σου αρέσουν τα Χριστούγεννα, δεν πειράζει. Κάνε ό,τι θέλεις αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά δεν χρειάζεται να χαλάς τη διασκέδαση των άλλων», συμπλήρωσε. Αφού το βίντεο έγινε viral, ένας «πολύ ευγενικός κύριος» προσφέρθηκε να επισκευάσει τα κομμένα φωτάκια.
Αφού έφτιαξε την διακόσμηση η Γουίλσον Κροφτ είπε: «Επιστρέψαμε στη δράση… Η “γιαγιά-γκάνγκστερ” δεν κατάφερε να σβήσει τη λάμψη μου για πολύ». Η ίδια ανέφερε ότι επισκέφθηκε μια γυναίκα που αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο κόψιμο των φώτων: «Ανακάλυψα πού ζούσε περίπου μισή ώρα μετά το σβήσιμο των φώτων, πήγα εκεί και τη ρώτησα γιατί το έκανε. Είπε ότι δεν το έκανε. Τότε της είπα: “Μπορείς είτε να εξηγήσεις γιατί το έκανες είτε θα καλέσω την αστυνομία”, και εκείνη απάντησε: “Κάλεσε την αστυνομία, λοιπόν”».
Η κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την ηλικιωμένη να πλησιάζει το σπίτι της Μπεθ Γουίλσον Κροφτ, να σταματά δίπλα σε ένα κιγκλίδωμα στολισμένο με λευκά χριστουγεννιάτικα φωτάκια και στη συνέχεια να τεντώνει το χέρι της και να τα κόβει, σύμφωνα με την Daily Mail. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα φωτάκια έσβησαν και η ηλικιωμένη έφυγε.
Στο σπίτι κατοικεί η 31χρονη με τον σύζυγό της, Κίραν και την εξάχρονη κόρη τους. Η Μπεθ είχε αρχικά δηλώσει στα κοινωνικά δίκτυα ότι ήθελε η γυναίκα να της αποζημιώσει το κόστος αντικατάστασης των φώτων. Ευτυχώς, τα φώτα επισκευάστηκαν χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθούν.
«Όταν ξυπνήσαμε χθες το πρωί για να πάμε την κόρη μου στο σχολείο, παρατηρήσαμε ότι τα φώτα ήταν σβηστά και όταν τα ελέγξαμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν κομμένα. Αρχικά σκέφτηκα ότι ήταν παιδιά που τα άρπαξαν καθώς περνούσαν, αλλά όταν είδα τις εικόνες από τις κάμερες, διαπίστωσα ότι δεν ήταν έτσι. Ήταν μια ηλικιωμένη κυρία σε ηλεκτρικό σκούτερ, κάτι που είναι εντελώς τρελό. Είναι γελοίο, γιατί δεν περιμένεις από κανέναν να σου χαλάσει τα φωτάκια. Πόσο μάλλον από μια κυρία αυτής της ηλικίας και χωρίς κανένα λόγο», δήλωσε.
«Αν δεν σου αρέσουν τα Χριστούγεννα, δεν πειράζει. Κάνε ό,τι θέλεις αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά δεν χρειάζεται να χαλάς τη διασκέδαση των άλλων», συμπλήρωσε. Αφού το βίντεο έγινε viral, ένας «πολύ ευγενικός κύριος» προσφέρθηκε να επισκευάσει τα κομμένα φωτάκια.
Αφού έφτιαξε την διακόσμηση η Γουίλσον Κροφτ είπε: «Επιστρέψαμε στη δράση… Η “γιαγιά-γκάνγκστερ” δεν κατάφερε να σβήσει τη λάμψη μου για πολύ». Η ίδια ανέφερε ότι επισκέφθηκε μια γυναίκα που αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο κόψιμο των φώτων: «Ανακάλυψα πού ζούσε περίπου μισή ώρα μετά το σβήσιμο των φώτων, πήγα εκεί και τη ρώτησα γιατί το έκανε. Είπε ότι δεν το έκανε. Τότε της είπα: “Μπορείς είτε να εξηγήσεις γιατί το έκανες είτε θα καλέσω την αστυνομία”, και εκείνη απάντησε: “Κάλεσε την αστυνομία, λοιπόν”».
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