Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Βόρειου Γιορκσάιρ, με τη γυναίκα να ταυτοποιείται και να δηλώνει εξοργισμένη για τη διαρροή του βίντεο - Μηχανικοί εξετάζουν το σπίτι για τυχόν προβλήματα στην στατικότητά του





Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο κουδούνι της κατοικίας της οδηγού. Το βίντεο κάνει έκτοτε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, με τις εικόνες της σφοδρής πρόσκρουσης να προκαλούν έκπληξη.







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Everyone remembers their first trade… https://t.co/oiygqMuhvy — Michael Brown (@MrMBrown) November 24, 2026

Η στιγμή που το Range Rover εισβάλλει στο σπίτι Στο βίντεο διακρίνεται η γυναίκα να μπαίνει στο μαύρο Range Rover Evoque, μοντέλο του 2018, να φορά τη ζώνη ασφαλείας της και να θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα.



Λίγο αργότερα επιχειρεί να βγει από το αυτοκίνητο, χωρίς, όπως φαίνεται, να έχει αντιληφθεί ότι το όχημα έχει αρχίσει να κινείται προς τα πίσω.



Όταν συνειδητοποιεί τι συμβαίνει, προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στη θέση του οδηγού, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.



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Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τούβλα και συντρίμμια εκτοξεύονται παντού, ενώ το αυτοκίνητο σφηνώνεται στο μεγάλο παράθυρο του σαλονιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο.



Η οδηγός, η οποία κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος βρισκόταν εν μέρει έξω από αυτό, καταφέρνει να απεγκλωβιστεί μόνη της.



Κρατώντας το κεφάλι της και αντικρίζοντας αποσβολωμένη το μέγεθος της καταστροφής, ακούγεται να φωνάζει: «Θεέ μου, τι έκανα;».

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Νορθάλερτον του Βόρειου Γιορκσάιρ, στη Βρετανία , όταν μία γυναίκα έχασε τον έλεγχο του Range Rover της, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα προς τα πίσω, να διασχίσει τον δρόμο και να καταλήξει στο σαλόνι των γειτόνων της, γκρεμίζοντας μέρος της πρόσοψης του σπιτιού τους.Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο κουδούνι της κατοικίας της οδηγού. Το βίντεο κάνει έκτοτε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, με τις εικόνες της σφοδρής πρόσκρουσης να προκαλούν έκπληξη.Σύμφωνα με την Daily Mail , οδηγός του πολυτελούς SUV ήταν η Νίκολα Ντόντσγουορθ, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου στην περιοχή, η οποία κατάφερε να βγει από το κατεστραμμένο όχημα έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα. Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά το ατύχημα επέστρεψε στην εργασία της. Σε αυτό, φαίνεται η οδηγός να μπαίνει αρχικά στο αμάξι όμως ξαφνικά φαίνεται αυτό να αρχίζει να κυλά προς τα πίσω με αυξανόμενη ταχύτητα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στον τοίχο του απέναντι σπιτιού προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.Στο βίντεο διακρίνεται η γυναίκα να μπαίνει στο μαύρο Range Rover Evoque, μοντέλο του 2018, να φορά τη ζώνη ασφαλείας της και να θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα.Λίγο αργότερα επιχειρεί να βγει από το αυτοκίνητο, χωρίς, όπως φαίνεται, να έχει αντιληφθεί ότι το όχημα έχει αρχίσει να κινείται προς τα πίσω.Όταν συνειδητοποιεί τι συμβαίνει, προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στη θέση του οδηγού, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το SUV διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τον δρόμο και προσκρούει στην πρόσοψη της απέναντι κατοικίας, αξίας 300.000 λιρών, που ανήκει στη Σάρα και τον Ντέιβιντ Χόλαντ.Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τούβλα και συντρίμμια εκτοξεύονται παντού, ενώ το αυτοκίνητο σφηνώνεται στο μεγάλο παράθυρο του σαλονιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο.Η οδηγός, η οποία κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος βρισκόταν εν μέρει έξω από αυτό, καταφέρνει να απεγκλωβιστεί μόνη της.Κρατώντας το κεφάλι της και αντικρίζοντας αποσβολωμένη το μέγεθος της καταστροφής, ακούγεται να φωνάζει: «Θεέ μου, τι έκανα;».



«Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» Η Ντόντσγουορθ υποστήριξε ότι δεν θυμάται πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, εξηγώντας ότι το μόνο που προσπαθούσε να κάνει εκείνο το πρωί ήταν να βγει με την όπισθεν.



Όταν ρωτήθηκε από την Daily Mail εάν μπορεί να εξηγήσει πώς συνέβη το παράξενο ατύχημα, απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι».



Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η ίδια δήλωσε ότι στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς γλίτωσε με ένα μικρό τραύμα στο πρόσωπο.



Έξαλλη για τη διαρροή του βίντεο στο διαδίκτυο Η επιχειρηματίας εξέφρασε την οργή της για το γεγονός ότι το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της διέρρευσε στο διαδίκτυο και έγινε viral.



Όπως ανέφερε, έχει ήδη επικοινωνήσει με την αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί ποιος ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν παραβιαστεί οι ηλεκτρονικές συσκευές της.



«Όταν μάθω ποιος το διέρρευσε, θα έχει μπλεξίματα. Δεν έχω καν το βίντεο. Έτυχε να το δω μόλις χθες το βράδυ, επειδή ήταν παντού στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ήθελα να το δω», δήλωσε. «Ευτυχώς, έχω μόνο ένα κόψιμο στο πρόσωπό μου», πρόσθεσε.



Μάλιστα, η ίδια ανέφερε ότι θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει συνέντευξη έναντι αμοιβής, συγκρίνοντας τη δημοσιότητα που έχει λάβει το περιστατικό με εκείνη του «Ibiza Final Boss».



Πρόκειται για το προσωνύμιο που απέκτησε ο Τζακ Κέι, εργάτης σε οικοδομή από το Νιούκαστλ, όταν ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να χορεύει στην Ίμπιζα έγινε viral το 2025.



Εκτεταμένες ζημιές στην κατοικία, μηχανικοί εξετάζουν τη στατικότητα του κτιρίου Όταν δημοσιογράφοι της Daily Mail επισκέφθηκαν την περιοχή, το Range Rover παρέμενε σφηνωμένο υπό γωνία στην πρόσοψη της κατοικίας, με το παρμπρίζ του καλυμμένο από τούβλα και σπασμένα κομμάτια του κουφώματος του παραθύρου.



Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου εκτιμάται ότι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την κατοικία τους λόγω των εκτεταμένων ζημιών, ενώ η Σάρα Χόλαντ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βόρειου Γιορκσάιρ δήλωσε: «Περίπου στις 9 το πρωί της 20ής Νοεμβρίου, η αστυνομία του Νορθάλερτον ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων για ένα περιστατικό στην περιοχή Ρόμανμπι της πόλης, έπειτα από πρόσκρουση ενός Range Rover σε κατοικία. Εκτιμάται ότι το όχημα ήταν αρχικά σταθμευμένο, προτού προσκρούσει στο κοντινό σπίτι. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί στην αστυνομία, ωστόσο στην οδηγό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο για τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Κλήθηκαν ειδικοί μηχανικοί για να εκτιμήσουν τις ζημιές στο ακίνητο».



Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του Range Rover παραμένουν αδιευκρίνιστες.