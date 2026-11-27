Τελευταία προσπάθεια από τη «δολοφόνο με τα μανιτάρια» στην Αυστραλία να ανατρέψει τα ισόβια χωρίς αποφυλάκιση
Τελευταία προσπάθεια από τη «δολοφόνο με τα μανιτάρια» στην Αυστραλία να ανατρέψει τα ισόβια χωρίς αποφυλάκιση
Προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να εξετάσει την υπόθεσή της
Η Έριν Πάτερσον, η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» από την Αυστραλία, προχώρησε σε μια τελευταία νομική προσπάθεια για να ανατρέψει τις καταδίκες της για φόνο και να αποφύγει τα ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.
Η 52χρονη Πάτερσον κρίθηκε πέρυσι ένοχη για τη δολοφονία τριών συγγενών της και για απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου, όταν τους σέρβιρε το 2023 ένα γεύμα με δηλητηριώδη μανιτάρια.
Τον Οκτώβριο, στο Εφετείο της πολιτείας της Βικτώριας, τρεις δικαστές απέρριψαν την έφεση που είχε ασκήσει κατά των καταδικαστικών αποφάσεων και απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αποφυλακιστεί με αναστολή. Στην απόφασή τους ανέφεραν ότι τα εγκλήματά της ήταν «εξαιρετικά ψυχρά και υπολογισμένα» και έπρεπε να «καταδικαστούν με τους πιο αυστηρό τρόπο».
Τώρα έχει υποβάλει μια τελευταία αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να επανεξεταστεί η υπόθεσή της, αναφέρει το BBC.
Η Πάτερσον ζητά οι ανώτατοι δικαστές της χώρας να εξετάσουν την καταδίκη και την ποινή της, ωστόσο το Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να εξετάσει την υπόθεση και εξετάζει προσφυγές περίπου μόνο στο 10% των υποθέσεων.
Στην πολύκροτη δίκη η Πάτερσον κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του πεθερού και της πεθεράς της, όπως και της αδελφής της πεθεράς της. Κρίθηκε επίσης ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της αδελφής της πεθεράς που έφαγε και αυτός το δηλητηριασμένο γεύμα (βοδινό Γουέλινγκτον με μανιτάρια death cap), αλλά τελικά επέζησε, εξακολουθεί όμως να έχει προβλήματα υγείας.
Ο σύζυγος της Πάτερσον, με τον οποίο ήταν σε διάσταση, δεν παρέστη την τελευταία στιγμή στο μοιραίο γεύμα. Ο ίδιος πίστευε ότι είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει και άλλες φορές.
Η 52χρονη Πάτερσον κρίθηκε πέρυσι ένοχη για τη δολοφονία τριών συγγενών της και για απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου, όταν τους σέρβιρε το 2023 ένα γεύμα με δηλητηριώδη μανιτάρια.
Τον Οκτώβριο, στο Εφετείο της πολιτείας της Βικτώριας, τρεις δικαστές απέρριψαν την έφεση που είχε ασκήσει κατά των καταδικαστικών αποφάσεων και απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αποφυλακιστεί με αναστολή. Στην απόφασή τους ανέφεραν ότι τα εγκλήματά της ήταν «εξαιρετικά ψυχρά και υπολογισμένα» και έπρεπε να «καταδικαστούν με τους πιο αυστηρό τρόπο».
Τώρα έχει υποβάλει μια τελευταία αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να επανεξεταστεί η υπόθεσή της, αναφέρει το BBC.
Η Πάτερσον ζητά οι ανώτατοι δικαστές της χώρας να εξετάσουν την καταδίκη και την ποινή της, ωστόσο το Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να εξετάσει την υπόθεση και εξετάζει προσφυγές περίπου μόνο στο 10% των υποθέσεων.
Στην πολύκροτη δίκη η Πάτερσον κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του πεθερού και της πεθεράς της, όπως και της αδελφής της πεθεράς της. Κρίθηκε επίσης ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της αδελφής της πεθεράς που έφαγε και αυτός το δηλητηριασμένο γεύμα (βοδινό Γουέλινγκτον με μανιτάρια death cap), αλλά τελικά επέζησε, εξακολουθεί όμως να έχει προβλήματα υγείας.
Ο σύζυγος της Πάτερσον, με τον οποίο ήταν σε διάσταση, δεν παρέστη την τελευταία στιγμή στο μοιραίο γεύμα. Ο ίδιος πίστευε ότι είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει και άλλες φορές.
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