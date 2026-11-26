Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας, τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας, τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας, δείτε φωτογραφίες
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Σέκερη, έξω από τον Εθνικό Κήπο – Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Σέκερη, έξω από τον Εθνικό Κήπο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις, και μία μοτοσικλέτα.
Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις, και μία μοτοσικλέτα.
Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος διατηρούσε τις αισθήσεις του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα