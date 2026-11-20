ης 251ης επετείου ίδρυσης του αμερικανικού Ναυτικού. Ακολούθησε, στις 14 Οκτωβρίου, η πρώτη απονήωση του συγκεκριμένου τύπου από το νέο αεροπλανοφόρο, με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικού καταπέλτη.

Τα αποτελέσματα του κύκλου δοκιμών ανακοινώθηκαν στις 19 Νοεμβρίου. Δύο F-35C από τη ναυτική αεροπορική βάση Patuxent River, στο Μέριλαντ, πραγματοποίησαν σε 11 ημέρες αξιολόγησης 34 δοκιμαστικές πτήσεις, 122 απονηώσεις με καταπέλτη και 122 προσνηώσεις με ανάσχεση.

Η πρωτιά αφορά την κλάση Gerald R. Ford, τη νεότερη γενιά αμερικανικών πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων. Η πρώτη προσνήωση F-35C σε αεροπλανοφόρο είχε πραγματοποιηθεί ήδη στις 3 Νοεμβρίου 2014, στο USS Nimitz, ανοικτά του Σαν Ντιέγκο. Το σημερινό βήμα επεκτείνει τη συμβατότητα του μαχητικού σε μια διαφορετική πλατφόρμα, με νέα συστήματα απονήωσης και προσνήωσης.





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