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Η πρώτη προσνήωση στο νέο αεροπλανοφόρο και τα Ελληνικά F35
Το F-35C ολοκλήρωσε τις πρώτες δοκιμές απονήωσης και προσνήωσης στο John F. Kennedy, προχωρώντας την ενσωμάτωσή του στα αεροπλανοφόρα κλάσης Ford. Οι τεχνολογίες πίσω από το νέο ορόσημο και τα επόμενα βήματα για τα ελληνικά F-35A.
ης 251ης επετείου ίδρυσης του αμερικανικού Ναυτικού. Ακολούθησε, στις 14 Οκτωβρίου, η πρώτη απονήωση του συγκεκριμένου τύπου από το νέο αεροπλανοφόρο, με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικού καταπέλτη.
Τα αποτελέσματα του κύκλου δοκιμών ανακοινώθηκαν στις 19 Νοεμβρίου. Δύο F-35C από τη ναυτική αεροπορική βάση Patuxent River, στο Μέριλαντ, πραγματοποίησαν σε 11 ημέρες αξιολόγησης 34 δοκιμαστικές πτήσεις, 122 απονηώσεις με καταπέλτη και 122 προσνηώσεις με ανάσχεση.
Η πρωτιά αφορά την κλάση Gerald R. Ford, τη νεότερη γενιά αμερικανικών πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων. Η πρώτη προσνήωση F-35C σε αεροπλανοφόρο είχε πραγματοποιηθεί ήδη στις 3 Νοεμβρίου 2014, στο USS Nimitz, ανοικτά του Σαν Ντιέγκο. Το σημερινό βήμα επεκτείνει τη συμβατότητα του μαχητικού σε μια διαφορετική πλατφόρμα, με νέα συστήματα απονήωσης και προσνήωσης.
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