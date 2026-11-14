Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ: H βλάβη οφείλεται σε εργασίες αποκατάστασης παλιών καλωδίων χαλκού του συστήματος - Ακυρώθηκαν πάνω από 16.000 πτήσεις χθες και σήμερα
Ο Σον Ντάφι εκτίμησε πως «δεν φαίνεται να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση από ξένη χώρα», ενώ ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα δεν συνδέεται με την αναβάθμιση της πλατφόρμας SMARΤ - Ζήτησε περισσότερα χρήματα από το Κογκρέσο για αναβαθμίσεις του συστήματος
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ντάφι είπε πως δεν φαίνεται να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση από ξένη χώρα. «Δεν το πιστεύουμε, διότι μόλις καταφέραμε να απομονώσουμε τις εργασίες που γίνονταν σε αυτή την απομακρυσμένη τοποθεσία, όλα τα συστήματά μας επανήλθαν σε λειτουργία», πρόσθεσε. «Δεν πιστεύουμε καθόλου ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση. Πρόκειται για ένα σύστημα της FAA που δεν ανταποκρίθηκε... εκείνη τη στιγμή, είτε ο ανάδοχός μας δεν ανταποκρίθηκε είτε ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίθηκε, και αυτό προκάλεσε τις διακοπές».
Επιπλέον, ο υπουργός Μεταφορών διευκρίνισε ότι το πρόβλημα δεν συνδέεται με την αναβάθμιση της πλατφόρμα SMART που έγινε τις τελευταίες ημέρες και έχει ως στόχο να βοηθά τους πιλότους να πλοηγούνται καλύτερα στις καιρικές συνθήκες.
Δείτε τη συνέντευξη τύπου του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ:
Ο Ντάφι ζητά περισσότερη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε;»Ο υπουργός Μεταφορών επανέλαβε το αίτημά του προς το Κογκρέσο για επιπλέον χρηματοδότηση για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί 12,5 δισ. δολάρια και επισημαίνει ότι πρέπει να δαπανηθούν ακόμα περισσότερα, να φτάσουν δηλαδή συνολικά τα 50 δισ. «Ελπίζω να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της στιγμής», λέει αναφερόμενος στο Κογκρέσο, και ρωτά: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, Αμερική;».
«Έχουμε τον πιο ασφαλή και απασχολημένο εναέριο χώρο στον κόσμο»Παράλληλα, δήλωσε: «Έχουμε τον πιο ασφαλή και απασχολημένο εναέριο χώρο στον κόσμο». «Όπως αποδείχθηκε από τα χθεσινά γεγονότα το σύστημα είναι ασφαλές».
«Από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα, οι πτήσεις διακόπηκαν και τα αεροσκάφη επιστράφηκαν, επειδή τόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε το θέμα της ασφάλειας». «Είναι ενοχλητικό; Φυσικά… Μπορεί κάποιοι να μην προλάβουν να πάνε σε έναν γάμο, σε ένα πάρτι γενεθλίων ή να μην καταφέρουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι. όμως, θέλω να φτάσουν σπίτι τους με ασφάλεια», υπογράμμισε.
Σε ερώτηση γιατί η αποκατάσταση καλωδίων χαλκού πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι τη νύχτα, όταν υπάρχουν λιγότερες πτήσεις στον αέρα, ο Ντάφι απάντησε πως «Αν δεν προχωρήσουμε σε αυτές τις αναβαθμίσεις, το σύστημα θα είναι λιγότερο ασφαλές». Όπως υποστηρίζει η αλλαγή έγινε σε απομακρυσμένη τοποθεσία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, αυτές οι αλλαγές γίνονται τη νύχτα και έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ωστόσο, εξηγεί ότι η αλλαγή σε απομακρυσμένη τοποθεσία δεν θα έπρεπε να είχε αυτές τις συνέπειες.
Yesterday @FAANews, out of an abundance of caution, issued a nationwide ground stop to address telecommunications issues. The FAA worked rapidly to isolate the issue and resolve it and reopen our skies. Bottom line: Safety is always our #1 priority. https://t.co/5McbOOFLyu— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026
Ο Ντάφι σημειώνει ότι μέχρι να κατασκευαστεί νέα υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, η κυβέρνηση θα είναι «υποχρεωμένη» να συνεργάζεται με τον παλιό ανάδοχο τηλεπικοινωνιών, L3Harris Technologies, επειδή αυτή η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του υπάρχοντος δικτύου. Η L3Harris δεν έχει σχολιάσει ακόμα το περιστατικό.
Επικεφαλής της FAA: «Το χειρότερο έχει περάσει»Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπρέντφορντ. Ξεκίνησε την ομιλία του ζητώντας μια «ειλικρινή συγγνώμη» προς τους Αμερικανούς ταξιδιώτες για την ταλαιπωρία που βίωσαν και αναφέρει ότι η αναστολή των πτήσεων διατάχθηκε «από υπερβολική προσοχή».
Όπως προκύπτει, περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA)
«Δεν μπορέσαμε να επαναπρογραμματίσουμε 12.000 πτήσεις» την Παρασκευή, ένα σύνολο που περιελάμβανε περίπου 9.000 εμπορικές πτήσεις και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, στη συνέντευξη Τύπου. «Και εκτιμούμε ότι μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν» προσέθεσε.
«Σήμερα το πρωί το σύστημα παραμένει σταθερό» προσέθεσε, εκτιμώντας πως «το χειρότερο έχει περάσει».
«Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη για κάτι δόλιο, ούτε καμία ένδειξη για κάτι που να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ακόμη ο Μπρέντφορντ, δηλώνοντας θα πραγματοποιηθεί μια «πολύ διαφανής ακρόαση για το τι πραγματικά συνέβη».
Ο Μπέντφορντ επανέλαβε τα λόγια του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι, λέγοντας ότι η αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι ένα «διμερές ζήτημα», επειδή «η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας». «Είμαι πολύ πολύ σίγουρος ότι το σύστημα λειτουργεί σήμερα με την ίδια ασφάλεια όπως και πριν από δύο εβδομάδες», πρόσθεσε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «το σύστημα θα συνεχίζει να παρουσιάζει βλάβες μέχρι να το αντικαταστήσουμε», ενώ υπογράμμισε πως χωρίς τη χρηματοδότηση, το σύστημα είναι αδύνατο να εκσυγχρονιστεί.
Οι επιβάτες που επηρεάστηκαν θα πρέπει να λάβουν εναλλακτικές πτήσεις ή «πλήρη επιστροφή χρημάτων»Σχετικά με τους χιλιάδες επιβάτες που επηρεάστηκαν σε όλη τη χώρα τόνισε ότι «είτε θα επανατοποθετηθούν σε πτήση είτε θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων». «Θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους», πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν υπήρχε εφεδρικό σύστημα που να ενεργοποιηθεί, ο διοικητής της FAA απάντησε ότι στην πραγματικότητα «τίποτα δεν έπαθε βλάβη». «Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν αστάθεια, και δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε την αστάθεια αυτή, οπότε η FAA ακύρωσε προληπτικά τις πτήσεις για να διασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια» αναφέρει.
Είπε, ακόμη, πως «Ό,τι και αν μάθουμε από αυτή την (βασική αιτία), θα προσαρμοστούμε».
Επίσης, ενημέρωσε πως σήμερα θα εξακολουθούν να σημειώνονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις, ενώ όπως τόνισε αύριο αναμένεται να βελτιωθεί η εικόνα.
Οι πτήσεις «επιστρέφουν σιγά-σιγά στο φυσιολογικό σήμερα το πρωί»Νωρίτερα σήμερα με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ τόνισε πως οι πτήσεις «επιστρέφουν σιγά-σιγά στο φυσιολογικό σήμερα το πρωί» μετά το χάος που επικράτησε χθες το βράδυ με χιλιάδες πτήσεις να καθηλώνονται μετά από αίτημα της της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Η εντολή δόθηκε λίγο πριν από τις 23:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) και ακυρώθηκε γύρω στις 03:30 του Σαββάτου.
Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι αρχές βρίσκονται σε «στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες για να υποστηρίξουν την εν εξελίξει αποκατάσταση», αλλά προειδοποιεί ότι «θα συνεχίσετε να παρατηρείτε κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις» λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών αποκατάστασης.
«Η κορυφαία προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ταξιδιώτες θα επιστρέψουν με ασφάλεια στις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό.Προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τους πιλότους και τα πληρώματα πτήσεων που εργάζονται χωρίς διακοπή: η χώρα σας ευχαριστεί για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή σας προς το επιβατικό κοινό».
Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σχεδόν 6.000 πτήσεις εντός των ΗΠΑ, καθώς και πτήσεις που αναχωρούν ή φτάνουν στις ΗΠΑ, έχουν επηρεαστεί από ακυρώσεις ή καθυστερήσεις μέχρι στιγμής σήμερα.
Here’s the latest: Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly. We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery. You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most. Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible. To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public. We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026
Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, αναφέρεται ότι έχουν ακυρωθεί 3.807 πτήσεις και έχουν καθυστερήσει 2.145.
Η απαγόρευση απογείωσης άρθηκε την Παρασκευή το βράδυ, αλλά από τότε συνεχίζονται εκτεταμένες διαταραχές και συσσωρεύσεις πτήσεων.
Οι Delta Air Lines, United και American Airlines έχουν τις περισσότερες ακυρώσεις, με 652, 553 και 520 πτήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με το FlightAware.
Τα αεροδρόμια O'Hare του Σικάγου, Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα και John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη έχουν τις περισσότερες ακυρώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο.
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