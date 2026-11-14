Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ: H βλάβη οφείλεται σε εργασίες αποκατάστασης παλιών καλωδίων χαλκού του συστήματος - Ακυρώθηκαν πάνω από 16.000 πτήσεις χθες και σήμερα

Οι επιβάτες που επηρεάστηκαν θα πρέπει να λάβουν εναλλακτικές πτήσεις ή «πλήρη επιστροφή χρημάτων»

Οι πτήσεις «επιστρέφουν σιγά-σιγά στο φυσιολογικό σήμερα το πρωί»

Here’s the latest: Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly. We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery. You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most. Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible. To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public. We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Ο Μπέντφορντ αναφέρει ότι η FAA θεώρησε ότι αυτό θα βοηθούσε στην «απομάκρυνση της πίεσης από το σύστημα», ενώ οι Αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν το πρόβλημα.Όπως προκύπτει, περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA)«Δεν μπορέσαμε να επαναπρογραμματίσουμε 12.000 πτήσεις» την Παρασκευή, ένα σύνολο που περιελάμβανε περίπου 9.000 εμπορικές πτήσεις και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, στη συνέντευξη Τύπου. «Και εκτιμούμε ότι μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν» προσέθεσε.«Σήμερα το πρωί το σύστημα παραμένει σταθερό» προσέθεσε, εκτιμώντας πως «το χειρότερο έχει περάσει».«Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη για κάτι δόλιο, ούτε καμία ένδειξη για κάτι που να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ακόμη ο Μπρέντφορντ, δηλώνοντας θα πραγματοποιηθεί μια «πολύ διαφανής ακρόαση για το τι πραγματικά συνέβη».Ο Μπέντφορντ επανέλαβε τα λόγια του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι, λέγοντας ότι η αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι ένα «διμερές ζήτημα», επειδή «». «Είμαι πολύ πολύ σίγουρος ότι το σύστημα λειτουργεί σήμερα με την ίδια ασφάλεια όπως και πριν από δύο εβδομάδες», πρόσθεσε.Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «», ενώ υπογράμμισε πως χωρίς τη χρηματοδότηση, το σύστημα είναι αδύνατο να εκσυγχρονιστεί.Σχετικά με τους χιλιάδες επιβάτες που επηρεάστηκαν σε όλη τη χώρα τόνισε ότι «». «Θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους», πρόσθεσε.Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν υπήρχε εφεδρικό σύστημα που να ενεργοποιηθεί, ο διοικητής της FAA απάντησε ότι στην πραγματικότητα «τίποτα δεν έπαθε βλάβη». «Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν αστάθεια, και δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε την αστάθεια αυτή, οπότε η FAA ακύρωσε προληπτικά τις πτήσεις για να διασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια» αναφέρει.Είπε, ακόμη, πως «Ό,τι και αν μάθουμε από αυτή την (βασική αιτία), θα προσαρμοστούμε».Επίσης, ενημέρωσε πως σήμερα θα εξακολουθούν να σημειώνονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις, ενώ όπως τόνισε αύριο αναμένεται να βελτιωθεί η εικόνα.Νωρίτερα σήμερα με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ τόνισε πως οι πτήσεις «επιστρέφουν σιγά-σιγά στο φυσιολογικό σήμερα το πρωί» μετά το χάος που επικράτησε χθες το βράδυ με χιλιάδες πτήσεις να καθηλώνονται μετά από αίτημα της της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Η εντολή δόθηκε λίγο πριν από τις 23:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) και ακυρώθηκε γύρω στις 03:30 του Σαββάτου.Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι αρχές βρίσκονται σε «στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες για να υποστηρίξουν την εν εξελίξει αποκατάσταση», αλλά προειδοποιεί ότι «θα συνεχίσετε να παρατηρείτε κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις» λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών αποκατάστασης.«Η κορυφαία προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ταξιδιώτες θα επιστρέψουν με ασφάλεια στις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό.Προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τους πιλότους και τα πληρώματα πτήσεων που εργάζονται χωρίς διακοπή: η χώρα σας ευχαριστεί για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή σας προς το επιβατικό κοινό».Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σχεδόν 6.000 πτήσεις εντός των ΗΠΑ, καθώς και πτήσεις που αναχωρούν ή φτάνουν στις ΗΠΑ, έχουν επηρεαστεί από ακυρώσεις ή καθυστερήσεις μέχρι στιγμής σήμερα.Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, αναφέρεται ότι έχουν ακυρωθεί 3.807 πτήσεις και έχουν καθυστερήσει 2.145.Η απαγόρευση απογείωσης άρθηκε την Παρασκευή το βράδυ, αλλά από τότε συνεχίζονται εκτεταμένες διαταραχές και συσσωρεύσεις πτήσεων.Οι Delta Air Lines, United και American Airlines έχουν τις περισσότερες ακυρώσεις, με 652, 553 και 520 πτήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με το FlightAware.Τα αεροδρόμια O'Hare του Σικάγου, Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα και John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη έχουν τις περισσότερες ακυρώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο.