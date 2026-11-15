Συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στα συστήματα

Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι και πιέσεις για αναβάθμιση των συστημάτων

«Εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε αν υπήρξε ανικανότητα -δηλαδή αν επρόκειτο για λάθος χρήστη ή λάθος εγκαταστάτη από την L3Harris- ή αν εγκατέστησαν έναν ελαττωματικό δρομολογητή. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμη ποιο ήταν το σφάλμα», δήλωσε.Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφάλειας Αεροπορίας (PASS) ανέφερε ότι το πρόβλημα αφορούσε δύο δρομολογητές που αναβαθμίστηκαν την Παρασκευή. Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, ο εξοπλισμός εκτιμάται ότι βρισκόταν στο Αρκάνσας και στο Τέξας.Τα προβλήματα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στα συστήματα επικοινωνιών και ραντάρ των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Η βλάβη προκάλεσε υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα, επηρεάζοντας 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου πτήσεων της FAA.«Είχαμε πάνω από 1.000 απόπειρες σύνδεσης κάθε τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα, και αυτό μας δημιούργησε προβλήματα στην επικοινωνία μας με τα αεροπλάνα, ενώ προκάλεσε και ορισμένες διαταραχές στα ραντάρ μας», ανέφερε ο Ντάφι.Από την πλευρά του, ο Μπέντφορντ διευκρίνισε ότι η απόφαση για την καθήλωση των αεροσκαφών ελήφθη προληπτικά, υπό τον φόβο ότι κάποιο κέντρο θα μπορούσε να χάσει εντελώς τις επικοινωνίες του.«Καμία εγκατάσταση δεν “έσβησε”. Τίποτα δεν χάθηκε πλήρως», σημείωσε.Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε τον Λευκό Οίκο στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.Η L3Harris ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το συμβάν και συνεργάζεται με την FAA για τη διερεύνησή του. Παράλληλα, η μετοχή της κατέγραψε πτώση περίπου 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής.Παρά την άρση της καθήλωσης το βράδυ της Παρασκευής, οι ακυρώσεις συνεχίστηκαν σε μεγάλη κλίμακα και το Σάββατο, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους στα προγραμματισμένα δρομολόγια.Οι Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines ακύρωσαν περίπου το 25% των πτήσεών τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την JetBlue πλησίασε το 45%.Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή στα αεροδρόμια, ενώ οι εταιρείες επέτρεψαν στους επιβάτες να αλλάξουν τις ημερομηνίες των πτήσεών τους χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.Οι διαταραχές επηρέασαν ακόμη και τις μετακινήσεις πανεπιστημιακών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου, οι οποίες είχαν προγραμματισμένους αγώνες το Σάββατο.Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα παλαιότητας του εξοπλισμού και τις ελλείψεις προσωπικού στο αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Ο υπουργός Μεταφορών ζητά πλέον χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, αυξάνοντας το προηγούμενο αίτημά του για 30 δισεκατομμύρια. Το Κογκρέσο είχε εγκρίνει πέρυσι 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι υποστηρίζει την έγκριση επιπλέον κονδυλίων εντός του έτους.Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Ρικ Λάρσεν και Αντρέ Κάρσον ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι από τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εγκριθεί πέρυσι, έχουν ανατεθεί συμβάσεις ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων, αλλά έχουν δαπανηθεί μόλις 1 δισεκατομμύριο δολάρια.