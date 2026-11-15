Συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στα συστήματα
Περισσότερες από 15.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο - Στο μικροσκόπιο των Αρχών η εγκατάσταση νέων δρομολογητών από την εταιρεία L3Harris
Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, περισσότερες από 6.400 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και πάνω από 8.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις. Ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα προβλήματα την Παρασκευή, όταν καταγράφηκαν περίπου 9.200 ακυρώσεις και 7.500 καθυστερήσεις.
Μάλιστα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου είχαν ήδη ακυρωθεί 875 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή.
🇺🇸✈️ U.S. AIRSPACE IS GOING QUIET!— AI Tech Hub ⚡ (@OpenAi221) November 14, 2026
A dramatic time-lapse shows flights disappearing from U.S. skies following the nationwide FAA ground stop.
Aircraft already airborne continue landing, while new departures remain grounded.
The result? A massive drop in air traffic across the… pic.twitter.com/tj94SGkFXD
Η FAA είχε διατάξει την Παρασκευή την προσωρινή καθήλωση σχεδόν όλων των αναχωρήσεων στις ΗΠΑ για περίπου πέντε ώρες, εξαιτίας προβλημάτων στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερης διάρκειας πανεθνική διακοπή αεροπορικών πτήσεων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες και διαβεβαίωσε ότι το σύστημα παραμένει σταθερό, εκτιμώντας πως οι αεροπορικές εταιρείες θα επιστρέψουν σε μεγάλο βαθμό στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας τους μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής.
🚨 The nationwide FAA shutdown has gone from a ground stop to a full-blown bathroom bottleneck ... and things are about to get real real!!— TMZ (@TMZ) November 14, 2026
Full story: https://t.co/tlgOQT8kIM pic.twitter.com/ImZkmXoQsp
Πώς προκλήθηκε το πρόβλημα που καθήλωσε τις πτήσειςΣτο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η εταιρεία L3Harris, η οποία είχε αναλάβει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού επικοινωνιών για λογαριασμό της FAA.
Όπως εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, η βλάβη συνδέεται με την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή σε απομακρυσμένη εγκατάσταση.
Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφάλειας Αεροπορίας (PASS) ανέφερε ότι το πρόβλημα αφορούσε δύο δρομολογητές που αναβαθμίστηκαν την Παρασκευή. Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, ο εξοπλισμός εκτιμάται ότι βρισκόταν στο Αρκάνσας και στο Τέξας.
Τα προβλήματα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στα συστήματα επικοινωνιών και ραντάρ των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Η βλάβη προκάλεσε υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα, επηρεάζοντας 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου πτήσεων της FAA.
«Είχαμε πάνω από 1.000 απόπειρες σύνδεσης κάθε τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα, και αυτό μας δημιούργησε προβλήματα στην επικοινωνία μας με τα αεροπλάνα, ενώ προκάλεσε και ορισμένες διαταραχές στα ραντάρ μας», ανέφερε ο Ντάφι.
Από την πλευρά του, ο Μπέντφορντ διευκρίνισε ότι η απόφαση για την καθήλωση των αεροσκαφών ελήφθη προληπτικά, υπό τον φόβο ότι κάποιο κέντρο θα μπορούσε να χάσει εντελώς τις επικοινωνίες του.
«Καμία εγκατάσταση δεν “έσβησε”. Τίποτα δεν χάθηκε πλήρως», σημείωσε.
Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε τον Λευκό Οίκο στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.
Η L3Harris ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το συμβάν και συνεργάζεται με την FAA για τη διερεύνησή του. Παράλληλα, η μετοχή της κατέγραψε πτώση περίπου 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής.
BREAKING 🚨: LaGuardia Airport in Queens, New York announces they are SHUTTING DOWN all arrivals and departures for the night and KICKING passengers out of the terminal, as the FAA's nationwide ground stop drags on with NO timeline for flights to resume. pic.twitter.com/RpqRelDCbB— The White Hats (@realWhiteHats) November 14, 2026
Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι και πιέσεις για αναβάθμιση των συστημάτωνΠαρά την άρση της καθήλωσης το βράδυ της Παρασκευής, οι ακυρώσεις συνεχίστηκαν σε μεγάλη κλίμακα και το Σάββατο, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
Οι Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines ακύρωσαν περίπου το 25% των πτήσεών τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την JetBlue πλησίασε το 45%.
Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή στα αεροδρόμια, ενώ οι εταιρείες επέτρεψαν στους επιβάτες να αλλάξουν τις ημερομηνίες των πτήσεών τους χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.
Οι διαταραχές επηρέασαν ακόμη και τις μετακινήσεις πανεπιστημιακών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου, οι οποίες είχαν προγραμματισμένους αγώνες το Σάββατο.
Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα παλαιότητας του εξοπλισμού και τις ελλείψεις προσωπικού στο αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Ο υπουργός Μεταφορών ζητά πλέον χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, αυξάνοντας το προηγούμενο αίτημά του για 30 δισεκατομμύρια. Το Κογκρέσο είχε εγκρίνει πέρυσι 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι υποστηρίζει την έγκριση επιπλέον κονδυλίων εντός του έτους.
Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Ρικ Λάρσεν και Αντρέ Κάρσον ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι από τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εγκριθεί πέρυσι, έχουν ανατεθεί συμβάσεις ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων, αλλά έχουν δαπανηθεί μόλις 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
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