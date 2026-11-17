Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν – «Θα πληρώσουν τίμημα που δεν έχει πληρώσει καμία χώρα», είπε για την Τεχεράνη – Τι ανέφερε για τις διαφωνίες στην κυβέρνησή του σχετικά με την Κίνα

Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να συναντηθεί ξεχωριστά με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή τους στην Κίνα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Φιλιππίνες την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιθυμούσε μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. «Δεν ξέρω, αλλά θα τον συναντούσα. Αν υπάρχει η δυνατότητα, θα το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου APEC, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σενζέν στις 19 Νοεμβρίου.







Εφόσον πραγματοποιηθεί ξεχωριστή συνάντηση των δύο προέδρων, θα είναι η δεύτερη κατ' ιδίαν επαφή τους κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η προηγούμενη συνάντησή τους είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα, στο πλαίσιο της αμερικανορωσικής συνόδου κορυφής.



«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει να έρθει στην Κίνα» Στο μεταξύ, σε άλλο μέρος της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα.



Μιλώντας την Τρίτη από τη Μανίλα, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της ασιατικής περιοδείας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επιθυμεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Κίνα αργότερα αυτή την εβδομάδα.



«Το Ιράν θα πληρώσει τίμημα που δεν έχει πληρώσει καμία χώρα» Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για ενδεχόμενο σχέδιο ιρανικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες.



«Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πληρώσουν τίμημα που δεν έχει πληρώσει ποτέ καμία χώρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μανίλα.



Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του CNN, νέες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν επεξεργάζεται σχέδια για να στοχοποιήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια λεγόμενη «βρόμικη βόμβα» ή χημικό όπλο στην Ουάσινγκτον.



Το αμερικανικό δίκτυο επικαλέστηκε επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες εντός της κυβέρνησης σχετικά με το εάν το Ιράν διαθέτει τη δυνατότητα ή την πρόθεση να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο.



Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει πραγματικά επίθεση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει τις σχετικές πληροφορίες με ιδιαίτερη σοβαρότητα.



«Το παίρνουμε πολύ σοβαρά, επειδή τυχαίνει να είναι τρελοί», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτός είναι, παρεμπιπτόντως, ο λόγος που δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε, συνδέοντας την απειλή με την πάγια αμερικανική θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Οι διαφωνίες στην κυβέρνηση Τραμπ για την Κίνα Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για τις διαφωνίες μεταξύ δύο κορυφαίων υπουργών του σχετικά με την πολιτική της Ουάσινγκτον απέναντι στο Πεκίνο.



Πρόκειται για τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, οι οποίοι έχουν εκφράσει διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Και οι δύο υπουργοί συνόδευσαν τον Τραμπ στην πτήση του Air Force One προς τις Φιλιππίνες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία της διαφωνίας, δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησής του.



«Το έχουν χειριστεί πολύ καλά», ανέφερε αρχικά και εξήγησε: «Είναι δύο απόψεις. Είναι δύο διαφορετικές γραμμές σκέψης». «Το έχουν διαχειριστεί πολύ καλά. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά και ανυπομονώ να βρεθώ στην Κίνα. Έχουμε ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε», πρόσθεσε.