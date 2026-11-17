«Η γέφυρα θα επισκευαστεί και θα γίνει καλύτερη από πριν», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντίμτρι Πεσκόφ





Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του για «μια πρωτοφανή επιχείρηση σε απάντηση στα ρωσικά πλήγματα εναντίον των υποδομών μας» και πρόσθεσε ότι η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους, προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και σε κάποια τμήματα της γέφυρας από τα οποία διέρχονται τρένα.









Zelensky confirmed Ukraine struck both the road and railway sections of the Crimean Bridge, saying the attack capped a seven-stage operation coordinated by the Security Service of Ukraine and military leadership over several weeks. https://t.co/VJxGXNNKRs — KyivPost (@KyivPost) November 17, 2026





«Η γέφυρα θα επισκευαστεί και θα γίνει καλύτερη από πριν» Από την πλευρά του ο



«Θα καταρτιστεί σχέδιο επισκευής, ένα συγκεκριμένο σχέδιο», τόνισε ο Πεσκόφ μιλώντας στο ρωσικό μέσο Izvestia. «Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η γέφυρα θα επισκευαστεί και θα είναι καλύτερη από πριν», πρόσθεσε.



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Kremlin: The Crimean Bridge will be restored and will be even better than before. — Open Source Intel (@Osint613) November 17, 2026 Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβογιάεφ, απηύθυνε μήνυμα στους κατοίκους της με το οποίο τους ζητούσε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με τον ανεφοδιασμό της πόλης, κυρίως με τρόφιμα και καύσιμα.



Η Σεβαστούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας. Εκεί ζουν περίπου 550.000 άνθρωποι.



«Θέλω να επισημάνω το πιο σημαντικό: όλες οι ζωτικής σημασίας αλυσίδες εφοδιασμού της Σεβαστούπολης παραμένουν ανέπαφες», δήλωσε στη ρωσική πλατφόρμα MAX.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα «πρωτοφανή επιχείρηση» την ουκρανική επίθεση εναντίον της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας , που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Μόσχα , η οποία πραγματοποιήθηκε «σε απάντηση στα ρωσικά πλήγματα» εναντίον υποδομών της Ουκρανίας Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του για «μια πρωτοφανή επιχείρηση σε απάντηση στα ρωσικά πλήγματα εναντίον των υποδομών μας» και πρόσθεσε ότι η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους, προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και σε κάποια τμήματα της γέφυρας από τα οποία διέρχονται τρένα.Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση αυτή αποτελεί το έβδομο στάδιο μιας επιχείρησης που διαρκεί μερικές εβδομάδες, την οποία σχεδίασαν και συντόνισαν η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU και το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων.Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις, προτού πλήξουν τη γέφυρα της Κριμαίας, είχαν καταστρέψει ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ και εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.Από την πλευρά του ο Ντμίτρι Πεσκόφ , ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου , σχολίασε ότι η γέφυρα της Κριμαίας θα επισκευαστεί και θα γίνει «καλύτερη από πριν».«Θα καταρτιστεί σχέδιο επισκευής, ένα συγκεκριμένο σχέδιο», τόνισε ο Πεσκόφ μιλώντας στο ρωσικό μέσο Izvestia. «Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η γέφυρα θα επισκευαστεί και θα είναι καλύτερη από πριν», πρόσθεσε.«Σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής αρμόδιας για τη διαχείριση των επιπτώσεων της επίθεσης εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαράτ Χουσνουλίν», επεσήμανε η ρωσική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή του.Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβογιάεφ, απηύθυνε μήνυμα στους κατοίκους της με το οποίο τους ζητούσε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με τον ανεφοδιασμό της πόλης, κυρίως με τρόφιμα και καύσιμα.Η Σεβαστούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας. Εκεί ζουν περίπου 550.000 άνθρωποι.«Θέλω να επισημάνω το πιο σημαντικό: όλες οι ζωτικής σημασίας αλυσίδες εφοδιασμού της Σεβαστούπολης παραμένουν ανέπαφες», δήλωσε στη ρωσική πλατφόρμα MAX.

Ο Ραζβογιάεφ πρόσθεσε ότι «η κύρια ροή της κίνησης που διέρχεται από τη γέφυρα αποτελείται από ιδιωτικά οχήματα και λεωφορεία», σημειώνοντας πως ο βασικός στόχος είναι πλέον να βρεθούν λύσεις για τα άτομα που επιθυμούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή να ταξιδέψουν.



Η Ρωσική Επιτροπή Έρευνας επεσήμανε από την πλευρά της ότι ξεκίνησε έρευνα «για τρομοκρατική ενέργεια» μετά την επίθεση αυτή.