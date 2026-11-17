Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Σχέδιο δολοφονίας του Σίσι με μισό τόνο εκρηκτικών από η Μουσουλμανική Αδελφότητα αποκάλυψε πρώην υπουργός της Αιγύπτου
Σχέδιο δολοφονίας του Σίσι με μισό τόνο εκρηκτικών από η Μουσουλμανική Αδελφότητα αποκάλυψε πρώην υπουργός της Αιγύπτου
Ο Μοχάμεντ Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα σχεδίαζε να ανατινάξει την αυτοκινητοπομπή του Σίσι το 2013, μετά την ανατροπή του Μόρσι - Η αλλαγή της διαδρομής και η επιχείρηση εντοπισμού του παγιδευμένου οχήματος
Λεπτομέρειες για ένα σχέδιο δολοφονίας του σημερινού προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την περίοδο που εκείνος ήταν υπουργός Άμυνας, αποκάλυψε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, υποστράτηγος Μοχάμεντ Ιμπραχίμ.
Μιλώντας σε podcast, ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση λίγο πριν από την εκτέλεσή της, ενώ οι δράστες είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν παγιδευμένο όχημα με περίπου μισό τόνο ισχυρών εκρηκτικών, έχοντας προηγουμένως παρακολουθήσει τις μετακινήσεις του Σίσι.
Το σχέδιο, όπως ανέφερε, είχε καταρτιστεί μετά την ανακοίνωση της 3ης Ιουλίου 2013, όταν ο Σίσι, ως υπουργός Άμυνας, γνωστοποίπησε την απομάκρυνση του τότε προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από την εξουσία.
Οι δράστες είχαν επιλέξει συγκεκριμένο σημείο σε διασταύρωση, όπου σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν εξ αποστάσεως ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, το οποίο είχαν παγιδεύσει με περίπου 500 κιλά εκρηκτικής ύλης C4.
Ο Ιμπραχίμ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας τον ενημέρωσε αμέσως μόλις οι υπηρεσίες πληροφοριών απέκτησαν στοιχεία για το σχέδιο, επισημαίνοντας την ανάγκη να ειδοποιηθεί ο Σίσι ώστε να αλλάξει το πρόγραμμα των μετακινήσεών του.
Ο πρώην υπουργός επικοινώνησε προσωπικά με τον τότε υπουργό Άμυνας, ενημερώνοντάς τον για την απειλή. Έτσι, ο Σίσι αποφάσισε αμέσως να τροποποιήσει τόσο την ώρα όσο και τη διαδρομή της μετακίνησής του, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ, ανέτρεψε τον σχεδιασμό των δραστών και απέτρεψε την επίθεση.
Εκτιμώντας ότι το σχέδιό τους είχε αποκαλυφθεί στις υπηρεσίες ασφαλείας, εγκατέλειψαν το σημείο όπου είχαν αναπτυχθεί και μετέφεραν το παγιδευμένο όχημα σε αποθήκη στο χωριό Αράμπ Σαρκάς, στην επαρχία Καλγιούμπια, προκειμένου να το κρύψουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, οι αιγυπτιακές υπηρεσίες κατάφεραν να ακολουθήσουν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει και να εντοπίσουν τη μυστική εγκατάσταση. Στον χώρο βρέθηκαν, όπως υποστήριξε, μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης C4, βαρέλια και πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.
Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν επιχείρηση στην αποθήκη, κατά την οποία κατασχέθηκε το παγιδευμένο όχημα μαζί με ολόκληρο το φορτίο εκρηκτικών και συνελήφθησαν άτομα που φέρονταν να συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης.
Ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι η επιχείρηση ανέδειξε το μέγεθος των απειλών που αντιμετώπιζε η Αίγυπτος εκείνη την περίοδο.
Μιλώντας σε podcast, ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση λίγο πριν από την εκτέλεσή της, ενώ οι δράστες είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν παγιδευμένο όχημα με περίπου μισό τόνο ισχυρών εκρηκτικών, έχοντας προηγουμένως παρακολουθήσει τις μετακινήσεις του Σίσι.
Το σχέδιο, όπως ανέφερε, είχε καταρτιστεί μετά την ανακοίνωση της 3ης Ιουλίου 2013, όταν ο Σίσι, ως υπουργός Άμυνας, γνωστοποίπησε την απομάκρυνση του τότε προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από την εξουσία.
Το κόκκινο αγροτικό με τα 500 κιλά εκρηκτικώνΣύμφωνα με την περιγραφή του πρώην υπουργού, τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά τις ώρες μετακίνησης της αυτοκινητοπομπής του Σίσι μετά την πρωινή προσευχή, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούσε συνήθως.
Οι δράστες είχαν επιλέξει συγκεκριμένο σημείο σε διασταύρωση, όπου σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν εξ αποστάσεως ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, το οποίο είχαν παγιδεύσει με περίπου 500 κιλά εκρηκτικής ύλης C4.
Ο Ιμπραχίμ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας τον ενημέρωσε αμέσως μόλις οι υπηρεσίες πληροφοριών απέκτησαν στοιχεία για το σχέδιο, επισημαίνοντας την ανάγκη να ειδοποιηθεί ο Σίσι ώστε να αλλάξει το πρόγραμμα των μετακινήσεών του.
Ο πρώην υπουργός επικοινώνησε προσωπικά με τον τότε υπουργό Άμυνας, ενημερώνοντάς τον για την απειλή. Έτσι, ο Σίσι αποφάσισε αμέσως να τροποποιήσει τόσο την ώρα όσο και τη διαδρομή της μετακίνησής του, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ, ανέτρεψε τον σχεδιασμό των δραστών και απέτρεψε την επίθεση.
Πώς εντοπίστηκε το παγιδευμένο όχημαΟ Μοχάμεντ Ιμπραχίμ εξήγησε ότι η καθυστέρηση της αυτοκινητοπομπής σε σχέση με την ώρα που είχαν υπολογίσει οι δράστες προκάλεσε σύγχυση στα μέλη της ένοπλης ομάδας.
Εκτιμώντας ότι το σχέδιό τους είχε αποκαλυφθεί στις υπηρεσίες ασφαλείας, εγκατέλειψαν το σημείο όπου είχαν αναπτυχθεί και μετέφεραν το παγιδευμένο όχημα σε αποθήκη στο χωριό Αράμπ Σαρκάς, στην επαρχία Καλγιούμπια, προκειμένου να το κρύψουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, οι αιγυπτιακές υπηρεσίες κατάφεραν να ακολουθήσουν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει και να εντοπίσουν τη μυστική εγκατάσταση. Στον χώρο βρέθηκαν, όπως υποστήριξε, μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης C4, βαρέλια και πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.
Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν επιχείρηση στην αποθήκη, κατά την οποία κατασχέθηκε το παγιδευμένο όχημα μαζί με ολόκληρο το φορτίο εκρηκτικών και συνελήφθησαν άτομα που φέρονταν να συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης.
Ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι η επιχείρηση ανέδειξε το μέγεθος των απειλών που αντιμετώπιζε η Αίγυπτος εκείνη την περίοδο.
Η επιχείρηση Αράμπ Σαρκάς το 2014Η επιχείρηση στο Αράμπ Σαρκάς θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας εκείνης της περιόδου.
Τον Μάρτιο του 2014, κοινές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας έφοδο στην περιοχή, κατά την οποία σκοτώθηκαν και συνελήφθησαν ύποπτοι για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλοστάσιο εκρηκτικών.
Τα γεγονότα σημειώθηκαν σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής στην Αίγυπτο, μετά την ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι το 2013.
Κατά τη διάρκεια του 2013 και του 2014, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και με επιθέσεις και απόπειρες δολοφονίας πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αξιωματούχων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα