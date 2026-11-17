Ο Μοχάμεντ Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα σχεδίαζε να ανατινάξει την αυτοκινητοπομπή του Σίσι το 2013, μετά την ανατροπή του Μόρσι - Η αλλαγή της διαδρομής και η επιχείρηση εντοπισμού του παγιδευμένου οχήματος

Μοχάμεντ Ιμπραχίμ.



Μιλώντας σε podcast, ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση λίγο πριν από την εκτέλεσή της, ενώ οι δράστες είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν παγιδευμένο όχημα με περίπου μισό τόνο ισχυρών εκρηκτικών, έχοντας προηγουμένως παρακολουθήσει τις μετακινήσεις του Σίσι.



Μοχάμεντ Μόρσι από την εξουσία.



Το κόκκινο αγροτικό με τα 500 κιλά εκρηκτικών Σύμφωνα με την περιγραφή του πρώην υπουργού, τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά τις ώρες μετακίνησης της αυτοκινητοπομπής του Σίσι μετά την πρωινή προσευχή, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούσε συνήθως.



Οι δράστες είχαν επιλέξει συγκεκριμένο σημείο σε διασταύρωση, όπου σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν εξ αποστάσεως ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, το οποίο είχαν παγιδεύσει με περίπου 500 κιλά εκρηκτικής ύλης C4.



Σίσι ώστε να αλλάξει το πρόγραμμα των μετακινήσεών του.



Ο πρώην υπουργός επικοινώνησε προσωπικά με τον τότε υπουργό Άμυνας, ενημερώνοντάς τον για την απειλή. Έτσι, ο Σίσι αποφάσισε αμέσως να τροποποιήσει τόσο την ώρα όσο και τη διαδρομή της μετακίνησής του, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ, ανέτρεψε τον σχεδιασμό των δραστών και απέτρεψε την επίθεση.



Πώς εντοπίστηκε το παγιδευμένο όχημα Ο Μοχάμεντ Ιμπραχίμ εξήγησε ότι η καθυστέρηση της αυτοκινητοπομπής σε σχέση με την ώρα που είχαν υπολογίσει οι δράστες προκάλεσε σύγχυση στα μέλη της ένοπλης ομάδας.



Κλείσιμο Αράμπ Σαρκάς, στην επαρχία Καλγιούμπια, προκειμένου να το κρύψουν.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, οι αιγυπτιακές υπηρεσίες κατάφεραν να ακολουθήσουν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει και να εντοπίσουν τη μυστική εγκατάσταση. Στον χώρο βρέθηκαν, όπως υποστήριξε, μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης C4, βαρέλια και πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.



Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν επιχείρηση στην αποθήκη, κατά την οποία κατασχέθηκε το παγιδευμένο όχημα μαζί με ολόκληρο το φορτίο εκρηκτικών και συνελήφθησαν άτομα που φέρονταν να συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης.



Ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι η επιχείρηση ανέδειξε το μέγεθος των απειλών που αντιμετώπιζε η Αίγυπτος εκείνη την περίοδο.



Λεπτομέρειες για ένα σχέδιο δολοφονίας του σημερινού προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι , από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την περίοδο που εκείνος ήταν υπουργός Άμυνας, αποκάλυψε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, υποστράτηγοςΜιλώντας σε, ουποστήριξε ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση λίγο πριν από την εκτέλεσή της, ενώ οι δράστες είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν παγιδευμένο όχημα με περίπου μισό τόνο ισχυρών εκρηκτικών, έχοντας προηγουμένως παρακολουθήσει τις μετακινήσεις του Σίσι.Το σχέδιο, όπως ανέφερε, είχε καταρτιστεί μετά την ανακοίνωση της 3ης Ιουλίου 2013, όταν ο Σίσι, ως υπουργός Άμυνας, γνωστοποίπησε την απομάκρυνση του τότε προέδρουαπό την εξουσία.Σύμφωνα με την περιγραφή του πρώην υπουργού, τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά τις ώρες μετακίνησης της αυτοκινητοπομπής του Σίσι μετά την πρωινή προσευχή, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούσε συνήθως.Οι δράστες είχαν επιλέξει συγκεκριμένο σημείο σε διασταύρωση, όπου σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν εξ αποστάσεως ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, το οποίο είχαν παγιδεύσει με περίπουΟ Ιμπραχίμ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας τον ενημέρωσε αμέσως μόλις οι υπηρεσίες πληροφοριών απέκτησαν στοιχεία για το σχέδιο , επισημαίνοντας την ανάγκη να ειδοποιηθεί οώστε να αλλάξει το πρόγραμμα των μετακινήσεών του.Ο πρώην υπουργός επικοινώνησε προσωπικά με τον τότε υπουργό Άμυνας, ενημερώνοντάς τον για την απειλή. Έτσι, ο Σίσι αποφάσισε αμέσως να τροποποιήσει τόσο την ώρα όσο και τη διαδρομή της μετακίνησής του, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ, ανέτρεψε τον σχεδιασμό των δραστών και απέτρεψε την επίθεση.εξήγησε ότι η καθυστέρηση της αυτοκινητοπομπής σε σχέση με την ώρα που είχαν υπολογίσει οι δράστες προκάλεσε σύγχυση στα μέλη της ένοπλης ομάδας.Εκτιμώντας ότι το σχέδιό τους είχε αποκαλυφθεί στις υπηρεσίες ασφαλείας, εγκατέλειψαν το σημείο όπου είχαν αναπτυχθεί και μετέφεραν το παγιδευμένο όχημα σε αποθήκη στο χωριόστην επαρχία, προκειμένου να το κρύψουν.Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, οι αιγυπτιακές υπηρεσίες κατάφεραν να ακολουθήσουν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει και να εντοπίσουν τη μυστική εγκατάσταση. Στον χώρο βρέθηκαν, όπως υποστήριξε, μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης C4, βαρέλια και πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν επιχείρηση στην αποθήκη, κατά την οποία κατασχέθηκε το παγιδευμένο όχημα μαζί με ολόκληρο το φορτίο εκρηκτικών και συνελήφθησαν άτομα που φέρονταν να συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης.Ο Ιμπραχίμ υποστήριξε ότι η επιχείρηση ανέδειξε το μέγεθος των απειλών που αντιμετώπιζε η Αίγυπτος εκείνη την περίοδο.

Η επιχείρηση Αράμπ Σαρκάς το 2014 Η επιχείρηση στο Αράμπ Σαρκάς θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας εκείνης της περιόδου.



Τον Μάρτιο του 2014, κοινές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας έφοδο στην περιοχή, κατά την οποία σκοτώθηκαν και συνελήφθησαν ύποπτοι για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλοστάσιο εκρηκτικών.



Τα γεγονότα σημειώθηκαν σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής στην Αίγυπτο, μετά την ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι το 2013.



Κατά τη διάρκεια του 2013 και του 2014, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και με επιθέσεις και απόπειρες δολοφονίας πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αξιωματούχων.