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Συγκρούστηκαν δυο τρένα στην Πράγα: Δεκάδες οι τραυματίες, αρκετοί σοβαρά
Συγκρούστηκαν δυο τρένα στην Πράγα: Δεκάδες οι τραυματίες, αρκετοί σοβαρά
Συναγερμός στις Αρχές μετά τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών σε σιδηροδρομική γέφυρα κοντά στον κεντρικό σταθμό της πόλης
Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στην Πράγα, με τα τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τσεχικής αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Σεϊφέρτοβα, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας, γύρω στις επτά το πρωί.
Το ατύχημα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, με περιορισμούς στην κυκλοφορία, ακυρώσεις δρομολογίων και καθυστερήσεις που αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες.
Αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά από τη σύγκρουση, ενώ ορισμένοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Πράγας, Κάρελ Κιρς.
Όπως δήλωσε στο Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όλοι οι σοβαρά τραυματισμένοι επιβάτες έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Πράγας, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση και των δύο αμαξοστοιχιών.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας, Ιβάν Μπεντνάρικ, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «πολύ σοβαρό περιστατικό», τονίζοντας ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η φροντίδα των τραυματιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίησή τους και γνωστοποίησε ότι η Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στα τρένα, με μεταλλικά τμήματα των βαγονιών να έχουν παραμορφωθεί και αποκολληθεί.
Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές γιατί τα τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Το ένα έφθανε από την πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ ενώ το άλλο είχε μόλις αναχωρήσει από το Μιλοβίτσε.
Τα τρένα είναι πιθανό να μετέφεραν λιγότερους επιβάτες απ' ό,τι συνήθως επειδή η 17η Νοεμβρίου είναι δημόσια αργία στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η Ημέρα του Αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία τιμά τόσο τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα, όσο και τη μνήμη της βίαιης καταστολής φοιτητικής διαδήλωσης από τους Ναζί κατακτητές το 1939.
Το ατύχημα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, με περιορισμούς στην κυκλοφορία, ακυρώσεις δρομολογίων και καθυστερήσεις που αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες.
Αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά από τη σύγκρουση, ενώ ορισμένοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Πράγας, Κάρελ Κιρς.
Όπως δήλωσε στο Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όλοι οι σοβαρά τραυματισμένοι επιβάτες έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Πράγας, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση και των δύο αμαξοστοιχιών.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας, Ιβάν Μπεντνάρικ, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «πολύ σοβαρό περιστατικό», τονίζοντας ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η φροντίδα των τραυματιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίησή τους και γνωστοποίησε ότι η Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στα τρένα, με μεταλλικά τμήματα των βαγονιών να έχουν παραμορφωθεί και αποκολληθεί.
Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. pic.twitter.com/33NUSn7zjI— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
Na místě probíhají záchranářské práce. Předběžně je asi 15 zraněných. pic.twitter.com/LPYajdIuj2— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
NEWS: Two trains crashed this morning at Prague’s Main Train Station. Tens of injured reported. pic.twitter.com/yBvNXKze7F— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) November 17, 2026
Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές γιατί τα τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Το ένα έφθανε από την πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ ενώ το άλλο είχε μόλις αναχωρήσει από το Μιλοβίτσε.
Τα τρένα είναι πιθανό να μετέφεραν λιγότερους επιβάτες απ' ό,τι συνήθως επειδή η 17η Νοεμβρίου είναι δημόσια αργία στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η Ημέρα του Αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία τιμά τόσο τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα, όσο και τη μνήμη της βίαιης καταστολής φοιτητικής διαδήλωσης από τους Ναζί κατακτητές το 1939.
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