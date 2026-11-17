Το ατύχημα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, με περιορισμούς στην κυκλοφορία, ακυρώσεις δρομολογίων και καθυστερήσεις που αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας,

, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «πολύ σοβαρό περιστατικό», τονίζοντας ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η φροντίδα των τραυματιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίησή τους και γνωστοποίησε ότι η Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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Τα τρένα είναι πιθανό να μετέφεραν λιγότερους επιβάτες απ' ό,τι συνήθως επειδή η 17η Νοεμβρίου είναι δημόσια αργία στην Τσεχική Δημοκρατία.

Η Ημέρα του Αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία τιμά τόσο τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα, όσο και τη μνήμη της βίαιης καταστολής φοιτητικής διαδήλωσης από τους Ναζί κατακτητές το 1939.