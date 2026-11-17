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Χειρουργείο 15 ωρών στο Παίδων «Η Αγία Σοφία»: Αφαιρέθηκε όγκος νεφρού από 11χρονη που είχε επεκταθεί έως την καρδιά
Χειρουργείο 15 ωρών στο Παίδων «Η Αγία Σοφία»: Αφαιρέθηκε όγκος νεφρού από 11χρονη που είχε επεκταθεί έως την καρδιά
Η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ του νοσοκομείου
Μια εξαιρετικά απαιτητική και σπάνια χειρουργική επέμβαση σε μία 11χρονη ασθενή, η οποία έφερε όγκο στον αριστερό νεφρό με επέκταση μέσω της κάτω κοίλης φλέβας έως την καρδιά, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (14/11) στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού απαιτήθηκε ο συντονισμός δεκάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, από τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας: το Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».
Η ασθενής είχε αρχικά διαγνωστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και παραπέμφθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η επέκταση του όγκου έως την καρδιά συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς μία ενδεχόμενη αποκόλληση τμήματός του θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά στάδια. Αρχικά, έγινε εμβολισμός της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον νεφρό από το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα, από την Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού». Τέλος, με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» προχώρησε στην αφαίρεση του τμήματος του όγκου που είχε επεκταθεί έως την καρδιά.
Καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης ήταν και η συμβολή της εξειδικευμένης αναισθησιολογικής ομάδας, του νοσηλευτικού προσωπικού, των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας, του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου καθώς και η αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η έως σήμερα μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης είναι ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού απαιτήθηκε ο συντονισμός δεκάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, από τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας: το Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».
Η ασθενής είχε αρχικά διαγνωστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και παραπέμφθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η επέκταση του όγκου έως την καρδιά συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς μία ενδεχόμενη αποκόλληση τμήματός του θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά στάδια. Αρχικά, έγινε εμβολισμός της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον νεφρό από το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα, από την Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού». Τέλος, με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» προχώρησε στην αφαίρεση του τμήματος του όγκου που είχε επεκταθεί έως την καρδιά.
Καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης ήταν και η συμβολή της εξειδικευμένης αναισθησιολογικής ομάδας, του νοσηλευτικού προσωπικού, των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας, του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου καθώς και η αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η έως σήμερα μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης είναι ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
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