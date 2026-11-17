Ο Πάπας Λέων λέει όχι στις προτάσεις για έγγαμους καθολικούς ιερείς, προς το παρόν
Ο Πάπας Λέων λέει όχι στις προτάσεις για έγγαμους καθολικούς ιερείς, προς το παρόν
Ο Πάπας Λέων συνομίλησε με δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στη Ρώμη, απορρίπτοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο έγγαμων ιερέων
Ο Πάπας Λέων δήλωσε σήμερα Τρίτη 17/11 ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν να αλλάξει το δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας ώστε να επιτρέπονται οι έγγαμοι ιερείς, αναφέροντας ότι το ζήτημα είναι υπερβολικά διχαστικό για την Εκκλησία των 1,4 δισεκατομμυρίων πιστών, στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με μια πρόταση που υποστηρίζεται εδώ και καιρό από πολλούς Καθολικούς.
Παρόλο που ο Πάπας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν έγγαμοι ιερείς στο μέλλον, είπε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής πτήσης επιστροφής του στη Ρώμη, έπειτα από 12ήμερη περιοδεία στη Νότια Αμερική, ότι προτεραιότητά του είναι να προάγει την ενότητα σε ολόκληρη την παγκόσμια εκκλησία.
Παρόλο που ο Πάπας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν έγγαμοι ιερείς στο μέλλον, είπε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής πτήσης επιστροφής του στη Ρώμη, έπειτα από 12ήμερη περιοδεία στη Νότια Αμερική, ότι προτεραιότητά του είναι να προάγει την ενότητα σε ολόκληρη την παγκόσμια εκκλησία.
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