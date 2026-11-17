Με το «YMCA» υποδέχτηκαν στις Φιλιππίνες τον Τραμπ - Διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε βίντεο
Με το «YMCA» υποδέχτηκαν στις Φιλιππίνες τον Τραμπ - Διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την τεχνητή νοημοσύνη, δείτε βίντεο
Με νέο μαλλί εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στη Μανίλα
Στη Μανίλα έφτασε το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιώντας την πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία, με βασικά θέματα στην ατζέντα του την τεχνητή νοημοσύνη και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα.
Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, έπειτα από ταξίδι σχεδόν 18 ωρών από την Ουάσινγκτον, το οποίο περιλάμβανε στάση στην Αλάσκα για ανεφοδιασμό.
Η υποδοχή του Αμερικανού προέδρου ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με κόκκινο χαλί, μουσική μπάντα που έπαιζε το «YMCA» και ομάδες χορευτών με παραδοσιακές φορεσιές. Αίσθηση προκάλεσε και το νέο του λουκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με πιο σκούρο μαλλί.
Κατεβαίνοντας από το Air Force One, ο Τραμπ παρέλαβε από ένα παιδί δύο μικρές σημαίες, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Φιλιππίνων, τις οποίες ύψωσε και κούνησε προτού χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν.
Στην υποδοχή συμμετείχαν ο Αμερικανός πρέσβης στις Φιλιππίνες, Λι Λίπτον, και αντιπροσωπεία Φιλιππινέζων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή, Φερδινάνδος Αλεξάντερ Μάρκος Γ', γιος του σημερινού προέδρου Φερδινάνδου, Μάρκος Τζούνιορ και εγγονός του πρώην ηγέτη της χώρας Φερδινάνδου Μάρκος.
Ο Τραμπ δεν παρέμεινε για πολλή ώρα στον χώρο του αεροδρομίου και αναχώρησε με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One για το ξενοδοχείο του.
Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της Quad σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.
Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, έπειτα από ταξίδι σχεδόν 18 ωρών από την Ουάσινγκτον, το οποίο περιλάμβανε στάση στην Αλάσκα για ανεφοδιασμό.
Η υποδοχή του Αμερικανού προέδρου ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με κόκκινο χαλί, μουσική μπάντα που έπαιζε το «YMCA» και ομάδες χορευτών με παραδοσιακές φορεσιές. Αίσθηση προκάλεσε και το νέο του λουκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με πιο σκούρο μαλλί.
The Philippines plays “YMCA” for Trump as he arrives in the country. pic.twitter.com/m6LWzdGENE— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Κατεβαίνοντας από το Air Force One, ο Τραμπ παρέλαβε από ένα παιδί δύο μικρές σημαίες, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Φιλιππίνων, τις οποίες ύψωσε και κούνησε προτού χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν.
Στην υποδοχή συμμετείχαν ο Αμερικανός πρέσβης στις Φιλιππίνες, Λι Λίπτον, και αντιπροσωπεία Φιλιππινέζων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή, Φερδινάνδος Αλεξάντερ Μάρκος Γ', γιος του σημερινού προέδρου Φερδινάνδου, Μάρκος Τζούνιορ και εγγονός του πρώην ηγέτη της χώρας Φερδινάνδου Μάρκος.
Ο Τραμπ δεν παρέμεινε για πολλή ώρα στον χώρο του αεροδρομίου και αναχώρησε με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One για το ξενοδοχείο του.
Συνάντηση με τους ηγέτες της QuadΣτη Μανίλα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τους ηγέτες των τριών άλλων χωρών που συμμετέχουν στην τετραμερή συνεργασία Quad: της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.
Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της Quad σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.
Η περιοδεία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με τους συμμάχους της στην Ασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τις οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις με την Κίνα.
Οι Φιλιππίνες επλήγησαν ιδιαίτερα από την εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς εισάγουν το 98% του πετρελαίου τους από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.
Η ασιατική χώρα έγινε η πρώτη παγκοσμίως που κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός σημείωσε απότομη άνοδο, επιδεινώνοντας την οικονομική επιβράδυνση και αυξάνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.
Διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο και τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση μιας «νέας συναίνεσης για την οικονομική ασφάλεια μεταξύ συμμάχων και αξιόπιστων εταίρων». Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι των Φιλιππίνων εκφράζουν ανησυχία για τα σχέδια κατασκευής μεγάλων κέντρων δεδομένων σε αγροτικές εκτάσεις βόρεια της Μανίλας.
Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στην εκτιμώμενη κατανάλωση εκατομμυρίων γαλονιών νερού από τις νέες εγκαταστάσεις, καθώς και στον κίνδυνο εκτοπισμού αγροτών και αυτοχθόνων κοινοτήτων από τις περιοχές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξή τους.
Διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τις συνέπειες του πολέμου στο ΙράνΠαρά την επίσημη υποδοχή, η επίσκεψη του Τραμπ συνοδεύεται από κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στη Μανίλα, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
Οι Φιλιππίνες επλήγησαν ιδιαίτερα από την εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς εισάγουν το 98% του πετρελαίου τους από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.
As President Trump visits the Philippines, protesters are taking to the streets of Manila, opposing a U.S. initiative to build an AI hub in the country. pic.twitter.com/gV54tlkkTg— ABC News (@ABC) November 17, 2026
Η ασιατική χώρα έγινε η πρώτη παγκοσμίως που κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός σημείωσε απότομη άνοδο, επιδεινώνοντας την οικονομική επιβράδυνση και αυξάνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.
Διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο και τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.
Αντιδράσεις και για την αμερικανική πρωτοβουλία Pax SilicaΈνα ακόμη ζήτημα που προκαλεί αντιδράσεις είναι η συμμετοχή των Φιλιππίνων στην αμερικανική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη Pax Silica.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση μιας «νέας συναίνεσης για την οικονομική ασφάλεια μεταξύ συμμάχων και αξιόπιστων εταίρων». Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι των Φιλιππίνων εκφράζουν ανησυχία για τα σχέδια κατασκευής μεγάλων κέντρων δεδομένων σε αγροτικές εκτάσεις βόρεια της Μανίλας.
Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στην εκτιμώμενη κατανάλωση εκατομμυρίων γαλονιών νερού από τις νέες εγκαταστάσεις, καθώς και στον κίνδυνο εκτοπισμού αγροτών και αυτοχθόνων κοινοτήτων από τις περιοχές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξή τους.
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