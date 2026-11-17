Διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν

Αντιδράσεις και για την αμερικανική πρωτοβουλία Pax Silica

Η περιοδεία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με τους συμμάχους της στην Ασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τις οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις με την Κίνα.Παρά την επίσημη υποδοχή, η επίσκεψη του Τραμπ συνοδεύεται από κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στη Μανίλα, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.Οι Φιλιππίνες επλήγησαν ιδιαίτερα από την εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς εισάγουν το 98% του πετρελαίου τους από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.Η ασιατική χώρα έγινε η πρώτη παγκοσμίως που κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός σημείωσε απότομη άνοδο, επιδεινώνοντας την οικονομική επιβράδυνση και αυξάνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.Διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο και τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.Ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί αντιδράσεις είναι η συμμετοχή των Φιλιππίνων στην αμερικανική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνηΣύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση μιας «νέας συναίνεσης για την οικονομική ασφάλεια μεταξύ συμμάχων και αξιόπιστων εταίρων». Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι των Φιλιππίνων εκφράζουν ανησυχία για τα σχέδια κατασκευής μεγάλων κέντρων δεδομένων σε αγροτικές εκτάσεις βόρεια της Μανίλας.Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στην εκτιμώμενη κατανάλωση εκατομμυρίων γαλονιών νερού από τις νέες εγκαταστάσεις, καθώς και στον κίνδυνο εκτοπισμού αγροτών και αυτοχθόνων κοινοτήτων από τις περιοχές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξή τους.