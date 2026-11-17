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Λάθος ακύρωσε εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα από κλήσεις
Λανθασμένες ημερομηνίες στην έγκριση προσωρινού ορίου ταχύτητας οδήγησαν στην ακύρωση κλήσεων. Η υπόθεση φωτίζει τις προϋποθέσεις επιβολής προστίμων από κάμερες, ενώ και στην Ελλάδα έχουν ήδη γίνει δεκτές ενστάσεις οδηγών.
Η υπόθεση αφορά την ζώνη του αυτοκινητόδρομου Interstate 25, στο Κολοράντο. Οι επίμαχες παραβάσεις καταγράφηκαν απο τις κάμερες (όμοιες με της Ελλάδας). Αναδεικνύει έτσι μια κρίσιμη απαίτηση της ηλεκτρονικής επιτήρησης: η επιβολή μιας κύρωσης προϋποθέτει τεκμηριωμένη παράβαση και νόμιμη διοικητική διαδικασία.
Όπως εξήγησαν οι αρχές, στα εσωτερικά έγγραφα έγκρισης του προσωρινού χαμηλότερου ορίου ταχύτητας είχαν καταχωριστεί λανθασμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Αυτές διέφεραν από τις ημερομηνίες που είχε εγκρίνει το πρόγραμμα ελέγχου ταχύτητας, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να προχωρήσει σε διαγραφές προστίμων και επιστροφές.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
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