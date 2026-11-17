πυγμάχοςπέθανε σε ηλικία 31 ετών, τρεις μήνες αφότου υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια αγώνα, ανακοίνωσε την Τρίτη η διοργανώτρια εταιρεία Queensberry.Τοπικά μέσα ενημέρωσης στη γενέτειρα του Ριβς, το Λίμερικ, ανέφεραν ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά την ήττα του με νοκ άουτ από τον Γκάρι Κάλι, σε έναν αγώνα της κατηγορίας ελαφρών ημιμεσαίων βαρών (junior welterweight) τον Αύγουστο στο Δουβλίνο, και έκτοτε βρισκόταν σε τεχνητό κώμα.Τα δημοσιεύματα πρόσθεσαν ότι προσβλήθηκε από λοίμωξη το Σαββατοκύριακο, η οποία οδήγησε στον θάνατό του τη Δευτέρα.«Όλοι στην Queensberry είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Λι Ριβς», ανέφερε η διοργανώτρια εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Ο Λι ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος πυγμάχος, καθώς και ένα αληθινό πρότυπο και πηγή έμπνευσης για την κοινότητά του».Ο Κάλι χαρακτήρισε τον Ριβς «τύπο με χαρακτήρα και τζέντλεμαν».«Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο πέρα από αγάπη μεταξύ μας, πρωταθλητή· δεν μπορώ να πιστέψω ότι το γράφω αυτό, ας αναπαυθείς εν ειρήνη αδερφέ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο Ριβς κέρδισε τους 16 από τους 18 επαγγελματικούς του αγώνες, εκ των οποίων τους 11 με νοκ άουτ.