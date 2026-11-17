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Αστυνομική έφοδος στο αντιπολιτευόμενο Sozcu TV στην Τουρκία: Συλλήψεις και διορισμός κυβερνητικού διαχειριστή
Αστυνομική έφοδος στο αντιπολιτευόμενο Sozcu TV στην Τουρκία: Συλλήψεις και διορισμός κυβερνητικού διαχειριστή
Αστυνομικοί απέκλεισαν τα ξημερώματα την έδρα του τηλεοπτικού σταθμού στην Κωνσταντινούπολη – Νέα επιχείρηση κατά αντιπολιτευόμενου μέσου ενημέρωσης, έναν μήνα μετά την επέμβαση στο Halk TV
Η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη έφοδο στην έδρα του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sozcu TV και του ομίλου του μέσων ενημέρωσης, προχωρώντας σε συλλήψεις και εγκαθιστώντας διαχειριστή διορισμένο από την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο όμιλος.
«Η αστυνομία ερεύνησε το κτίριο του SÖZCÜ κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο», διευκρίνισε ο όμιλος μέσω του λογαριασμού του στο X σε μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο πριν τις 05:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας).
«Ένας δικαστικός διαχειριστής διορίσθηκε στο SÖZCÜ! Η αστυνομία ερευνά το κτίριο (...) Έγιναν συλλήψεις», πρόσθεσε.
Αυτή η νέα επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, το Halk TV, όπου οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.
Η αστυνομία είχε τότε θέσει υπό τον έλεγχό της την έδρα αυτού του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και είχε συλλάβει 11 εργαζομένους του, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας της κυβέρνησης εναντίον των δημοσιογραφικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών κύκλων στη χώρα.
Οι δημοσιογράφοι και τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.
«Η αστυνομία ερεύνησε το κτίριο του SÖZCÜ κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο», διευκρίνισε ο όμιλος μέσω του λογαριασμού του στο X σε μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο πριν τις 05:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας).
«Ένας δικαστικός διαχειριστής διορίσθηκε στο SÖZCÜ! Η αστυνομία ερευνά το κτίριο (...) Έγιναν συλλήψεις», πρόσθεσε.
#SonDakika SÖZCÜ TV ve https://t.co/Ssv1gZ6yvM'ye kayyım atandı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 17, 2026
SÖZCÜ TV'nin bulunduğu binanın önünde onlarca ekip aracı görüntülendi pic.twitter.com/RDcsSCYIc1
Αυτή η νέα επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, το Halk TV, όπου οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.
Η αστυνομία είχε τότε θέσει υπό τον έλεγχό της την έδρα αυτού του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και είχε συλλάβει 11 εργαζομένους του, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας της κυβέρνησης εναντίον των δημοσιογραφικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών κύκλων στη χώρα.
06:00 itibarıyla sözcü televizyonu’nun önü. haber merkezine girmemize müsaade edilmiyor. pic.twitter.com/UTGCbtWLjO— Sezin Ceren Övüç (@sezincerenovuc) November 17, 2026
Οι δημοσιογράφοι και τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.
17 Kasım 2026 Salı.— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) November 17, 2026
‘Günaydın Türkiyem’ diyemiyorum.
Sözcü TV’ye kayyum atandı.
Her zamanki gibi erkenden kanalıma gittim. İçeri alınmadım. ‘Yayınınız yok’ denildi. Üzüntülüyüm. Çok üzgünüm. Ülkem için kaygılıyım. pic.twitter.com/m9QzlSGAWe
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