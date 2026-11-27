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Σκυλιά-μετανάστες επαναπροωθήθηκαν από την Πολωνία στη Ρωσία γιατί πέρασαν παράνομα τα σύνορα
Σκυλιά-μετανάστες επαναπροωθήθηκαν από την Πολωνία στη Ρωσία γιατί πέρασαν παράνομα τα σύνορα
Τα ήσυχα και παιχνιδιάρικα ζωάκια είχαν εντοπιστεί να περιπλανώνται δύο εβδομάδες νωρίτερα κοντά στο συνοριακό φυλάκιο
Μια ασυνήθιστη αποστολή έφεραν σε πέρας Πολωνοί συνοριοφύλακες, οι οποίοι κλήθηκαν να οδηγήσουν πίσω στα ρωσικά σύνορα δύο σκύλους που πέρασαν παράνομα από τον θύλακα του Καλίνιγκραντ.
Τα δύο μεσαίου μεγέθους σκυλιά, το ένα γκρι και το άλλο κοκκινότριχο, επρόκειτο να παραδοθούν επίσημα σε Ρώσους συνοριοφύλακες στο σημείο διέλευσης Γκρετσότκι κοντά στο Μπράνιεβο.
Είχαν εντοπιστεί να περιπλανώνται δύο εβδομάδες νωρίτερα κοντά στο συνοριακό φυλάκιο και είχαν πιαστεί από αξιωματικούς ελέγχου ζώων, δήλωσε ο δήμαρχος του Μπράνιεβο.
Ένας κτηνίατρος ανακάλυψε ότι τα ήσυχα και παιχνιδιάρικα σκυλιά είχαν ρωσικά τσιπάκια.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η επιστροφή τους στην Πολωνία κανονίστηκε με τις Αρχές στην άλλη πλευρά των συνόρων, παρά τα αιτήματα ορισμένων ντόπιων που ήθελαν να τα κρατήσουν στην Πολωνία.
Η διαδικασία είναι καθιερωμένη. Στο παρελθόν, Πολωνοί συνοριοφύλακες έπρεπε να συνοδεύσουν ένα άλογο πίσω με τον ίδιο τρόπο, και πριν από χρόνια... ένα ολόκληρο κοπάδι αγελάδες.
Τα δύο μεσαίου μεγέθους σκυλιά, το ένα γκρι και το άλλο κοκκινότριχο, επρόκειτο να παραδοθούν επίσημα σε Ρώσους συνοριοφύλακες στο σημείο διέλευσης Γκρετσότκι κοντά στο Μπράνιεβο.
Είχαν εντοπιστεί να περιπλανώνται δύο εβδομάδες νωρίτερα κοντά στο συνοριακό φυλάκιο και είχαν πιαστεί από αξιωματικούς ελέγχου ζώων, δήλωσε ο δήμαρχος του Μπράνιεβο.
Ένας κτηνίατρος ανακάλυψε ότι τα ήσυχα και παιχνιδιάρικα σκυλιά είχαν ρωσικά τσιπάκια.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η επιστροφή τους στην Πολωνία κανονίστηκε με τις Αρχές στην άλλη πλευρά των συνόρων, παρά τα αιτήματα ορισμένων ντόπιων που ήθελαν να τα κρατήσουν στην Πολωνία.
Η διαδικασία είναι καθιερωμένη. Στο παρελθόν, Πολωνοί συνοριοφύλακες έπρεπε να συνοδεύσουν ένα άλογο πίσω με τον ίδιο τρόπο, και πριν από χρόνια... ένα ολόκληρο κοπάδι αγελάδες.
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