Ποιος είναι ο νέος προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ - Πώς και γιατί «θυσίασε» την Σούζι Γουάιλς

Εξέχουσα προσωπικότητα της ριζοσπαστικής πτέρυγας των συντηρητικών ο σκληροπυρηνικός Μίλερ - Η προαγωγή του ενδέχεται να σηματοδοτεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται για σκληρή πολιτική αντιπαράθεση













Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Μίλερ έναν από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του. Η Γουάιλς μετακινείται στον πολιτικό μηχανισμό του Προέδρου, χωρίς να αποκόπτεται από το περιβάλλον του. Πρόκειται για μια μεταβολή που υπερβαίνει την αντικατάσταση ενός υψηλόβαθμου στελέχους, καθώς ο προσωπάρχης ελέγχει την καθημερινή λειτουργία της προεδρίας, την πρόσβαση στον Πρόεδρο και τον συντονισμό των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.











Ποιος είναι ο Στίβεν Μίλερ Ο 41χρονος Στίβεν Μίλερ δεν προέρχεται από την παραδοσιακή κομματική γραφειοκρατία των Ρεπουμπλικανών. Η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με τον Τραμπ ήδη από την πρώτη προεδρική εκστρατεία του 2016, όταν εντάχθηκε στο επιτελείο του ως συντάκτης ομιλιών. Έκτοτε εξελίχθηκε σε κεντρικό διαμορφωτή της πολιτικής ατζέντας του, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, στην ασφάλεια των συνόρων και στη διεύρυνση των εκτελεστικών εξουσιών της προεδρίας.



Ο Μίλερ απέκτησε πολιτική εμπειρία εργαζόμενος στο Κογκρέσο, μεταξύ άλλων στο περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζεφ Σέσιονς, πριν μετακινηθεί στην προεδρική εκστρατεία του Τραμπ. Η πολιτική του ταυτότητα διαμορφώθηκε γύρω από τον περιορισμό της μετανάστευσης, την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας και την αντίληψη ότι η ομοσπονδιακή διοίκηση οφείλει να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ταχύτητα τις προεδρικές αποφάσεις.



Κλείσιμο



Η επιρροή του δεν περιοριζόταν στην υποβολή εισηγήσεων. Σύμφωνα με το CNN, ο Μίλερ πραγματοποιούσε καθημερινές πρωινές τηλεδιασκέψεις με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, απαιτώντας συγκεκριμένα αποτελέσματα από τους αρμόδιους μηχανισμούς. Το ίδιο δίκτυο έχει μεταδώσει ότι πίεζε για 3.000 συλλήψεις μεταναστών ημερησίως, αν και η κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι υπήρχαν επίσημες ποσοστώσεις συλλήψεων.



Αυτή η προσέγγιση αποτελεί χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας του: συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί στόχοι, στενή παρακολούθηση της εφαρμογής τους και αξιοποίηση των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας. Για τους υποστηρικτές του πρόκειται για αποτελεσματική εφαρμογή των προεδρικών δεσμεύσεων. Για τους επικριτές του, οι πρακτικές αυτές εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αναλογικότητας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.



Η Σούζι Γουάιλς και η πολιτική της πειθαρχίας Η Σούζι Γουάιλς εκπροσωπούσε μια διαφορετική σχολή πολιτικής διαχείρισης. Έμπειρη οργανώτρια εκλογικών εκστρατειών, με βαθιά γνώση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και των πολιτικών ισορροπιών, είχε αναλάβει να μεταφέρει στον Λευκό Οίκο την πειθαρχία που χαρακτήρισε την προεδρική καμπάνια του 2024.



Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παραδώσει τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στον Στίβεν Μίλερ , έναν από τους στενότερους και πλέον ιδεολογικά συνεπείς συνεργάτες του, αποτελεί την πρώτη μεγάλη αναδιάταξη της αμερικανικής κυβέρνησης μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Η αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς και η ανάδειξη του ανθρώπου που σχεδίασε μεγάλο μέρος της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την επιλογή του Τραμπ να αντιμετωπίσει τη νέα πολιτική πραγματικότητα όχι με υποχώρηση προς το κέντρο, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στον ιδεολογικό πυρήνα του κινήματος MAGA.Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Μίλερ έναν από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του. Η Γουάιλς μετακινείται στον πολιτικό μηχανισμό του Προέδρου, χωρίς να αποκόπτεται από το περιβάλλον του. Πρόκειται για μια μεταβολή που υπερβαίνει την αντικατάσταση ενός υψηλόβαθμου στελέχους, καθώς ο προσωπάρχης ελέγχει την καθημερινή λειτουργία της προεδρίας, την πρόσβαση στον Πρόεδρο και τον συντονισμό των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.Ο 41χρονος Στίβεν Μίλερ δεν προέρχεται από την παραδοσιακή κομματική γραφειοκρατία των Ρεπουμπλικανών. Η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με τον Τραμπ ήδη από την πρώτη προεδρική εκστρατεία του 2016, όταν εντάχθηκε στο επιτελείο του ως συντάκτης ομιλιών. Έκτοτε εξελίχθηκε, στην ασφάλεια των συνόρων και στη διεύρυνση των εκτελεστικών εξουσιών της προεδρίας.Ο Μίλερ απέκτησε πολιτική εμπειρία εργαζόμενος στο Κογκρέσο, μεταξύ άλλων στο περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζεφ Σέσιονς, πριν μετακινηθεί στην προεδρική εκστρατεία του Τραμπ. Η πολιτική του ταυτότητα διαμορφώθηκε γύρω από τον περιορισμό της μετανάστευσης, την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας και την αντίληψη ότι η ομοσπονδιακή διοίκηση οφείλει να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ταχύτητα τις προεδρικές αποφάσεις.Στην πρώτη θητεία Τραμπ συμμετείχε στον σχεδιασμό των περιορισμών εισόδου πολιτών από συγκεκριμένες χώρες, καθώς και στη διαμόρφωση της πολιτικής αυστηρότερων ελέγχων και απελάσεων. Στη δεύτερη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, ως αναπληρωτής προσωπάρχης αρμόδιος για την πολιτική, απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη επιρροή, με αρμοδιότητες που επεκτάθηκαν πέρα από το μεταναστευτικό.Η επιρροή του δεν περιοριζόταν στην υποβολή εισηγήσεων. Σύμφωνα με το CNN, ο Μίλερ πραγματοποιούσε καθημερινές πρωινές τηλεδιασκέψεις με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, απαιτώντας συγκεκριμένα αποτελέσματα από τους αρμόδιους μηχανισμούς. Το ίδιο δίκτυο έχει μεταδώσει ότι πίεζε για 3.000 συλλήψεις μεταναστών ημερησίως, αν και η κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι υπήρχαν επίσημες ποσοστώσεις συλλήψεων.Αυτή η προσέγγιση αποτελεί χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας του: συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί στόχοι, στενή παρακολούθηση της εφαρμογής τους και αξιοποίηση των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας. Για τους υποστηρικτές του πρόκειται για αποτελεσματική εφαρμογή των προεδρικών δεσμεύσεων. Για τους επικριτές του, οι πρακτικές αυτές εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αναλογικότητας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.Η Σούζι Γουάιλς εκπροσωπούσε μια διαφορετική σχολή πολιτικής διαχείρισης. Έμπειρη οργανώτρια εκλογικών εκστρατειών, με βαθιά γνώση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και των πολιτικών ισορροπιών, είχε αναλάβει να μεταφέρει στον Λευκό Οίκο την πειθαρχία που χαρακτήρισε την προεδρική καμπάνια του 2024.

Η Γουάιλς υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ επιδίωξε να περιορίσει τις εσωτερικές συγκρούσεις, να οργανώσει τις ροές πληροφόρησης και να διατηρήσει ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο λειτουργίας γύρω από έναν Πρόεδρο που συχνά λαμβάνει αποφάσεις εκτός των συμβατικών διοικητικών διαδικασιών.



Δεν αποτελούσε ιδεολογικό αντίβαρο στον Τραμπ. Αντιθέτως, συμμεριζόταν τις βασικές πολιτικές του επιδιώξεις. Η διαφορά της από τον Μίλερ βρισκόταν κυρίως στη μέθοδο: η Γουάιλς έδινε προτεραιότητα στον πολιτικό συντονισμό και στη διαχείριση των ανταγωνιστικών κέντρων επιρροής, ενώ ο διάδοχός της έχει ταυτιστεί περισσότερο με τη διαμόρφωση και την επιβολή συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.



Οι εκλογικές απώλειες της 3ης Νοεμβρίου επιτάχυναν τις εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στρατηγική που ακολούθησαν οι Ρεπουμπλικανοί, ενώ η Γουάιλς υπέβαλε την παραίτησή της την Πέμπτη. Παρά τις δημόσιες ευχαριστίες του Προέδρου, η μετακίνησή της συνδέεται χρονικά και πολιτικά με την αναζήτηση ευθυνών για το εκλογικό αποτέλεσμα.



Τι αλλάζει στον Λευκό Οίκο Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στους δύο προσωπάρχες αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται η εξουσία από το προεδρικό επιτελείο. Η Γουάιλς επιχειρούσε να οργανώσει και να συντονίσει τις αποφάσεις του Τραμπ. Ο Μίλερ, έχοντας ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους, αποκτά πλέον και την ευθύνη να συντονίζει ολόκληρο τον μηχανισμό που θα τις εφαρμόζει.



Αυτό μπορεί να μεταβάλει τις εσωτερικές ισορροπίες της κυβέρνησης. Ο νέος προσωπάρχης θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να καθορίζει ποιες εισηγήσεις φτάνουν στο Οβάλ Γραφείο, να επιταχύνει πολιτικές πρωτοβουλίες και να ασκεί πίεση στα υπουργεία για την εφαρμογή των προεδρικών αποφάσεων. Η συγκέντρωση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο με σαφώς διαμορφωμένες ιδεολογικές θέσεις δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που επικρατούσαν επί Γουάιλς.



Το πρώτο πεδίο στο οποίο αναμένεται να αποτυπωθεί η αλλαγή είναι το μεταναστευτικό. Ο Μίλερ έχει συνδέσει την πολιτική του σταδιοδρομία με τις μαζικές απελάσεις, τον περιορισμό της νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης και τη χρήση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για την επίτευξη αυτών των στόχων.



Η επιλογή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης έχει προκαλέσει αυξανόμενες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκλογικής έρευνας του Associated Press, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους εκτίμησαν ότι η εφαρμογή των μέτρων για τη μετανάστευση είχε προχωρήσει υπερβολικά. Παρά την καταγεγραμμένη αυτή δυσαρέσκεια, ο Τραμπ αναθέτει την ηγεσία του επιτελείου του στον άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με την αυστηροποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών.



Το Κογκρέσο και η σύγκρουση για την προεδρική εξουσία Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τη σχέση του Λευκού Οίκου με το Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, δημιουργώντας ένα εντελώς διαφορετικό θεσμικό περιβάλλον για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας Τραμπ.



Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει κοινοβουλευτικές επιτροπές με δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών, κλήτευσης κυβερνητικών αξιωματούχων και απαίτησης εγγράφων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς θα επηρεάσει τις διαδικασίες έγκρισης σημαντικών κυβερνητικών διορισμών.



Ο Μίλερ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, έχει προαναγγείλει έλεγχο των ενεργειών του, ιδίως όσων συνδέονται με την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.



Η νέα θέση του Μίλερ δεν του παρέχει ασυλία έναντι του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αντιθέτως, μπορεί να τον τοποθετήσει ακόμη πιο κεντρικά στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία.



Η Γουάιλς διέθετε μακρά εμπειρία στην πολιτική διαπραγμάτευση και στις εσωκομματικές ισορροπίες. Ο Μίλερ έχει αναδειχθεί περισσότερο μέσα από την υπεράσπιση μιας εκτεταμένης ερμηνείας των προεδρικών εξουσιών. Επομένως, η αλλαγή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο συγκρουσιακή σχέση με τη νέα πλειοψηφία του Κογκρέσου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία θα οδηγήσει υποχρεωτικά σε θεσμική αντιπαράθεση.



Η εξωτερική πολιτική και ο πόλεμος με το Ιράν Η τρίτη παράμετρος αφορά την εξωτερική πολιτική και κυρίως τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος συνέβαλε στην εκλογική φθορά των Ρεπουμπλικανών.



Ο Μίλερ δεν είναι επαγγελματίας διπλωμάτης ούτε προέρχεται από το παραδοσιακό σύστημα εθνικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η επιρροή του στις αποφάσεις του Τραμπ έχει επεκταθεί και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.



Η στάση του απέναντι στον πόλεμο απαιτεί προσεκτική διάκριση. Το Axios έχει περιγράψει τον Μίλερ ως υποστηρικτή μιας πιο σκληρής προσέγγισης σε σχέση με το Ιράν. Αντίθετα, ανάλυση του Atlantic αναφέρει ότι είχε υποστηρίξει τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαφορετικές αυτές αναφορές δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί δεδομένο ότι η ανάληψη των νέων καθηκόντων του θα οδηγήσει σε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.



Εκείνο που αλλάζει με μεγαλύτερη βεβαιότητα είναι η θέση του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως προσωπάρχης θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τις εισηγήσεις που προέρχονται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, χωρίς να υποκαθιστά τις θεσμικές αρμοδιότητές τους.



Σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές πιέσεις για την οικονομία, το κόστος του πολέμου και τη διεθνή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ρόλος του νέου προσωπάρχη θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα.



Το MAGA μετά την ήττα και η επιλογή της συνέχειας Η προαγωγή του Μίλερ συνδέεται και με την επόμενη ημέρα του κινήματος MAGA. Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών άνοιξε μια συζήτηση για τη στρατηγική του κόμματος, την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών επιλογών και την πολιτική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028.



Στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένα στελέχη θεωρούν ότι απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία και στο κόστος ζωής, ζητήματα που επηρέασαν καθοριστικά τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να διατηρήσει την πολιτική ταυτότητα με την οποία ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.



Ο Μίλερ συνδέεται με τη δεύτερη προσέγγιση. Η πολιτική του διαδρομή δεν χαρακτηρίζεται από αναζήτηση συμβιβασμών με τους Δημοκρατικούς, αλλά από την προσπάθεια θεσμικής εφαρμογής της ατζέντας America First.



Η τοποθέτησή του, επομένως, δεν αποτελεί από μόνη της αλλαγή του πολιτικού προγράμματος της κυβέρνησης. Αποτελεί όμως σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα αυτό θα προωθείται και θα συντονίζεται.



Υπάρχει, παράλληλα, μια πολιτική αντίφαση την οποία θα κληθεί να διαχειριστεί ο νέος προσωπάρχης. Οι Δημοκρατικοί ενίσχυσαν τη θέση τους αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια για την οικονομία, το κόστος ζωής, τον πόλεμο και συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές. Ο Τραμπ, αντί να επιλέξει έναν προσωπάρχη με κυρίως εκλογικά και διαπραγματευτικά χαρακτηριστικά, προτίμησε έναν στενό συνεργάτη που έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό των πολιτικών αυτών.



Η απόφαση μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή της προεδρικής ομάδας γύρω από τις βασικές της προτεραιότητες. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να δυσκολέψει την αναζήτηση συναινέσεων με τους Δημοκρατικούς, ιδιαίτερα σε ζητήματα που απαιτούν νομοθετικές συμφωνίες.



Η νέα ισορροπία εξουσίας στη Δυτική Πτέρυγα Η διαφορά ανάμεσα στη Γουάιλς και στον Μίλερ συνοψίζεται σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο του προσωπάρχη. Η πρώτη λειτουργούσε πρωτίστως ως πολιτική διαχειρίστρια, επιδιώκοντας να διατηρεί την κυβερνητική μηχανή οργανωμένη και να αποτρέπει τις εσωτερικές συγκρούσεις. Ο δεύτερος αναλαμβάνει έχοντας ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές και έχοντας αποκτήσει σημαντική επιρροή στους μηχανισμούς εφαρμογής τους.



Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ εγκαταλείπει την προσωπική του κυριαρχία στη λήψη αποφάσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να αποτελεί το τελικό κέντρο εξουσίας και έχει επανειλημμένα δείξει ότι δεν δεσμεύεται από τις εισηγήσεις των συνεργατών του.



Σημαίνει, ωστόσο, ότι ένας από τους στενότερους ιδεολογικούς του συμμάχους αποκτά πλέον την ευθύνη οργάνωσης ολόκληρης της Δυτικής Πτέρυγας.



Η Γουάιλς αποχωρεί από τη θέση έχοντας υπηρετήσει περισσότερο από κάθε προσωπάρχη της πρώτης θητείας Τραμπ. Ο Μίλερ αναλαμβάνει σε ένα σαφώς δυσκολότερο πολιτικό περιβάλλον: με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν το Κογκρέσο, με τις εκλογικές απώλειες να έχουν ενισχύσει τις εσωτερικές συζητήσεις στους Ρεπουμπλικανούς και με τον Λευκό Οίκο να καλείται να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του.



Η πρώτη δοκιμασία του νέου προσωπάρχη θα είναι να συνδυάσει την εφαρμογή της κυβερνητικής ατζέντας με τη διαχείριση αυτών των περιορισμών. Το ερώτημα για την Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο πόση επιρροή θα αποκτήσει ο Μίλερ, αλλά κατά πόσο η επιρροή αυτή θα μεταφραστεί σε διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης.



Η επιλογή Τραμπ δίνει ήδη μια πρώτη απάντηση για την πολιτική κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο Λευκός Οίκος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η πραγματική έκταση της αλλαγής θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τη Δευτέρα και, κυρίως, από τη δυνατότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει την πολιτική της απέναντι σε ένα Κογκρέσο που πλέον ελέγχεται από την αντιπολίτευση.