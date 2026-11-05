Η Τεχεράνη έστειλε πρόταση στην Ουάσινγκτον για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει το Reuters
Η Τεχεράνη έστειλε πρόταση στην Ουάσινγκτον για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει το Reuters
Νέα πρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα φέρεται να διαβίβασε η Τεχεράνη στην Ουάσινγκτον, μέσω της διαμεσολάβησης του Κατάρ, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο
Νέα πρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα φέρεται να διαβίβασε η Τεχεράνη στην Ουάσινγκτον, μέσω της διαμεσολάβησης του Κατάρ, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι ΗΠΑ εξετάζουν την πρόταση, ωστόσο η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση πριν ικανοποιηθούν επτά αιτήματα που έχει διατυπώσει.
Η εξέλιξη έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη Ντόχα να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο. Βασικός στόχος των προσπαθειών είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει την αντιπαράθεση και θα αποτρέψει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν πριν από την επιστροφή στο τραπέζι των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.
Στους τελευταίους γύρους διαμεσολάβησης, το Ιράν επέμεινε ότι θα πρέπει προηγουμένως να αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των λιμανιών του, να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου και να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.
Παράλληλα, ζητά να υπάρξουν συγκεκριμένες διευθετήσεις για τα ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Στον αντίποδα, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει το πυρηνικό ζήτημα να αποτελέσει βασικό αντικείμενο των συνομιλιών από την πρώτη στιγμή. Η διαφορετική προσέγγιση των δύο χωρών ως προς τη σειρά με την οποία θα εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.
Την Πέμπτη, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι το Ιράν εξετάζει προτάσεις που έχουν καταθέσει οι διαμεσολαβητές σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε από αξιωματούχους ως σημαντικό βήμα προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην Τεχεράνη περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες η ιρανική κυβέρνηση παρέμενε αμετακίνητη στις θέσεις της και δεν εμφανιζόταν διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις στο πυρηνικό ζήτημα.
Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times εκτιμούν ότι η πρόθεση της ιρανικής πλευράς να εξετάσει τις συγκεκριμένες προτάσεις αποτελεί ένδειξη προόδου στη διαμεσολαβητική προσπάθεια υπό την ηγεσία του Κατάρ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από την Τεχεράνη σχετικά με την αποδοχή τους.
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι ΗΠΑ εξετάζουν την πρόταση, ωστόσο η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση πριν ικανοποιηθούν επτά αιτήματα που έχει διατυπώσει.
Η εξέλιξη έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη Ντόχα να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο. Βασικός στόχος των προσπαθειών είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει την αντιπαράθεση και θα αποτρέψει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν πριν από την επιστροφή στο τραπέζι των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.
Στους τελευταίους γύρους διαμεσολάβησης, το Ιράν επέμεινε ότι θα πρέπει προηγουμένως να αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των λιμανιών του, να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου και να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.
Τα αιτήματα της Τεχεράνης πριν από τον διάλογο
Παράλληλα, ζητά να υπάρξουν συγκεκριμένες διευθετήσεις για τα ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Στον αντίποδα, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει το πυρηνικό ζήτημα να αποτελέσει βασικό αντικείμενο των συνομιλιών από την πρώτη στιγμή. Η διαφορετική προσέγγιση των δύο χωρών ως προς τη σειρά με την οποία θα εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.
Την Πέμπτη, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι το Ιράν εξετάζει προτάσεις που έχουν καταθέσει οι διαμεσολαβητές σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε από αξιωματούχους ως σημαντικό βήμα προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης.
Μυστικές διπλωματικές επαφές παρά τη σύγκρουση
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην Τεχεράνη περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες η ιρανική κυβέρνηση παρέμενε αμετακίνητη στις θέσεις της και δεν εμφανιζόταν διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις στο πυρηνικό ζήτημα.
Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times εκτιμούν ότι η πρόθεση της ιρανικής πλευράς να εξετάσει τις συγκεκριμένες προτάσεις αποτελεί ένδειξη προόδου στη διαμεσολαβητική προσπάθεια υπό την ηγεσία του Κατάρ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από την Τεχεράνη σχετικά με την αποδοχή τους.
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