«Ο πύραυλος Ορέσνικ έρχεται»: Χάκερ έστειλαν ψεύτικους συναγερμούς για πυρηνικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία

Ψεύτικες ειδοποιήσεις για πυρηνικές επιθέσεις και χημικούς κινδύνους προκάλεσαν αναστάτωση σε χιλιάδες χρήστες κινητών συσκευών στις δύο χώρες, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση

Ρωσία, με χιλιάδες χρήστες να λαμβάνουν ψεύτικες ειδοποιήσεις για πυρηνικές επιθέσεις, χημικούς κινδύνους και μάχες στους δρόμους του Κιέβου. Οι αρχές και στις δύο χώρες έσπευσαν να διαψεύσουν τα μηνύματα και να καλέσουν τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο επίσημες πηγές ενημέρωσης.



Η πρώτη κυβερνοεπίθεση είχε ως στόχο την επίσημη ουκρανική εφαρμογή Air Alert το βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου.







Σε μία από τις ειδοποιήσεις, η οποία ήταν γραμμένη στα ρωσικά, αναφερόταν: «Γεια! Τώρα θα υπάρξει πυρηνικός συναγερμός σε όλη την Ουκρανία. Μην ανησυχείτε, ο Ορέσνικ έρχεται». Λίγο αργότερα, η εφαρμογή τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας.







Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι οι προειδοποιήσεις ήταν ψευδείς, κάνοντας λόγο για «εχθρική παρέμβαση» στη λειτουργία της υπηρεσίας.



Το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης κάλεσε τους πολίτες να μην ακολουθούν συνδέσμους από τρίτες πηγές και να μην αναπαράγουν πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.



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Fake ειδοποιήσεις για πυρηνική επίθεση και στη Ρωσία Λίγες ώρες αργότερα, οι χάκερ έστρεψαν την προσοχή τους στη



Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του δέχθηκε «μαζική επίθεση», όταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου χρήστες άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ότι είχαν εκτοξευθεί πυρηνικές κεφαλές με προορισμό όλες τις περιοχές της χώρας.



Στο στόχαστρο χάκερ βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες οι εφαρμογές έκτακτης ανάγκης σε Ουκρανία και, με χιλιάδες χρήστες να λαμβάνουν ψεύτικες ειδοποιήσεις για πυρηνικές επιθέσεις, χημικούς κινδύνους και μάχες στους δρόμους του Κιέβου. Οι αρχές και στις δύο χώρες έσπευσαν να διαψεύσουν τα μηνύματα και να καλέσουν τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο επίσημες πηγές ενημέρωσης.Η πρώτη κυβερνοεπίθεση είχε ως στόχο την επίσημη ουκρανική εφαρμογήτο βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου.Οι χρήστες έλαβαν ψευδείς προειδοποιήσεις για ραδιολογικούς και χημικούς κινδύνους, καθώς και για δήθεν απειλή ένοπλων συγκρούσεων στους δρόμους της ουκρανικής πρωτεύουσας.Σε μία από τις ειδοποιήσεις, η οποία ήταν γραμμένη στα ρωσικά, αναφερόταν: «Γεια! Τώρα θα υπάρξει πυρηνικός συναγερμός σε όλη την Ουκρανία. Μην ανησυχείτε, ο Ορέσνικ έρχεται». Λίγο αργότερα, η εφαρμογή τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας.Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι οι προειδοποιήσεις ήταν ψευδείς, κάνοντας λόγο για «εχθρική παρέμβαση» στη λειτουργία της υπηρεσίας.Το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης κάλεσε τους πολίτες να μην ακολουθούν συνδέσμους από τρίτες πηγές και να μην αναπαράγουν πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.Οι διαχειριστές της εφαρμογής ανακοίνωσαν ότι εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της.Λίγες ώρες αργότερα, οι χάκερ έστρεψαν την προσοχή τους στη Ρωσία Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του δέχθηκεόταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου χρήστες άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ότι είχαν εκτοξευθεί πυρηνικές κεφαλές με προορισμό όλες τις περιοχές της χώρας.





Οι ψεύτικες προειδοποιήσεις υποστήριζαν ότι οι κεφαλές μεταφέρονταν από συστήματα P1-SUN, ουκρανικής κατασκευής FPV drones αναχαίτισης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την αμυντική εταιρεία SkyFall για την κατάρριψη drones τύπου Shahed και πυραύλων cruise.



Οι χρήστες καλούνταν να συγκεντρώσουν αποθέματα τροφίμων για τρεις εβδομάδες και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγεια.



Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις σύντομα επεκτάθηκαν πέρα από την εφαρμογή και εμφανίστηκαν σε περιφερειακά κανάλια του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών στην κρατικά υποστηριζόμενη πλατφόρμα μηνυμάτων Max.



Αναφορές για τις ειδοποιήσεις υπήρξαν στην Αγία Πετρούπολη και σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στο Μπέλγκοροντ, το Νίζνι Νόβγκοροντ, το Σβερντλόφσκ και το Τιουμέν. Παρόμοια προειδοποίηση εμφανίστηκε και στο κανάλι του επιχειρησιακού επιτελείου της περιοχής Μπέλγκοροντ στο Telegram.



Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση μιας «ευπάθειας στην εφαρμογή για κινητά» και για την επαναφορά της κανονικής λειτουργίας της υπηρεσίας. «Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Καλούμε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να εμπιστεύονται μόνο επίσημες πηγές ενημέρωσης», ανέφερε το υπουργείο, παραπέμποντας τους χρήστες στην επίσημη ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.