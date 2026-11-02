«Χειρόφρενο» από την Volkswagen στην ανάπτυξη του νέου ηλεκτρικού Golf: Το αγκάθι των 300 εκατ. ευρώ φρενάρει τα σχέδια

Το έλλειμμα 300 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ και οι πιέσεις για περικοπές κόστους βάζουν στον πάγο την ανάπτυξη του μοντέλου που θεωρείται το μέλλον της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας





Το ηλεκτρικό Golf θεωρείται ως το κορυφαίο μοντέλο του μέλλοντος της γερμανικής μάρκας. Το εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ παρουσιάζει έλλειμμα κόστους 300 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με υπόμνημα. Οι εργαζόμενοι λένε ότι η διακοπή δεν θα καθυστερήσει την έναρξη παραγωγής του αμιγώς ηλεκτρικού Golf και πως θα αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο







«Ξέρω τι σημαίνει το Golf για τη Volkswagen και για το Wolfsburg. Γι' αυτό και αυτή η απόφαση δεν ήταν πραγματικά εύκολη για εμάς», δήλωσε ο Thomas Schaefer, διευθύνων σύμβουλος των εμπορικών σημάτων μαζικής παραγωγής του γερμανικού ομίλου, σε υπόμνημα που αποκάλυψε το Reuters. «Απλώς δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά αυτή την εργασία αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.



Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, καθώς προχωρά με τα σχέδιά της να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει έως και τέσσερα γερμανικά εργοστάσια.



Η Volkswagen ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη τη μεγαλύτερη τριμηνιαία ζημία της εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και ανανέωσε τις εκκλήσεις της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών εργατικών συνδικάτων, να υποστηρίξουν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.



Κλείσιμο



Το εργοστάσιο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που απειλούνται με κλείσιμο, αλλά οι γερμανικές δραστηριότητες της Volkswagen δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για μείωση του κόστους.



Volkswagen αναστέλλει την ανάπτυξη του αμιγώς ηλεκτρικού Golf στο εργοστάσιό της στο Βόλφσμπουργκ, λέγοντας ότι το εργοστάσιο δεν έχει επιτύχει τους στόχους κόστους.Το ηλεκτρικό Golf θεωρείται ως το κορυφαίο μοντέλο του μέλλοντος της γερμανικής μάρκας. Το εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ παρουσιάζει έλλειμμα κόστους 300 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με υπόμνημα. Οι εργαζόμενοι λένε ότι η διακοπή δεν θα καθυστερήσει την έναρξη παραγωγής του αμιγώς ηλεκτρικού Golf και πως θα αναπληρώσει τον χαμένο χρόνοΗ Volkswagen αναστέλλει τις εργασίες ανάπτυξης του αμιγώς ηλεκτρικού Golf στο Βόλφσμπουργκ, καθώς οι σαρωτικές περικοπές κόστους στην αυτοκινητοβιομηχανία που αντιμετωπίζει δυσκολίες φτάνουν σε μια από τη ναυαρχίδα των μελλοντικών μοντέλων της, αναφέρει το Reuters.«Ξέρω τι σημαίνει το Golf για τη Volkswagen και για το Wolfsburg. Γι' αυτό και αυτή η απόφαση δεν ήταν πραγματικά εύκολη για εμάς», δήλωσε ο Thomas Schaefer, διευθύνων σύμβουλος των εμπορικών σημάτων μαζικής παραγωγής του γερμανικού ομίλου, σε υπόμνημα που αποκάλυψε το Reuters. «Απλώς δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά αυτή την εργασία αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, καθώς προχωρά με τα σχέδιά της να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει έως και τέσσερα γερμανικά εργοστάσια.Η Volkswagen ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη τη μεγαλύτερη τριμηνιαία ζημία της εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και ανανέωσε τις εκκλήσεις της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών εργατικών συνδικάτων, να υποστηρίξουν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.Το Βόλφσμπουργκ, ένα πανύψηλο εργοστάσιο στην βιομηχανική καρδιά του ομίλου, την Κάτω Σαξονία, και σύμβολο της αυτοκινητοβιομηχανικής κληρονομιάς της Γερμανίας, αντιμετωπίζει έλλειμμα 300 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τον στόχο μείωσης του κόστους, σύμφωνα με το υπόμνημα.Το εργοστάσιο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που απειλούνται με κλείσιμο, αλλά οι γερμανικές δραστηριότητες της Volkswagen δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για μείωση του κόστους.

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί με το συνδικάτο IG Metall, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο απεργιών από την 1η Ιανουαρίου.



Η οργή των εργαζομένων έχει επίσης τροφοδοτηθεί από την απόφαση της μάρκας Audi του ομίλου να επενδύσει 4 δισ. δολάρια σε ένα νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ, η οποία ανακοινώθηκε σε προεκλογική εκδήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.



Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen δήλωσε ότι η αναστολή των εργασιών ανάπτυξης του ID. Golf δεν θα καθυστερήσει την κυκλοφορία του μοντέλου και δεσμεύτηκε ότι θα αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος.



«Ωστόσο, το πάγωμα των δαπανών για τις προκαταρκτικές εργασίες στο ID. Golf είναι ένα ακόμη σημάδι του πόσο τεταμένη είναι η οικονομική κατάσταση του ομίλου», ανέφερε το συμβούλιο εργαζομένων σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιήθηκε στο Reuters.



Το ID. Golf είναι ένα από τα πρώτα οχήματα που σχεδιάζονται με την αρχιτεκτονική λογισμικού SSP επόμενης γενιάς της Volkswagen, μια πλατφόρμα σε ολόκληρο τον όμιλο που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος παραγωγής.



Έχοντας ήδη καθυστερήσει σε σχέση με τον αρχικό στόχο κυκλοφορίας του 2026, η πλατφόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Volkswagen να κατασκευάσει πιο ανταγωνιστικά ηλεκτρικά οχήματα, καθώς οι Κινέζοι αντίπαλοι επεκτείνονται στην Ευρώπη.