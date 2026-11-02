Τέλη κυκλοφορίας 2027: Διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ από σήμερα

Αναρτήθηκαν στη σελίδα mycar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027





Η διαδικασία παραμένει ίδια με την περυσινή, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής χωρίς πρόστιμο την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026.















Πώς πληρώνονται Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής ή κάρτας, μέσω web-banking ή με τη δημιουργία κωδικού πληρωμής (QR) στο myCAR. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε τράπεζα, ΕΛΤΑ ή συνεργαζόμενα καταστήματα, με την εκτυπωμένη ταυτότητα οφειλής.



Οι ιδιοκτήτες που έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη ή δεν έχουν δηλώσει ψηφιακή μετακίνηση/ακινησία, καλούνται να εξοφλήσουν πρώτα τις εκκρεμότητες, ώστε να μπορέσουν να εκδώσουν κανονικά το ειδοποιητήριο του 2027.



Κλείσιμο Χωρίς αλλαγές στα ποσά Για τα τέλη του 2027 δεν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού ή στις κατηγορίες οχημάτων. Τα ποσά εξακολουθούν να διαμορφώνονται ανάλογα με τους ίππους ή τα κυβικά εκατοστά για τα επιβατικά Ι.Χ. και με τα κυβικά εκατοστά για τις μοτοσικλέτες, ενώ για τα λοιπά οχήματα εφαρμόζονται ενιαίες κατηγορίες.



Η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της ΑΑΔΕ ότι τα τέλη κυκλοφορίας κάθε επόμενου έτους καταβάλλονται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.



Κλιμακωτή επιβάρυνση για τυχόν καθυστέρηση Όσοι δεν εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα επιβαρυνθούν με κλιμακωτή προσαύξηση, η οποία φτάνει έως το 100% των οφειλόμενων τελών.



Χρόνος εξόφλησης Επιβάρυνση



Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και στο gov.gr είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή για την έκδοση και εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του 2027.Η διαδικασία παραμένει ίδια με την περυσινή, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής χωρίς πρόστιμο την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026.Οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και άλλων οχημάτων μπορούν να εισέλθουν στο myAADE με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και, μέσω της εφαρμογής myCAR, να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο ή να δημιουργήσουν την ταυτότητα οφειλής.Για την έκδοση και πληρωμή τους, δεν απαιτείται επίσκεψη σε εφορία ή Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής ή κάρτας, μέσω web-banking ή με τη δημιουργία κωδικού πληρωμής (QR) στο myCAR. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε τράπεζα, ΕΛΤΑ ή συνεργαζόμενα καταστήματα, με την εκτυπωμένη ταυτότητα οφειλής.Οι ιδιοκτήτες που έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη ή δεν έχουν δηλώσει ψηφιακή μετακίνηση/ακινησία, καλούνται να εξοφλήσουν πρώτα τις εκκρεμότητες, ώστε να μπορέσουν να εκδώσουν κανονικά το ειδοποιητήριο του 2027.Για τα τέλη του 2027 δεν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού ή στις κατηγορίες οχημάτων. Τα ποσά εξακολουθούν να διαμορφώνονται ανάλογα με τους ίππους ή τα κυβικά εκατοστά για τα επιβατικά Ι.Χ. και με τα κυβικά εκατοστά για τις μοτοσικλέτες, ενώ για τα λοιπά οχήματα εφαρμόζονται ενιαίες κατηγορίες.Η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της ΑΑΔΕ ότι τα τέλη κυκλοφορίας κάθε επόμενου έτους καταβάλλονται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.Όσοι δεν εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα επιβαρυνθούν με κλιμακωτή προσαύξηση, η οποία φτάνει έως το 100% των οφειλόμενων τελών.Χρόνος εξόφλησης Επιβάρυνση

Έως 31/12/2026 Χωρίς πρόστιμο



Εντός Ιανουαρίου 2027 Προσαύξηση 25%



Εντός Φεβρουαρίου 2027 Προσαύξηση 50%



Από 1η Μαρτίου 2027 Προσαύξηση 100%



Για οχήματα με ετήσια τέλη κάτω των 30 ευρώ, το πρόστιμο καθυστέρησης ορίζεται στα 30 ευρώ.



Δήλωση ακινησίας Όσοι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να το δηλώσουν σε ακινησία μέσω myCAR, εφόσον δεν έχουν ασφάλιση ή τεχνικό έλεγχο σε ισχύ. Η δήλωση ακινησίας απαλλάσσει από τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους, εφόσον υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κωστής Πλάντζος 02.11.2026, 14:24