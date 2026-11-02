Εγκεφαλικό υπέστη ο Γερουσιαστής των Δημοκρατικών στο Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, την ώρα που έβλεπε αγώνα χόκεϊ του γιου του

Εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη το Σάββατο ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Johns Hopkins, όπως ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες το γραφείο του.Ο 53χρονοςαποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη των Δημοκρατικών στη Γερουσία και το τελευταίο διάστημα ταξίδευε σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχοντας στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης.Σύμφωνα με ανακοίνωση της προσωπάρχη του,ο Μέρφι άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι, ενώ παρακολουθούσε το Σάββατο αγώνα χόκεϊ του γιου του.Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Johns Hopkins, προκειμένου να παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.«Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του. Είναι ξύπνιος, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει πλήρως», ανέφερε η Χέργουιτ.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή το απόγευμα ότι μόλις είχε πληροφορηθεί τη νοσηλεία τουκαι ότι θα επικοινωνήσει μαζί του «την κατάλληλη στιγμή».Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Πενσιλβάνιαο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη Γερουσία το 2022.δήλωσε ότι γνωρίζει «πάρα πολύ καλά πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σου» ένα τέτοιο περιστατικό, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του εύχονται στον Μέρφι ταχεία ανάρρωση.Η ανακοίνωση του γραφείου του Μέρφι δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα του εγκεφαλικού επεισοδίου ούτε το πότε ενδέχεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.