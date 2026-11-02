Ιταλία: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη στην Τεργέστη

Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα, Δευτέρα, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένη αποθήκη στο Παλιό Λιμάνι της Τεργέστης, στη βορειοανατολική Ιταλία, περιοχή όπου βρίσκουν πρόχειρο καταφύγιο οι μετανάστες που φτάνουν στην Τεργέστη από τη βαλκανική διαδρομή.Στην περιοχή έσπευσαν πολλά οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των επειγόντων περιστατικών. Τα δύο απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Από τη φωτιά κατέρρευσε και μια σοφίτα.