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Ιταλία: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη στην Τεργέστη
Ιταλία: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη στην Τεργέστη
Τα δύο απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς
Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα, Δευτέρα, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένη αποθήκη στο Παλιό Λιμάνι της Τεργέστης, στη βορειοανατολική Ιταλία, περιοχή όπου βρίσκουν πρόχειρο καταφύγιο οι μετανάστες που φτάνουν στην Τεργέστη από τη βαλκανική διαδρομή.
Στην περιοχή έσπευσαν πολλά οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των επειγόντων περιστατικών. Τα δύο απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Από τη φωτιά κατέρρευσε και μια σοφίτα.
Στην περιοχή έσπευσαν πολλά οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των επειγόντων περιστατικών. Τα δύο απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Από τη φωτιά κατέρρευσε και μια σοφίτα.
#Trieste, incendio nella notte in un magazzino al Porto Vecchio: #vigilidelfuoco al lavoro con 2 squadre, durante le operazioni di spegnimento rinvenuti 2 corpi privi di vita. Esclusa la presenza di altre persone coinvolte, intervento concluso poco dopo l’alba con le operazioni… pic.twitter.com/8jHyQIn7Qt— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 2, 2026
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