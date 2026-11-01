Η Ρωσία αρχίζει έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νίζνι Νόβγκοροντ
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Ρωσία Drones Μη επανδρωμένα σκάφη Τρομοκρατία

Η Ρωσία αρχίζει έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νίζνι Νόβγκοροντ

Στη συγκεκριμένη περιφέρεια βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας

Η Ρωσία αρχίζει έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νίζνι Νόβγκοροντ
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Ρώσοι ερευνητές ξεκίνησαν ποινή έρευνα με κατηγορίες για τρομοκρατία σχετικά με ουκρανική επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση και πολιτικές υποδομές στη ρωσική περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης αυτής της ρωσικής περιφέρειας είχε δηλώσει πως «βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο», την οποία δεν κατονόμασε, υπέστη σημαντικές ζημιές από μεγάλης κλίμακας επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, κοντά στην πόλη Κστόβο, βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας.



Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα μια επίθεση εναντίον «του διυλιστηρίου πετρελαίου του Κστόβο», «ενός από τα πιο μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας, που παράγει καύσιμα και λιπαντικά».

Οι αρχές της περιφέρειας του Νίζνι Νόβγκοροντ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θα συνεχισθεί ο εφοδιασμός των πρατηρίων βενζίνης με καύσιμα, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιφέρειας.

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