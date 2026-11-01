Η Ρωσία αρχίζει έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νίζνι Νόβγκοροντ
Η Ρωσία αρχίζει έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νίζνι Νόβγκοροντ
Στη συγκεκριμένη περιφέρεια βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας
Ρώσοι ερευνητές ξεκίνησαν ποινή έρευνα με κατηγορίες για τρομοκρατία σχετικά με ουκρανική επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση και πολιτικές υποδομές στη ρωσική περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Νωρίτερα ο κυβερνήτης αυτής της ρωσικής περιφέρειας είχε δηλώσει πως «βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο», την οποία δεν κατονόμασε, υπέστη σημαντικές ζημιές από μεγάλης κλίμακας επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, κοντά στην πόλη Κστόβο, βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας.
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα μια επίθεση εναντίον «του διυλιστηρίου πετρελαίου του Κστόβο», «ενός από τα πιο μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας, που παράγει καύσιμα και λιπαντικά».
Οι αρχές της περιφέρειας του Νίζνι Νόβγκοροντ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θα συνεχισθεί ο εφοδιασμός των πρατηρίων βενζίνης με καύσιμα, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιφέρειας.
Νωρίτερα ο κυβερνήτης αυτής της ρωσικής περιφέρειας είχε δηλώσει πως «βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο», την οποία δεν κατονόμασε, υπέστη σημαντικές ζημιές από μεγάλης κλίμακας επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, κοντά στην πόλη Κστόβο, βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας.
🔥 A fiery morning in Russia's Kstovo: Massive fire erupts after overnight drone attack— NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2026
Explosions were heard throughout the night in Russia's Nizhny Novgorod region. Local residents are sharing footage of a huge fire and thick black smoke rising over an industrial area.… pic.twitter.com/C8byrAOQM9
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα μια επίθεση εναντίον «του διυλιστηρίου πετρελαίου του Κστόβο», «ενός από τα πιο μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας, που παράγει καύσιμα και λιπαντικά».
Οι αρχές της περιφέρειας του Νίζνι Νόβγκοροντ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θα συνεχισθεί ο εφοδιασμός των πρατηρίων βενζίνης με καύσιμα, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιφέρειας.
One of Russia's largest oil refineries was reportedly attacked - the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 1, 2026
The refinery processes around 17 million tonnes of oil annually (~340,000 barrels per day), making it Russia's fourth-largest by… pic.twitter.com/LLltnXU1Qk
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