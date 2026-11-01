Μαζική επίθεση με πάνω από 100 ουκρανικά drones στη Ρωσία, στο στόχαστρο μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου
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Μαζική επίθεση με πάνω από 100 ουκρανικά drones στη Ρωσία, στο στόχαστρο μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου

Σημαντικές ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ, αναφέρουν οι ρωσικές αρχές - Το Κίεβο υποστηρίζει ότι έπληξε στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο, χωρίς αναφορές για θύματα

Μαζική επίθεση με πάνω από 100 ουκρανικά drones στη Ρωσία, στο στόχαστρο μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου
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Μια «βιομηχανική επιχείρηση» επλήγη σήμερα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιφέρεια ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ η Ουκρανία υποστηρίζει από την πλευρά της ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου.

«Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ στη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί, περισσότερα από εκατό μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστραφεί», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γκλεμπ Νικίτιν. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα. Μια βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο υπέστη σημαντικές ζημιές», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του χωρίς διευκρίνιση σχετικά με τις δραστηριότητες αυτού του εργοστασίου.

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