Στις αρχές Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, λέει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ρωσία

Στις αρχές Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Στις αρχές Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, λέει ο Ζελένσκι
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις επικείμενες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας με στόχο την ειρήνη.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα.
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