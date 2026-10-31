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Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Ερντογάν
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Ερντογάν
Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στην Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές»
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε την Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κατά την οποία θα συζητηθεί ο πόλεμος με την Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στην Μαύρη Θάλασσα.
«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στην Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».
«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στην Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».
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