Μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους ζητά το Επιμελητήριο – «Η επιτυχία του προϋπολογισμού θα κριθεί από το πόσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν και να έχουν κέρδη», τονίζει ο Βασίλης Κορκίδης





Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη δημιουργεί προσδοκίες στον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο, ωστόσο η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα για πέμπτη χρονιά εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα επιβάρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.







Το επιμελητήριο επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο για μια μικρομεσαία επιχείρηση όταν, μετά την κάλυψη των μισθών, της ενέργειας, των προμηθευτών και των φορολογικών υποχρεώσεων, παραμένει διαθέσιμη ρευστότητα για νέες παραγγελίες, προσλήψεις και ανανέωση εξοπλισμού.



Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΠ αναμένει την επανεξέταση της μείωσης της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Αττική, με δεδομένη την προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 2,4%, στα 77,95 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προσδοκά μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 0,5% και για τους εργοδότες, στο πλαίσιο της αύξησης των μισθών και της απασχόλησης.







Επενδύσεις, εξαγωγές και υποδομές Για το 2027 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, με το ποσοστό τους να φτάνει στο 19,8% του ΑΕΠ. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύεται στα 11 δισ. ευρώ, ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων ύψους 29,3 δισ. ευρώ.



Το ΕΒΕΠ αναφέρεται ιδιαίτερα στη σημασία των υποδομών για τον Πειραιά, επισημαίνοντας την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Όπως σημειώνει, οι καλύτερες μεταφορικές συνδέσεις μπορούν να μειώσουν τις καθυστερήσεις για τους εξαγωγείς, ενώ η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους για ναυπηγεία, κατασκευαστικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.



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Σύμφωνα με την Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2027, οι φοροαπαλλαγές ανέρχονται σε 1.339, αυξημένες κατά 103, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος τους να φτάνει τα 26,29 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,9% ή 3,41 δισ. ευρώ.



Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να μειωθούν στα 85,78 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται στο 3,2% για το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 0,1%.



Μισθοί, συντάξεις και απασχόληση Ο προϋπολογισμός προβλέπει πρόσθετο κονδύλι 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ενεργειακών πιέσεων κατά τους πρώτους μήνες του 2027.



Την ανάγκη η προβλεπόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2027 να αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία και να ενισχύσει τη ρευστότητα και τις επενδυτικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), με αφορμή την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,8% για το επόμενο έτος, ενώ η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,5%.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη δημιουργεί προσδοκίες στον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο, ωστόσο η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα για πέμπτη χρονιά εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα επιβάρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει το πακέτο ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων ύψους 2,28 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπει αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στο 128,5% του ΑΕΠ, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 275,9 δισ. ευρώ το 2027.Το επιμελητήριο επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο για μια μικρομεσαία επιχείρηση όταν, μετά την κάλυψη των μισθών, της ενέργειας, των προμηθευτών και των φορολογικών υποχρεώσεων, παραμένει διαθέσιμη ρευστότητα για νέες παραγγελίες, προσλήψεις και ανανέωση εξοπλισμού.Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΠ αναμένει την επανεξέταση της μείωσης της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Αττική, με δεδομένη την προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 2,4%, στα 77,95 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προσδοκά μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 0,5% και για τους εργοδότες, στο πλαίσιο της αύξησης των μισθών και της απασχόλησης.Επιπλέον, θέτει ως ζητούμενα την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, προκειμένου οι επαγγελματίες να μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα παλαιές οφειλές και τρέχουσες υποχρεώσεις.Για το 2027 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, με το ποσοστό τους να φτάνει στο 19,8% του ΑΕΠ. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύεται στα 11 δισ. ευρώ, ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων ύψους 29,3 δισ. ευρώ.Το ΕΒΕΠ αναφέρεται ιδιαίτερα στη σημασία των υποδομών για τον Πειραιά, επισημαίνοντας την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Όπως σημειώνει, οι καλύτερες μεταφορικές συνδέσεις μπορούν να μειώσουν τις καθυστερήσεις για τους εξαγωγείς, ενώ η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους για ναυπηγεία, κατασκευαστικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2027 και οι τουριστικές εισπράξεις κατά 5,9%, ενώ οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα κινηθούν με ταχύτερο ρυθμό, 4%.Σύμφωνα με την Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2027, οι φοροαπαλλαγές ανέρχονται σε 1.339, αυξημένες κατά 103, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος τους να φτάνει τα 26,29 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,9% ή 3,41 δισ. ευρώ.Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να μειωθούν στα 85,78 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται στο 3,2% για το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 0,1%.Ο προϋπολογισμός προβλέπει πρόσθετο κονδύλι 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ενεργειακών πιέσεων κατά τους πρώτους μήνες του 2027.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ οι αμοιβές των μισθωτών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% και οι συντάξεις κατά 2,9%. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, με αντίστοιχη επίδραση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, προβλέπεται επίδομα γιορτών 500 ευρώ από τα Χριστούγεννα του 2027.



Σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, αναφέρει ότι σε μια χρονιά με έντονο προεκλογικό ενδιαφέρον, οι οικονομικές εξαγγελίες και οι δημοσιονομικές προβλέψεις αποκτούν αναπόφευκτα και πολιτική διάσταση.



Όπως σημειώνει, ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί εργαλείο προεκλογικών υποσχέσεων και επικοινωνιακών εντυπώσεων, ενώ επισημαίνει ότι πίσω από τους αισιόδοξους αριθμούς εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών.



Ο κ. Κορκίδης υπογραμμίζει ότι η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, η ακριβή ενέργεια και το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζουν τα νοικοκυριά και εντείνουν την οικονομική ανασφάλεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.



Καταλήγοντας, τονίζει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα έχει αξία για την υγιή επιχειρηματικότητα που σχεδιάζει σε βάθος χρόνου και επισημαίνει ότι «η επιτυχία του Προϋπολογισμού θα κριθεί και από το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν μετά το τέλος της χρονιάς, να επενδύουν, να εξάγουν, να έχουν κέρδη και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία».

22.11.2026, 15:42