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Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Ξεκίνησε η πορεία των διαδηλωτών του Παρισιού - Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα λόγω του Χαλοουίν
Με την πορεία των διαδηλωτών του Παρισιού να έχει ήδη ξεκινήσει η Γαλλία ετοιμάζεται για μία νέα ημέρα κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων με αντικείμενα τα θέματα της παιδείας αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανωτών των διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα να υπάρξουν 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.
Στο Παρίσι η διαδήλωση τελικά πραγματοποιείται κοντά στον ανατολικό περιφερειακό δακτύλιο της πόλης, αφού η αστυνομία αλλά και το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε διαδήλωση κοντά στα κεντρικά σημεία του Παρισιού.
Τόσο τα κόμματα της αριστεράς, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μαθητών, όπως και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κίτρινων γιλέκων θεώρησαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις υπερβολικές, αλλά δήλωσαν θα συμμορφωθούν.
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι όσοι συλλαμβάνονται να μετέχουν σε πορείες που δεν έχει επιτρέψει η αστυνομία θα πληρώνουν μεταξύ άλλων ένα πρόστιμο ύψους 135 ευρώ. Τέλος οι φοιτητικές και οι μαθητικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι από την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν εκ νέου καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημιακών χώρων.
Στο Παρίσι η διαδήλωση τελικά πραγματοποιείται κοντά στον ανατολικό περιφερειακό δακτύλιο της πόλης, αφού η αστυνομία αλλά και το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε διαδήλωση κοντά στα κεντρικά σημεία του Παρισιού.
Τόσο τα κόμματα της αριστεράς, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μαθητών, όπως και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κίτρινων γιλέκων θεώρησαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις υπερβολικές, αλλά δήλωσαν θα συμμορφωθούν.
Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χαλοουίν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες, φορώντας μάσκες. Περίπου 70.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός πολέμου σε όλη τη Γαλλία, έχει ανακοινώσει κυβέρνηση.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent à Paris entre la porte de Bagnolet et porte de Charenton. #31octobre #Paris https://t.co/5h7H56ZBkK— Luc Auffret (@LucAuffret) October 31, 2026
Paris - Berlin? WallaschVorOrt am Brandenburger Tor. Aussenreporter @LeipGregor81263 schaut sich das für Euch an: https://t.co/XzF2SloXDT— Alexander Wallasch (@AlexWallasch) October 31, 2026
BREAKING: Armored vehicles have arrived in front of Macron’s presidential palace in Paris to protect him during today’s protests https://t.co/JkG4w2FneX— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι όσοι συλλαμβάνονται να μετέχουν σε πορείες που δεν έχει επιτρέψει η αστυνομία θα πληρώνουν μεταξύ άλλων ένα πρόστιμο ύψους 135 ευρώ. Τέλος οι φοιτητικές και οι μαθητικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι από την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν εκ νέου καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημιακών χώρων.
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