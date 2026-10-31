Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Διαδηλώσεις Κινητοποιήσεις

Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

Ξεκίνησε η πορεία των διαδηλωτών του Παρισιού - Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα λόγω του Χαλοουίν

Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Με την πορεία των διαδηλωτών του Παρισιού να έχει ήδη ξεκινήσει η Γαλλία ετοιμάζεται για μία νέα ημέρα κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων με αντικείμενα τα θέματα της παιδείας αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανωτών των διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα να υπάρξουν 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Στο Παρίσι η διαδήλωση τελικά πραγματοποιείται κοντά στον ανατολικό περιφερειακό δακτύλιο της πόλης, αφού η αστυνομία αλλά και το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε διαδήλωση κοντά στα κεντρικά σημεία του Παρισιού.

Τόσο τα κόμματα της αριστεράς, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μαθητών, όπως και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κίτρινων γιλέκων θεώρησαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις υπερβολικές, αλλά δήλωσαν θα συμμορφωθούν.


Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χαλοουίν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες, φορώντας μάσκες. Περίπου 70.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός πολέμου σε όλη τη Γαλλία, έχει ανακοινώσει κυβέρνηση.



Κλείσιμο
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι όσοι συλλαμβάνονται να μετέχουν σε πορείες που δεν έχει επιτρέψει η αστυνομία θα πληρώνουν μεταξύ άλλων ένα πρόστιμο ύψους 135 ευρώ. Τέλος οι φοιτητικές και οι μαθητικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι από την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν εκ νέου καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημιακών χώρων.


Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων στη Γαλλία με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης