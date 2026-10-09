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Αντισημιτικό ξέσπασμα υποψήφιου για το Κογκρέσο σε Ισραηλινό επειδή είχε αυτοκόλλητο κατά της Χαμάς: «Είσαι ένας γαμ@@@νος προδότης του Ισραήλ», δείτε βίντεο
Αντισημιτικό ξέσπασμα υποψήφιου για το Κογκρέσο σε Ισραηλινό επειδή είχε αυτοκόλλητο κατά της Χαμάς: «Είσαι ένας γαμ@@@νος προδότης του Ισραήλ», δείτε βίντεο
Ο Μάθιου Άρντ που είναι υποψήφιος στο Ουισκόνσιν με το Green Party, συνελήφθη και κατηγορείται για έγκλημα μίσους
Στη σύλληψη του 54χρονου υποψήφιου για το Κογκρέσο με το Green Party, Μάθιου Αρντ, προχώρησαν οι αρχές του Ουισκόνσιν μετά το αντισημιτικό ξέσπασμα που είχε σε βάρος ενός 41χρονου Ισραηλινού με αφορμή έναν αυτοκόλλητο κατά της Χαμάς στο αυτοκίνητό του.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε το θύμα της επίθεσης, ο Αρντ αρχικά τον «έκλεισε» με το αυτοκίνητό του αφού του έκανε χυδαίες χειρονομίες ενώ όταν ο 41χρονος τον ακολούθησε σε βενζινάδικο άρχισε τις ύβρεις.
«Θέλεις να μου πεις κάτι;» τον ρώτησε ο 41χρονος, ο οποίος στο αυτοκίνητο είχε το παιδί του. «Ναι, είσαι ένα γαμ@@@νο κάθαρμα! Είσαι ένας γαμ@@@νος προδότης!» ακούγεται να φωνάζει ο Άρντ, ο οποίος πλέον κατηγορείται για έγκλημα μίσους.
«Γιατί το λες αυτό;» επέμεινε ο 41χρονος με τον Αρντ να συνεχίζει στο ίδιο υβριστικό μοτίβο: «Είσαι ένας γαμ@@@νος προδότης του Ισραήλ! Άντε γαμ@@@ου! Γαμ@ το Ισραήλ! Άντε γαμ@@@ου!»
Ο εκτός ελέγχου Αρντ προκάλεσε, μάλιστα, τον 41χρονο να δημοσιοποιήσει το βίντεο: «Ξέρεις κάτι; Ανέβασέ το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην 6η εκλογική περιφέρεια και γαμ@ το Ισραήλ!. Γαμ@ το ισραηλινό λόμπι! Γαμ@ τους νεοσυντηρητικούς!».
Όταν ρωτήθηκε, δε, ποιο είναι το όνομά του ο 54χρονος πολιτικός απάντησε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Μάθιου Άρντ».
Ο 41χρονος που έπεσε θύμα της επίθεσης και ζει στις ΗΠΑ περίπου 12 χρόνια, περιέγραψε στην The Post πως ξεκίνησε το περιστατικό.
«Πήγαινα τον γιο μου στο σχολείο σήμερα το πρωί (σ.σ. την Πέμπτη). Κάποιος οδηγούσε πίσω μου. Έχω ένα αυτοκόλλητο με την ισραηλινή σημαία και τη φράση “Γαμ@ τη Χαμάς”, η οποία, απ' όσο γνωρίζω, αναφέρεται σε μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ. «Υποθέτω ότι αυτό εξόργισε πραγματικά τον τύπο που ήταν πίσω μου και, όταν βρήκε την ευκαιρία, ήρθε δίπλα μου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να με βρίζει και να μου κάνει άσεμνες χειρονομίες, προσπαθώντας σχεδόν να με βγάλει εκτός δρόμου».
Ο 41χρονος είπε ότι προσπάθησε να κρατήσει απόσταση από τον επιθετικό οδηγό, κυρίως επειδή ο μικρός γιος του βρισκόταν στο πίσω κάθισμα: «Είχα τον γιο μου στο πίσω κάθισμα και προσπάθησα να κρατήσω απόσταση. Οδήγησα πίσω του, φωτογράφισα την πινακίδα του αυτοκινήτου του και, όταν μπήκε σε ένα βενζινάδικο, μπήκα κι εγώ. Δεν έχω ιδέα γιατί το έκανα αυτό, αλλά μπήκα κι εγώ με την κάμερα ανοιχτή και του είπα: “Έι, τι συμβαίνει;”. Τα υπόλοιπα φαίνονται στο βίντεο».
Ο πατέρας δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Άρντ, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος αποκάλυψε το όνομά του και τις πολιτικές του φιλοδοξίες: «Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι, ακόμη κι αν διαφωνώ με κάποιον, δεν θα ήθελα ποτέ να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη κι αν δεν έχουμε την ίδια άποψη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν βίαιο. Ήταν μια πολύ επιθετική και βίαιη συμπεριφορά και, προφανώς, το γεγονός ότι είχα τον γιο μου στο πίσω κάθισμα έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη για εκείνον».
Ο πατέρας επέμεινε ότι το αυτοκόλλητο στον προφυλακτήρα του απευθυνόταν αποκλειστικά κατά της Χαμάς και όχι κατά των Παλαιστινίων. «Δεν στρέφεται κατά των Παλαιστινίων. Δεν έχω τίποτα εναντίον των Παλαιστινίων. Έχω σίγουρα πρόβλημα με μια οργάνωση που θέλει να σκοτώσει τους Εβραίους».
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω του προγράμματος Medicare σε όλους τους πολίτες και τη διακοπή των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Ο ιστότοπος της προεκλογικής του εκστρατείας, με τίτλο «Τέλος στο καρτέλ», ζητά ριζική αναμόρφωση του πολιτικού κατεστημένου και δεσμεύεται να αντιπαρατεθεί με ισχυρά συμφέροντα στην Ουάσινγκτον.
«Δεν βρίσκομαι εδώ για να “αποκαταστήσω τους κανόνες” ή να “γεφυρώσω το χάσμα μεταξύ των δύο κομμάτων” ή να επιδείξω “το θάρρος του συμβιβασμού”, απλώς και μόνο για να διατηρήσω ένα διεφθαρμένο σύστημα», αναφέρει ο Άρντ στον ιστότοπό του στον οποίο υποστηρίζει ότι η Αμερική ανήκει σε ανθρώπους όλων των θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων και των μουσουλμάνων.
«Η Αμερική ανήκει σε όλους μας — διαφορετικά δεν είναι καθόλου Αμερική. Και κάθε πολιτική που μας διδάσκει να μισούμε ο ένας τον άλλον δεν είναι πατριωτισμός. Είναι δηλητήριο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε το θύμα της επίθεσης, ο Αρντ αρχικά τον «έκλεισε» με το αυτοκίνητό του αφού του έκανε χυδαίες χειρονομίες ενώ όταν ο 41χρονος τον ακολούθησε σε βενζινάδικο άρχισε τις ύβρεις.
«Θέλεις να μου πεις κάτι;» τον ρώτησε ο 41χρονος, ο οποίος στο αυτοκίνητο είχε το παιδί του. «Ναι, είσαι ένα γαμ@@@νο κάθαρμα! Είσαι ένας γαμ@@@νος προδότης!» ακούγεται να φωνάζει ο Άρντ, ο οποίος πλέον κατηγορείται για έγκλημα μίσους.
«Γιατί το λες αυτό;» επέμεινε ο 41χρονος με τον Αρντ να συνεχίζει στο ίδιο υβριστικό μοτίβο: «Είσαι ένας γαμ@@@νος προδότης του Ισραήλ! Άντε γαμ@@@ου! Γαμ@ το Ισραήλ! Άντε γαμ@@@ου!»
EXCLUSIVE: Green Party congressional candidate Matthew Arndt, who is running in Wisconsin's Sixth Congressional District, went on a vile antisemitic tirade against an Israeli man in Mequon this morning. More details: https://t.co/NpnWmKEUeL pic.twitter.com/ZDnJb0ao6G— The Heartland Post (@HeartlandPostWI) October 8, 2026
Ο εκτός ελέγχου Αρντ προκάλεσε, μάλιστα, τον 41χρονο να δημοσιοποιήσει το βίντεο: «Ξέρεις κάτι; Ανέβασέ το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην 6η εκλογική περιφέρεια και γαμ@ το Ισραήλ!. Γαμ@ το ισραηλινό λόμπι! Γαμ@ τους νεοσυντηρητικούς!».
Όταν ρωτήθηκε, δε, ποιο είναι το όνομά του ο 54χρονος πολιτικός απάντησε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Μάθιου Άρντ».
«Έχω ένα αυτοκόλλητο κατά της Χαμάς στον προφυλακτήρα»
Ο 41χρονος που έπεσε θύμα της επίθεσης και ζει στις ΗΠΑ περίπου 12 χρόνια, περιέγραψε στην The Post πως ξεκίνησε το περιστατικό.
«Πήγαινα τον γιο μου στο σχολείο σήμερα το πρωί (σ.σ. την Πέμπτη). Κάποιος οδηγούσε πίσω μου. Έχω ένα αυτοκόλλητο με την ισραηλινή σημαία και τη φράση “Γαμ@ τη Χαμάς”, η οποία, απ' όσο γνωρίζω, αναφέρεται σε μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ. «Υποθέτω ότι αυτό εξόργισε πραγματικά τον τύπο που ήταν πίσω μου και, όταν βρήκε την ευκαιρία, ήρθε δίπλα μου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να με βρίζει και να μου κάνει άσεμνες χειρονομίες, προσπαθώντας σχεδόν να με βγάλει εκτός δρόμου».
Ο 41χρονος είπε ότι προσπάθησε να κρατήσει απόσταση από τον επιθετικό οδηγό, κυρίως επειδή ο μικρός γιος του βρισκόταν στο πίσω κάθισμα: «Είχα τον γιο μου στο πίσω κάθισμα και προσπάθησα να κρατήσω απόσταση. Οδήγησα πίσω του, φωτογράφισα την πινακίδα του αυτοκινήτου του και, όταν μπήκε σε ένα βενζινάδικο, μπήκα κι εγώ. Δεν έχω ιδέα γιατί το έκανα αυτό, αλλά μπήκα κι εγώ με την κάμερα ανοιχτή και του είπα: “Έι, τι συμβαίνει;”. Τα υπόλοιπα φαίνονται στο βίντεο».
Ο πατέρας δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Άρντ, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος αποκάλυψε το όνομά του και τις πολιτικές του φιλοδοξίες: «Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι, ακόμη κι αν διαφωνώ με κάποιον, δεν θα ήθελα ποτέ να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη κι αν δεν έχουμε την ίδια άποψη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν βίαιο. Ήταν μια πολύ επιθετική και βίαιη συμπεριφορά και, προφανώς, το γεγονός ότι είχα τον γιο μου στο πίσω κάθισμα έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη για εκείνον».
Ο πατέρας επέμεινε ότι το αυτοκόλλητο στον προφυλακτήρα του απευθυνόταν αποκλειστικά κατά της Χαμάς και όχι κατά των Παλαιστινίων. «Δεν στρέφεται κατά των Παλαιστινίων. Δεν έχω τίποτα εναντίον των Παλαιστινίων. Έχω σίγουρα πρόβλημα με μια οργάνωση που θέλει να σκοτώσει τους Εβραίους».
Ποιος είναι ο Μάθιου ΑρντΟ Άρντ, ο οποίος εργάζεται ορκωτός λογιστής και σύμβουλος επενδύσεων, είναι υποψήφιος με το Green Party στην 6η εκλογική περιφέρεια του Ουισκόνσιν για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω του προγράμματος Medicare σε όλους τους πολίτες και τη διακοπή των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Ο ιστότοπος της προεκλογικής του εκστρατείας, με τίτλο «Τέλος στο καρτέλ», ζητά ριζική αναμόρφωση του πολιτικού κατεστημένου και δεσμεύεται να αντιπαρατεθεί με ισχυρά συμφέροντα στην Ουάσινγκτον.
«Δεν βρίσκομαι εδώ για να “αποκαταστήσω τους κανόνες” ή να “γεφυρώσω το χάσμα μεταξύ των δύο κομμάτων” ή να επιδείξω “το θάρρος του συμβιβασμού”, απλώς και μόνο για να διατηρήσω ένα διεφθαρμένο σύστημα», αναφέρει ο Άρντ στον ιστότοπό του στον οποίο υποστηρίζει ότι η Αμερική ανήκει σε ανθρώπους όλων των θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων και των μουσουλμάνων.
«Η Αμερική ανήκει σε όλους μας — διαφορετικά δεν είναι καθόλου Αμερική. Και κάθε πολιτική που μας διδάσκει να μισούμε ο ένας τον άλλον δεν είναι πατριωτισμός. Είναι δηλητήριο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
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