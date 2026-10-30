Σκληρές εικόνες: 8χρονη μαθήτρια στο Τέξας πνίγηκε με μπουκιά φαγητού και πέθανε αβοήθητη στο σχολείο της, δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2026, με τους γονείς να καταγγέλλουν ολιγωρία από το προσωπικό του σχολείου με την 8χρονη Άντριαν Τόμπσον να καταλήγει, παρά τις επίμονες εκκλήσεις της για βοήθεια





Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου 2026, στο δημοτικό σχολείο Velma Penny Elementary School, στην πόλη Λίντεϊλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κορίτσι άρχισε να πνίγεται ενώ έτρωγε στην καφετέρια του σχολείου και προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από το προσωπικό.







Δείτε βίντεο



The parents of an 8-year-old who died after choking at her Texas school have released video of those horrific moments as they demand accountability. ABC News' Andrea Fujii has the story. https://t.co/0284X1Swhm — ABC News (@ABC) October 30, 2026

Η προσπάθεια της μικρής να ζητήσει βοήθεια Σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, η Άντριαν άρχισε να βήχει και να δείχνει τον λαιμό της, προσπαθώντας να επικοινωνήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.



Ένας εργαζόμενος του σχολείου φέρεται αρχικά να θεώρησε ότι το παιδί αισθανόταν ναυτία και να το κατεύθυνε προς έναν κάδο απορριμμάτων, ενώ στη συνέχεια του υποδείχθηκε να πάει στην τουαλέτα.



Η μικρή επέστρεψε στην καφετέρια, εξακολουθώντας να βρίσκεται σε δυσκολία, προτού κατευθυνθεί προς το γραφείο της σχολικής νοσηλεύτριας.



Κλείσιμο

Η καθυστέρηση στην κλήση για βοήθεια και οι καταγγελίες της οικογένειας

Η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περίπου πέντε λεπτά μετά τα πρώτα εμφανή σημάδια πνιγμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης.



Η σχολική νοσηλεύτρια επιχείρησε να εφαρμόσει τη λαβή Χάιμλιχ, χρησιμοποίησε ειδική συσκευή αντιμετώπισης πνιγμού και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.



Μια οικογενειακή τραγωδία που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει στο προσκήνιο τον θάνατο ενός 8χρονου κοριτσιού στο Τέξας . Η μικρή Άντριαν Τόμπσον έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος στο σχολείο της, με τους γονείς της να δίνουν πλέον στη δημοσιότητα βίντεο από τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου 2026, στο δημοτικό σχολείο Velma Penny Elementary School, στην πόλη Λίντεϊλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κορίτσι άρχισε να πνίγεται ενώ έτρωγε στην καφετέρια του σχολείου και προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από το προσωπικό.Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι γονείς της, Άννα Τόμπσον και Γκρεγκ Σερ, καταγράφει την προσπάθεια της μικρής να τραβήξει την προσοχή των ενηλίκων, ενώ δυσκολευόταν να αναπνεύσει.Σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, η Άντριαν άρχισε να βήχει και να δείχνει τον λαιμό της, προσπαθώντας να επικοινωνήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.Ένας εργαζόμενος του σχολείου φέρεται αρχικά να θεώρησε ότι το παιδί αισθανόταν ναυτία και να το κατεύθυνε προς έναν κάδο απορριμμάτων, ενώ στη συνέχεια του υποδείχθηκε να πάει στην τουαλέτα.Η μικρή επέστρεψε στην καφετέρια, εξακολουθώντας να βρίσκεται σε δυσκολία, προτού κατευθυνθεί προς το γραφείο της σχολικής νοσηλεύτριας.Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, όταν έφτασε εκεί, έδειξε το στόμα της και προσπάθησε να επικοινωνήσει τι της συνέβαινε, ενώ στη συνέχεια άρχισε να μελανιάζει.Η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περίπου πέντε λεπτά μετά τα πρώτα εμφανή σημάδια πνιγμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης.Η σχολική νοσηλεύτρια επιχείρησε να εφαρμόσει τη λαβή Χάιμλιχ, χρησιμοποίησε ειδική συσκευή αντιμετώπισης πνιγμού και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Οι διασώστες έφτασαν στο σχολείο και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Άντριαν πέθανε την επόμενη ημέρα, στις 16 Απριλίου, εξαιτίας της σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης που προκλήθηκε από την έλλειψη οξυγόνου.



Οι γονείς της εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με τις αναφορές, το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε συσκευή αντιμετώπισης πνιγμού με μάσκα μεγέθους ενηλίκου και όχι παιδική.



Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το βίντεο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε έγκαιρη αναγνώριση της κατάστασης και άμεση παροχή βοήθειας.



Η έρευνα και τα ερωτήματα που παραμένουν Η αστυνομία του Τέξας διερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν διαπράχθηκε ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε τον θάνατο της 8χρονης ατύχημα, με αιτία τον πνιγμό.



Ωστόσο, η οικογένεια εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις και αμφισβητεί κατά πόσο η διερεύνηση κάλυψε όλες τις πτυχές του περιστατικού.



Από την πλευρά του, η σχολική περιφέρεια Lindale ISD ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επικαιροποίηση των διαδικασιών ασφαλείας και σε πρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.



Οι γονείς της Άντριαν αποφάσισαν να μοιραστούν το βίντεο, θέλοντας να αναδείξουν όσα συνέβησαν και να συμβάλουν στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.



Η τραγική απώλεια της μικρής έχει αφήσει αναπάντητα ερωτήματα για την αντίδραση του σχολικού προσωπικού και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Για την οικογένειά της, το ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου της και να υπάρξουν αλλαγές ώστε κανένα άλλο παιδί να μη βρεθεί αντιμέτωπο με μια ανάλογη τραγωδία.