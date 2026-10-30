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Τo Air Force One πέταξε χαμηλά πάνω από τον Λευκό Οίκο για το Χάλοουιν και καθυστέρησαν 202 πτήσεις
Τo Air Force One πέταξε χαμηλά πάνω από τον Λευκό Οίκο για το Χάλοουιν και καθυστέρησαν 202 πτήσεις
Το προεδρικό αεροσκάφος πραγματοποίησε δύο πτήσεις σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος γύρω από τον Λευκό Οίκο με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον
Η χαμηλή πτήση του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ, Air Force One, πάνω από το Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο ενός παιδικού πάρτι για το Χάλοουιν το βράδυ της Πέμπτης (29/10), προκάλεσε καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις και προκάλεσε ανησυχίες σε ορισμένους στην Ουάσιγκτον.
Όπως αναφέρει το Reuters, η πτήση ανάγκασε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα από τα κύρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών και προκάλεσε ανησυχίες στους δημοτικούς βουλευτές, καθώς οι κάτοικοι, οι αξιωματούχοι και το αεροδρόμιο ενημερώθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν.
Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διοργάνωνε ένα πάρτι Χάλοουιν για παιδιά. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο της πτήσης σε έναν από τους λογαριασμούς του στα social media, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια επική πτήση του Air Force One πάνω από τον Λευκό Οίκο για τα παιδιά που έκαναν “trick-or-treat”!»
Αξιωματούχοι των αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν επίσης ότι ενημερώθηκαν λιγότερο από μία ώρα πριν από την πτήση.
Το αεροσκάφος πέταξε επίσης πάνω από γειτονιές κοντά στην Ουάσινγκτον.
Ορισμένοι επιβάτες που ταξίδευαν προς την Ουάσινγκτον ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη τους αναγκάστηκαν να κάνουν κύκλους ή ότι αντιμετώπισαν καθυστερήσεις λόγω της πτήσης. Σύμφωνα με το FlightAware, έναν ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων, το 26% των αναχωρούντων και το 17% των αφιχθέντων πτήσεων καθυστέρησαν χθες — ή 202 συνολικά. Οι περισσότερες από αυτές τις καθυστερήσεις συνδέονταν με τη διαταραχή στο αεροδρόμιο.
Ο Τραμπ είναι οπαδός των πτήσεων του Air Force One και αυτές πραγματοποιούνται συχνά σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται.
Όπως αναφέρει το Reuters, η πτήση ανάγκασε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα από τα κύρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών και προκάλεσε ανησυχίες στους δημοτικούς βουλευτές, καθώς οι κάτοικοι, οι αξιωματούχοι και το αεροδρόμιο ενημερώθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν.
Το Air Force One πραγματοποίησε δύο πτήσεις σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος γύρω από τον Λευκό Οίκο, γεγονός που οδήγησε την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) να διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία στο κοντινό Εθνικό Αεροδρόμιο Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον.
JUST NOW: Air Force One makes a special Halloween flyover at the White House! 🎃✈️ https://t.co/8eZnNbVg7H— The White House (@WhiteHouse) October 29, 2026
Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διοργάνωνε ένα πάρτι Χάλοουιν για παιδιά. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο της πτήσης σε έναν από τους λογαριασμούς του στα social media, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια επική πτήση του Air Force One πάνω από τον Λευκό Οίκο για τα παιδιά που έκαναν “trick-or-treat”!»
Το δημοτικό συμβούλιο της Περιφέρειας της Κολούμπια ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δόθηκε προειδοποίηση μόλις 15 λεπτών πριν από την πτήση «σε οποιονδήποτε βρισκόταν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στο Εθνικό Αεροδρόμιο. Αυτό εξέπληξε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και εμάς».
No tricks, just treats. Halloween at the White House 2026 🎃 https://t.co/TZ75qHZstY— The White House (@WhiteHouse) October 30, 2026
Αξιωματούχοι των αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν επίσης ότι ενημερώθηκαν λιγότερο από μία ώρα πριν από την πτήση.
Το αεροσκάφος πέταξε επίσης πάνω από γειτονιές κοντά στην Ουάσινγκτον.
Ορισμένοι επιβάτες που ταξίδευαν προς την Ουάσινγκτον ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη τους αναγκάστηκαν να κάνουν κύκλους ή ότι αντιμετώπισαν καθυστερήσεις λόγω της πτήσης. Σύμφωνα με το FlightAware, έναν ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων, το 26% των αναχωρούντων και το 17% των αφιχθέντων πτήσεων καθυστέρησαν χθες — ή 202 συνολικά. Οι περισσότερες από αυτές τις καθυστερήσεις συνδέονταν με τη διαταραχή στο αεροδρόμιο.
Ο Τραμπ είναι οπαδός των πτήσεων του Air Force One και αυτές πραγματοποιούνται συχνά σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται.
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