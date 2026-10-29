Οι Αρχές στη Γαλλία απαγόρευσαν συνέδριο και διαδήλωση της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς για το Σαββατοκύριακο

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Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη, οι γαλλικές Αρχές απαγόρευσαν συνέδριο της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς με θέμα τον εξαναγκαστικό επαναπατρισμό ("remigration") που ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο στα προάστια του Παρισιού, καθώς και μια διαδήλωση, την Κυριακή, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.Η απαγόρευση αποφασίστηκε με φόντο τα, σε μια περίοδο που η πολιτική ατμόσφαιρα στη Γαλλία είναι τεταμένη, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες εμφανίζεται ως φαβορί η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.Μετά την επίθεση στην Τραπ, όπου σκοτώθηκε ένας μαύρος και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, η Αριστερά αλλά και πολλά στελέχη κεντρώων παρατάξεων κατηγορούν την ακροδεξιά και ορισμένα μέσα ενημέρωσης ότι δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για να περάσουν κάποιοι στην πράξη.«Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εσωτερικών, λόγω του κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης, ιδίως μετά την επίθεση στην Τραπ», οι Αρχές «εξέδωσαν αντίστοιχες απαγορευτικές αποφάσεις»Τις τελευταίες ώρες, οργανώσεις της Αριστεράς και συνδικάτα πολλαπλασίασαν τα καλέσματά τους για μια «αντιφασιστική κινητοποίηση» το πρωί του Σαββάτου στο Πλεσί-Ρομπενσόν. Στην πόλη, στα δυτικά του Παρισιού, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο: «Remigration - ας ανοίξουμε τη συζήτηση», οργανωμένο από τον πρώην εκλεγμένο με το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (νυν Εθνική Συσπείρωση)και την «Ταυτοτική-εθνικιστική δεξαμενή σκέψης» Polémia, που έχει ιδρύσει ο ίδιος.Ο όρος «» χρησιμοποιείται από τη ριζοσπαστική ακροδεξιά για να υποδηλώσει την πολιτική μαζικής απέλασης αλλοδαπών από τη χώρα.Στην απόφαση απαγόρευσης, ο νομάρχης της Ωτ-ντε-Σεν λέει ότι η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε μια ξενοφοβική και ρατσιστική ιδεολογία που εκφράζει την πεποίθηση ότι όλοι μετανάστες συνιστούν εξ ορισμού απειλή για το μέλλον των ευρωπαϊκών χωρών και δεν έχουν θέση στην Ευρώπη.Η Polémia ανέφερε στη δική της ανακοίνωση ότι διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής του συνεδρίου, «μέχρι να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα», καθώς έχει προσφύγει στα δικαστήρια για να ακυρώσει την απαγόρευση.«Επί τρεις ημέρες, η ακροδεξιά προτίθεται να μετατρέψει το Παρίσι και την Ωτ-ντε-Σεν σε θέατρο της ρατσιστικής της προπαγάνδας οργανώνοντας εκδηλώσεις με θέμα την «επαναμετανάστευση» κατήγγειλαν περίπου 20 οργανώσεις, οι περισσότερες τοπικές.Οι οργανώσεις αυτές προέτρεψαν επίσης να οργανωθεί μια αντισυγκέντρωση αύριο Παρασκευή έξω από βιβλιοπωλείο του Παρισιού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλευση του Αυστριακού, προσωπικότητας του ταυτοτικού κινήματος και συγγραφέα του βιβλίου «Remigration». Ο Ζέλνερ δεν θα υπογράψει τελικά τα αντίτυπα του βιβλίου του στο Παρίσι. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, του απαγορεύτηκε η είσοδος στη Γαλλία κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μποβέ, νωρίτερα σήμερα.