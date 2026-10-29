Ποινική έρευνα κατά της Google στη Φινλανδία: Αποψίλωσε εκατοντάδες στρέμματα δάσους για ένα data center
ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία Google Αποψίλωση

Ποινική έρευνα κατά της Google στη Φινλανδία: Αποψίλωσε εκατοντάδες στρέμματα δάσους για ένα data center

Υπολογόιζεται ότι σε δύο τοποθεσίες κόπηκαν περίπου 400.000 δέντρα - Ο Guardian αναφέρει ότι οι φινλανδικές Αρχές εξετάζουν αιτήσεις για συνολικά 145 νέα data center που βρίσκονται σε διάφορα στάδια σχεδιασμού, μεταξύ των οποίων ένα έργο υποδομής τεχνητής νοημοσύνης αξίας 13 δισ. ευρώ από την Google, η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ποινική έρευνα κατά της Google στη Φινλανδία: Αποψίλωσε εκατοντάδες στρέμματα δάσους για ένα data center
Η φινλανδική αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της χώρας κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός data center της Google στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι Αρχές ισχυρίζονται ότι η Tuike Finland, θυγατρική της Google, αποψίλωσε και αποξήρανε 815 στρέμματα δάσους στο Μούχος, σε τοποθεσία που είχε προκαθοριστεί, πριν ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Έχουν διαπιστωθεί ασάφειες και ελλείψεις στην αποστράγγιση και τη διαχείριση των υδάτων στο εργοτάξιο της Tuike Finland, ανέφερε η φινλανδική αστυνομία την Πέμπτη.

Όπως και άλλες σκανδιναβικές χώρες, η Φινλανδία προσελκύει εταιρείες τεχνολογίας που επιδιώκουν να κατασκευάσουν data center, λόγω της σχετικής γεωπολιτικής της σταθερότητας και της αφθονίας γης, αλλά και επειδή το ψυχρό κλίμα μειώνει το ενεργειακό κόστος.

Ο Guardian αναφέρει ότι οι φινλανδικές Αρχές εξετάζουν αιτήσεις για συνολικά 145 νέα data center που βρίσκονται σε διάφορα στάδια σχεδιασμού, μεταξύ των οποίων ένα έργο υποδομής τεχνητής νοημοσύνης αξίας 13 δισ. ευρώ από την Google, η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην Ευρώπη.

Με άλλη απόφασή τους μέσα στον Οκτώβριο, οι φινλανδικές Αρχές διέταξαν την Google να αναστείλει τις εργασίες σε δύο τοποθεσίες, το Μούχος και το Οτάνμακι, γιατί η εταιρεία δεν ολοκλήρωσε τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν προχωρήσει σε αποψίλωση.

Η Εποπτική Αρχή, η οποία επιβλέπει τις περιβαλλοντικές άδειες και εκτιμήσεις, ζήτησε από την Google να σταματήσει τα «προπαρασκευαστικά μέτρα που αλλοιώνουν το περιβάλλον». Οι ακτιβιστές εκτιμούν ότι έχουν κοπεί 250.000 δέντρα στο Μούχος και 150.000 στο Οτάνμακι.

Ο διευθυντής της Google στη Φινλανδία ζήτησε συγγνώμη για την αποψίλωση των δασών, αλλά υποστήριξε ότι η εταιρεία ενήργησε σύμφωνα με «την καλύτερη κατανόηση που είχαμε της νομοθεσίας εκείνη τη στιγμή».

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Η φινλανδική κυβέρνηση στηρίζει την κατασκευή data center, με τον πρωθυπουργό, Πέτερι Όρπο, να δηλώνει μάλιστα ότι η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» και ότι η συμφωνία θα «αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη». Ωστόσο, οι κινήσεις της Google έχουν πυροδοτήσει συζήτηση και ενδέχεται να επηρεάσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2027.

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