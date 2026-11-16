Η Τεχεράνη απαιτεί να ικανοποιηθούν οι όροι της πριν επιτρέψει την επανέναρξη των επιθεωρήσεων – «Θέλουν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών όπλων», υποστηρίζει ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών

Το Ιράν δεν πρόκειται να επιτρέψει στους επιθεωρητές του ΟΗΕ να επισκεφθούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές από τους βομβαρδισμούς το καλοκαίρι του 2025, μέχρι να τερματιστεί ο τρέχων πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει η Τεχεράνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.



Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ημέρες αφότου ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέναρξη των επιθεωρήσεων, οι οποίες έχουν ανασταλεί από τον περσινό πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Παράλληλα, η υπηρεσία του ΟΗΕ εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς (όπως διατείνεται η Τεχεράνη) ή έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται και για στρατιωτική χρήση.



«Δεν θα επιτρέψουμε την πρόσβαση μέχρι να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος» «Δεν θα επιτρέψουμε στον ΔΟΑΕ την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε αργά το βράδυ της Κυριακής.



Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δέχθηκαν νέα πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.



Χωρίς πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν Επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επισκέφθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ, ωστόσο δεν τους έχει επιτραπεί η πρόσβαση σε άλλες εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, μεταξύ των οποίων εκείνες στο Νατάνζ, το Φορντό και το Ισφαχάν.



Ο Γαριμπαμπαντί υποστήριξε ότι το αίτημα του ΔΟΑΕ για επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές «πιθανότατα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αμερικανικών όπλων».