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Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 11 νεκρούς από φωτιά σε ισόγειο κτηρίου, τα θύματα προσπάθησαν να ανέβουν σε υψηλότερους ορόφους για να σωθούν, δείτε βίντεο
Στο ισόγειο του κτηρίου υπήρχε κατάστημα ενοικίασης μοτοσικλετών
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 σε κτίριο στο Πουκέτ και πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί και στους επάνω ορόφου του κτηρίου στους οποίους υπήρχαν κατοικίες.
Fire engulfed buildings in Thailand’s popular tourist town of Patong, killing several people and injuring many others. Preliminary reports suggest a short circuit sparked the blaze. pic.twitter.com/twYIrjYHkd— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 16, 2026
Ο αρχηγός της αστυνομίας περιέγραψε πως τα θύματα φαίνεται ότι προσπάθησαν να διαφύγουν από τη φωτιά ανεβαίνοντας στους υψηλότερους ορόφους καθώς μια σορός εντοπίστηκε στον τρίτο όροφο και άλλες δέκα στον πέμπτο όροφο.
Heartbreaking scenes out of Phuket, Thailand 🇹🇭💔— INSIGHT PULSE (@Insightpulse1) November 16, 2026
A pre-dawn fire at a Patong motorbike rental shop tore through a 4-story commercial building, leaving 11 dead and 36 hospitalized.
Thick smoke from burning fuel and rubber trapped dozens inside.
Sending strength to the victims'… pic.twitter.com/jj3oNf5dnG
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουκέτ, Τσονταρίν Κοεντσομ, στο κατάστημα ενοικίασης υπήρχαν περίπου 100 μοτοσικλέτες, καθώς και αποθηκευμένα καύσιμα, λάδια κινητήρων, πλαστικά υλικά και ελαστικά, τα οποία ενδέχεται να συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς και στη δημιουργία πυκνού, τοξικού καπνού.
A fire tears through a four-storey shophouse on Thailand's resort island of Phuket early Monday, killing 11 people, including Thai and Myanmar nationals, and injuring 16 others. pic.twitter.com/LUgbVQzzOs— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 16, 2026
Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 17 άτομα, ανάμεσά τους 15 υπήκοοι Ταϊλάνδης και ένας υπήκοος Μιανμάρ, με την αστυνομία να διευκρινίζει ότι ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες δεν υπήρχαν τουρίστες.
Αν και η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς είναι σε εξέλιξη, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία έδειξαν ότι ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής κοντά στο κτίριο είχε εκραγεί λίγο πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.
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