Κλιμακώνει το Κρεμλίνο: Σενάρια εξουδετέρωσης του Ζελένσκι και κορυφαίων Ουκρανών στρατηγών μετά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια
Κλιμακώνει το Κρεμλίνο: Σενάρια εξουδετέρωσης του Ζελένσκι και κορυφαίων Ουκρανών στρατηγών μετά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια
Φιλοκυβερνητικά ρωσικά μέσα και κανάλια στο Telegram μιλούν για ακραία απόφαση κατά της ουρανικής ηγεσίας σε αντίθεση με τη «συμφωνία κυρίων» που υπάρχει με τη Δύση - Οι Ρώσοι θεωρούν πως πρέπει να εξουδετερώσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τις επιθέσεις στα ενεργειακά τους κέντρα
Κλιμακώνει επικίνδυνα η Ρωσία τις επιχειρήσεις της κατά της Ουκρανίας και μάλιστα δείχνει διατεθειμένη να το περάσει και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας φέρεται να ήρε την ανεπίσημη απαγόρευση για τη εξουδετέρωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των κορυφαίων στρατηγών του, κατά τη διάρκεια κρίσιμης συνεδρίασης υπό τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αρκετά φιλοκυβερνητικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Οι επανειλημμένες επιδρομές του Κιέβου στον ρωσικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα - συμπεριλαμβανομένου του δέκατου πρόσφατου πλήγματος στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Ουστ-Λούγκα την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης - αποτέλεσαν τον καταλύτη για την απόφαση αυτή, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό ρωσικό μέσο Bloknot και αναπαρήγαγαν διεθνείς ιστοσελίδες, όπως η New York Post.
Το λιμάνι της Ουστ-Λούγκα διαδραματίζει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς αποτελεί βασική οδό εξαγωγών που επιτρέπει στο Κρεμλίνο να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και να μεταφέρει πετρέλαιο στην Ασία. Παράλληλα, η Αγία Πετρούπολη είναι η γενέτειρα του Πούτιν, γεγονός που καθιστά τις επιθέσεις αυτές ιδιαίτερα οδυνηρές για τον Ρώσο ηγέτη, χτυπώντας βαθιά στην καρδιά της πατρίδας του.
Κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης την Πέμπτη, οι ιδιαίτερα ανήσυχοι αξιωματούχοι ασφαλείας της Μόσχας προειδοποίησαν ότι η χώρα ξεμένει από κονδύλια άμυνας για να αποκρούει τα ουκρανικά drones — και ότι οι δικές της επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές δεν λειτουργούν πλέον αποτρεπτικά. Μόνο η περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη, φέρεται να δαπάνησε 24 δισεκατομμύρια ρούβλια - ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια - για συστήματα αεράμυνας.
«Είναι μάταιο να πολεμάμε το ατελείωτο σμήνος των drones — είναι απαραίτητο να καταστρέψουμε την ίδια την αλυσίδα λήψης αποφάσεων», φέρεται να δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα του ρωσικού μέσου.
Έτσι, οι αξιωματούχοι ασφαλείας κατέληξαν, με τις ευχές του Πούτιν, ότι προτιμούν να «αποκεφαλίσουν» την τρέχουσα ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα επικαλούμενα ανώτερες κυβερνητικές πηγές. «Η καταστροφή της θέρμανσης των άλλων δεν σταματά τις επιθέσεις στα διυλιστήριά μας, επειδή οι άνθρωποι που δίνουν τις εντολές αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς υπό την προστασία των άρρητων “συμφωνιών κυρίων” της Μόσχας με τη Δύση», δήλωσε ρωσική πηγή.
Το Κρεμλίνο είχε επιχειρήσει να εξοντώσει τον Ζελένσκι στα πρώτα στάδια του πολέμου το 2022, ωστόσο οι απόπειρες αυτές σταμάτησαν το επόμενο έτος, όταν ο Πούτιν υποσχέθηκε μέσω μεσολαβητών να τις τερματίσει.
Η συνεδρίαση ασφαλείας πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη δίωρη συνομιλία του Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης μέλη της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία είχε μόλις επιστρέψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και εκπρόσωποι των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας - πέραν των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Οι επανειλημμένες επιδρομές του Κιέβου στον ρωσικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα - συμπεριλαμβανομένου του δέκατου πρόσφατου πλήγματος στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Ουστ-Λούγκα την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης - αποτέλεσαν τον καταλύτη για την απόφαση αυτή, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό ρωσικό μέσο Bloknot και αναπαρήγαγαν διεθνείς ιστοσελίδες, όπως η New York Post.
Το λιμάνι της Ουστ-Λούγκα διαδραματίζει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς αποτελεί βασική οδό εξαγωγών που επιτρέπει στο Κρεμλίνο να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και να μεταφέρει πετρέλαιο στην Ασία. Παράλληλα, η Αγία Πετρούπολη είναι η γενέτειρα του Πούτιν, γεγονός που καθιστά τις επιθέσεις αυτές ιδιαίτερα οδυνηρές για τον Ρώσο ηγέτη, χτυπώντας βαθιά στην καρδιά της πατρίδας του.
Κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης την Πέμπτη, οι ιδιαίτερα ανήσυχοι αξιωματούχοι ασφαλείας της Μόσχας προειδοποίησαν ότι η χώρα ξεμένει από κονδύλια άμυνας για να αποκρούει τα ουκρανικά drones — και ότι οι δικές της επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές δεν λειτουργούν πλέον αποτρεπτικά. Μόνο η περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη, φέρεται να δαπάνησε 24 δισεκατομμύρια ρούβλια - ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια - για συστήματα αεράμυνας.
«Είναι μάταιο να πολεμάμε το ατελείωτο σμήνος των drones — είναι απαραίτητο να καταστρέψουμε την ίδια την αλυσίδα λήψης αποφάσεων», φέρεται να δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα του ρωσικού μέσου.
Έτσι, οι αξιωματούχοι ασφαλείας κατέληξαν, με τις ευχές του Πούτιν, ότι προτιμούν να «αποκεφαλίσουν» την τρέχουσα ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα επικαλούμενα ανώτερες κυβερνητικές πηγές. «Η καταστροφή της θέρμανσης των άλλων δεν σταματά τις επιθέσεις στα διυλιστήριά μας, επειδή οι άνθρωποι που δίνουν τις εντολές αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς υπό την προστασία των άρρητων “συμφωνιών κυρίων” της Μόσχας με τη Δύση», δήλωσε ρωσική πηγή.
Πιθανή η χρήση βαρέων υπερηχητικών όπλων για πλήγματα σε καταφύγια
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βαρέα υπερηχητικά όπλα για να πλήξουν καταφύγια και αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν Ουκρανούς ηγέτες και ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές.
Το Κρεμλίνο είχε επιχειρήσει να εξοντώσει τον Ζελένσκι στα πρώτα στάδια του πολέμου το 2022, ωστόσο οι απόπειρες αυτές σταμάτησαν το επόμενο έτος, όταν ο Πούτιν υποσχέθηκε μέσω μεσολαβητών να τις τερματίσει.
Η συνεδρίαση ασφαλείας πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη δίωρη συνομιλία του Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης μέλη της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία είχε μόλις επιστρέψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και εκπρόσωποι των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας - πέραν των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
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