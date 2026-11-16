Η Ουκρανία «έπληξε» τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Μόσχα, περιορίζοντας την κυκλοφορία σ' αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο όπου κυκλοφορούν συνήθως τρένα και οχήματα, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.«Ο εχθρός έπληξε την γέφυρα της Κριμαίας. Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία θα περιορισθεί, κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το μεσημέρι», έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί «όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες».*Φωτογραφία αρχείου