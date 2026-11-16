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Ουκρανικό πλήγμα στη στρατηγική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη Κριμαία
Ουκρανικό πλήγμα στη στρατηγική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη Κριμαία
Ουκρανία: Νέο πλήγμα στη στρατηγική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία
Η Ουκρανία «έπληξε» τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Μόσχα, περιορίζοντας την κυκλοφορία σ' αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο όπου κυκλοφορούν συνήθως τρένα και οχήματα, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.
«Ο εχθρός έπληξε την γέφυρα της Κριμαίας. Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία θα περιορισθεί, κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το μεσημέρι», έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί «όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες».
*Φωτογραφία αρχείου
🚨 BREAKING: Ukrainian forces strike the Crimean Bridge— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026
Traffic across the bridge has been restricted until midday.
The attack was reported by Russian-installed Crimean leader Sergey Aksyonov. pic.twitter.com/PDdlJ7CO76
«Ο εχθρός έπληξε την γέφυρα της Κριμαίας. Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία θα περιορισθεί, κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το μεσημέρι», έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί «όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες».
*Φωτογραφία αρχείου
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