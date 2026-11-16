Δεύτερη θητεία για τον Νέβες στο Πράσινο Ακρωτήριο, η αντίπαλός του Ρόσα παραδέχθηκε την ήττα της
Δεύτερη θητεία για τον Νέβες στο Πράσινο Ακρωτήριο, η αντίπαλός του Ρόσα παραδέχθηκε την ήττα της
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Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ζοζέ Μαρία Νέβες, κέρδισε μια δεύτερη πενταετή θητεία, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής, επικρατώντας πέντε αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης γυναίκας υποψηφίου του αρχιπελάγους Τζοάνα Ρόσα, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας για τους νέους αλλά και στο μεταναστευτικό.
Τα αποτελέσματα από το 97% των εκλογικών τμημάτων, τα οποία ανακοινώθηκαν από την κρατική τηλεόραση, έδειξαν ότι ο Νέβες συγκέντρωσε το 63,8% των ψήφων, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% που απαιτείται για την αποφυγή ενός δεύτερου γύρου.
Τα ίδια αποτελέσματα έδειξαν ότι η κύρια αντίπαλός του, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζοάνα Ρόσα, έλαβε το 31,6% των ψήφων, ενώ οι τέσσερις άλλοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν λιγότερο από 1% ο καθένας.
Σε ομιλία της, η Ρόσα παραδέχθηκε την ήττα της και δήλωσε ότι είχε ήδη συγχαρεί τον Νέβες.
«Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, ήξερα ότι έπρεπε να είμαι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Είπα επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι, ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Πράσινου Ακρωτηρίου που διεκδικεί την προεδρία, η υποψηφιότητά μου θα βοηθούσε να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη ισότητα στην κοινωνία μας», ανέφερε.
Ο Νέβες, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να εργαστεί για όλους τους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου, τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να εξασφαλίσει υψηλότερους μισθούς και να καταπολεμήσει τη φτώχεια.
Τα αποτελέσματα από το 97% των εκλογικών τμημάτων, τα οποία ανακοινώθηκαν από την κρατική τηλεόραση, έδειξαν ότι ο Νέβες συγκέντρωσε το 63,8% των ψήφων, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% που απαιτείται για την αποφυγή ενός δεύτερου γύρου.
Τα ίδια αποτελέσματα έδειξαν ότι η κύρια αντίπαλός του, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζοάνα Ρόσα, έλαβε το 31,6% των ψήφων, ενώ οι τέσσερις άλλοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν λιγότερο από 1% ο καθένας.
Σε ομιλία της, η Ρόσα παραδέχθηκε την ήττα της και δήλωσε ότι είχε ήδη συγχαρεί τον Νέβες.
«Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, ήξερα ότι έπρεπε να είμαι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Είπα επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι, ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Πράσινου Ακρωτηρίου που διεκδικεί την προεδρία, η υποψηφιότητά μου θα βοηθούσε να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη ισότητα στην κοινωνία μας», ανέφερε.
Ο Νέβες, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να εργαστεί για όλους τους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου, τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να εξασφαλίσει υψηλότερους μισθούς και να καταπολεμήσει τη φτώχεια.
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