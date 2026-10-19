Πρωτοφανής διάσωση στην Ουκρανία: Drone σήκωσε τραυματία στρατιώτη και τον μετέφερε με ασφάλεια από το μέτωπο, δείτε βίντεο

Ο τραυματίας ήταν εγκλωβισμένος ανάμεσα σε νάρκες και εχθρικά drones

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Μετέτρεψαν ένα βαρύ εξακόπτερο σε μέσο διακομιδής

Μια πρωτοποριακή επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου πραγματοποίησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο ιπτάμενο drone με έξι έλικες, το οποίο κατάφερε να απομακρύνει τον άνδρα από μια εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή.Σύμφωνα με ανακοίνωση τηςτης 92ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Εφόδου, πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως επιχείρηση απομάκρυνσης τραυματισμένου στρατιώτη με εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός βαρέος εξακόπτερου της ουκρανικής εταιρείας «Gurzuf Defence», με τη συνεργασία περισσότερων στρατιωτικών σχηματισμών.Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποκάλυψαν ούτε την ακριβή ημερομηνία ούτε την τοποθεσία της διάσωσης, πιθανότατα για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.Όπως εξήγησε η στρατιωτική μονάδα, ο τραυματισμένος στρατιώτης υπηρετούσε στην 30ή Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία και βρισκόταν σε θέση μάχης όταν τραυματίστηκε.Η απομάκρυνσή του αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η περιοχή βρισκόταν υπό συνεχή απειλή από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το έδαφος ήταν ναρκοθετημένο.«Ένας στρατιώτης πεζικού της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας τραυματίστηκε, ενώ βρισκόταν στη θέση του. Λόγω της έντονης δραστηριότητας των εχθρικών drones και του ναρκοθετημένου εδάφους, η απομάκρυνσή του με τα πλέον συνηθισμένα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα ήταν αδύνατη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Οι στρατιωτικοί εκτίμησαν ότι η χρήση ενός επίγειου ρομποτικού οχήματος δεν αποτελούσε ασφαλή επιλογή και αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια διαφορετική λύση: τη μεταφορά του τραυματία μέσω αέρος, χωρίς την παρουσία ανθρώπινου πληρώματος.Για την επιχείρηση επιλέχθηκε ένα βαρύ εξακόπτερο τηςτο οποίο η εταιρεία παραχώρησε δωρεάν στις ουκρανικές δυνάμεις.