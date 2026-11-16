Η αυξανόμενη αντίσταση στα αντιβιοτικά μπορεί να σκοτώσει 39 εκατ. ανθρώπους σε διάστημα 25 ετών, προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Η αυξανόμενη αντίσταση στα αντιβιοτικά μπορεί να σκοτώσει 39 εκατ. ανθρώπους σε διάστημα 25 ετών, προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Καρκινοπαθείς και πρόσωπα με χρόνιες νόσους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες
Η αυξανόμενη αντίσταση στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα απειλεί να καταστήσει επικίνδυνες για τη ζωή επεμβάσεις ρουτίνας και τοκετούς και να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
«Η αντίσταση στα αντιβιοτικά -αλλά μιλάμε ευρύτερα για μικροβιακή αντοχή ή AMR- είναι ευρέως εκτεταμένη και απειλεί το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Ζαν-Πιέρ Νιεμαζί.
Καρκινοπαθείς και πρόσωπα με χρόνιες νόσους αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερους κινδύνους από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες.
Τα βακτήρια αναπτύσσουν εδώ και καιρό αντίσταση στα φάρμακα που έχουν επινοηθεί για να τα καταπολεμούν, καθιστώντας αναποτελεσματικές πολλές θεραπείες.
Ο ΠΟΥ καλεί τις χώρες να αυξήσουν τις προσπάθειες για να αντιμετωπίζουν τη μικροβιακή αντοχή στη διάρκεια μιας εβδομάδας ευαισθητοποίησης από τις 18 ως τις 24 Νοεμβρίου.
Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται πέθαναν το 2021 ως άμεσο αποτέλεσμα της μικροβιακής αντοχής, δήλωσε ο Νιεμαζί. «Οι λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα σκοτώνουν εδώ και χρόνια χωρίς να το συνειδητοποιούμε επαρκώς», υπογράμμισε ο ίδιος, καθώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά είναι άμεσα υπεύθυνα για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους και συμβάλλουν σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.
Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, τα μοντέλα δείχνουν πως η μικροβιακή αντοχή μπορεί να προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, προσθεσε.
Ο αριθμός των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά σε ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα αυξάνεται, ενώ τα νέα αντιβιοτικά που αναπτύσσονται είναι πολύ λίγα.
«Η πρόληψη των λοιμώξεων είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Πραβάρσα Πρακάς.
Εντούτοις μόνο λίγο περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών έχουν εφαρμόσει πλήρως και σε πανεθνικό επίπεδο τις οδηγίες του ΠΟΥ για πρόληψη των λοιμώξεων.
Υπερβολικά πολλές χώρες απέχουν ακόμα πολύ από το να εκπληρώσουν τους στόχους που τέθηκαν το 2024 από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για να επιτευχθούν μέχρι το 2030, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν την πρόληψη των λοιμώξεων, τη χρήση φαρμάκων στα νοσοκομεία, τη διαγνωστική ικανότητα και την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής.
«Η αντίσταση στα αντιβιοτικά -αλλά μιλάμε ευρύτερα για μικροβιακή αντοχή ή AMR- είναι ευρέως εκτεταμένη και απειλεί το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Ζαν-Πιέρ Νιεμαζί.
Καρκινοπαθείς και πρόσωπα με χρόνιες νόσους αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερους κινδύνους από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες.
Τα βακτήρια αναπτύσσουν εδώ και καιρό αντίσταση στα φάρμακα που έχουν επινοηθεί για να τα καταπολεμούν, καθιστώντας αναποτελεσματικές πολλές θεραπείες.
Ο ΠΟΥ καλεί τις χώρες να αυξήσουν τις προσπάθειες για να αντιμετωπίζουν τη μικροβιακή αντοχή στη διάρκεια μιας εβδομάδας ευαισθητοποίησης από τις 18 ως τις 24 Νοεμβρίου.
Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται πέθαναν το 2021 ως άμεσο αποτέλεσμα της μικροβιακής αντοχής, δήλωσε ο Νιεμαζί. «Οι λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα σκοτώνουν εδώ και χρόνια χωρίς να το συνειδητοποιούμε επαρκώς», υπογράμμισε ο ίδιος, καθώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά είναι άμεσα υπεύθυνα για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους και συμβάλλουν σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.
Η μικροβιακή αντοχή μπορεί να προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους
Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, τα μοντέλα δείχνουν πως η μικροβιακή αντοχή μπορεί να προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, προσθεσε.
Ο αριθμός των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά σε ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα αυξάνεται, ενώ τα νέα αντιβιοτικά που αναπτύσσονται είναι πολύ λίγα.
«Η πρόληψη των λοιμώξεων είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Πραβάρσα Πρακάς.
Εντούτοις μόνο λίγο περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών έχουν εφαρμόσει πλήρως και σε πανεθνικό επίπεδο τις οδηγίες του ΠΟΥ για πρόληψη των λοιμώξεων.
Υπερβολικά πολλές χώρες απέχουν ακόμα πολύ από το να εκπληρώσουν τους στόχους που τέθηκαν το 2024 από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για να επιτευχθούν μέχρι το 2030, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν την πρόληψη των λοιμώξεων, τη χρήση φαρμάκων στα νοσοκομεία, τη διαγνωστική ικανότητα και την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής.
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