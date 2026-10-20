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Άγρια δολοφονία 30χρονης στις ΗΠΑ: Ο σύντροφός της τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι μπροστά στην 5χρονη κόρη του, «ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Φλόριντα σύντροφος ΗΠΑ Κόρη

Άγρια δολοφονία 30χρονης στις ΗΠΑ: Ο σύντροφός της τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι μπροστά στην 5χρονη κόρη του, «ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»

Αφού πυροβόλησε την Τζέσικα Αντολίνι, ο Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ την πάτησε με το αυτοκίνητό του μέσα στο οποίο είχε την 5χρονη κόρη του

Άγρια δολοφονία 30χρονης στις ΗΠΑ: Ο σύντροφός της τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι μπροστά στην 5χρονη κόρη του, «ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»
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Θύμα άγριας δολοφονίας από τον 40χρονο σύντροφό της, Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ, έπεσε στη Φλόριντα των ΗΠΑ η 30χρονη Τζέσικα Αντολίνι, καθώς σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης την πυροβόλησε στο κεφάλι και την πάτησε με το αυτοκίνητό του, μέσα στο οποίο βρισκόταν η 5χρονη κόρη του.

Στη δικογραφία για το έγκλημα που διεπράχθη στις 13 Οκτωβρίου περιγράφεται ότι ο 40χρονος «καταδίωκε» την 30χρονη όταν την ακολούθησε σε ένα μπαρ στο Σέιφτι Χάρμπορ της Φλόριντα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι ο Σμιθ συμπεριφερόταν «εξαιρετικά παράξενα» και περιφερόταν σαν να ήταν «δαιμονισμένος», αναζητώντας την Αντολίνι περίπου στις 9 το βράδυ της μοιραίας για την 30χρονη ημέρα.

Όταν εντόπισε τη σύντροφό του, ο Σμιθ φέρεται να διαπληκτίστηκε μαζί της στον χώρο στάθμευσης. Τη στιγμή, δε, που εκείνη τον ακολουθούσε προς το όχημά του, ο Σμιθ έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε την Αντολίνι «στο πρόσωπο με τη σφαίρα να διαπερνά το αριστερό της μάτι και να βγαίνει από το πίσω μέρος του κρανίου της».

Άγρια δολοφονία 30χρονης στις ΗΠΑ: Ο σύντροφός της τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι μπροστά στην 5χρονη κόρη του, «ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»
Η 30χρονη Τζέσικα Αντολίνι
Άγρια δολοφονία 30χρονης στις ΗΠΑ: Ο σύντροφός της τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι μπροστά στην 5χρονη κόρη του, «ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»
Ο 40χρονος Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ


Μετά τους πυροβολισμούς, ο Σμιθ φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο με την κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο, «παρασύροντας με το όχημα το σώμα της Αντολίνι». Στη συνέχεια, ο 40χρονος φέρεται να τηλεφώνησε στη μητέρα του και να της είπε ότι θα της πήγαινε την κόρη του, επειδή είχε «κάνει μεγάλη ζημιά» και είχε «πυροβολήσει την Τζες».

Από την πλευρά της η 5χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έλεγε επανειλημμένα στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες».

Κλείσιμο
Μετά τη διαφυγή του δράστη, αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες πολιτών, εντόπισαν το όχημά του και προσπάθησαν να το σταματήσουν. Όταν εκείνος δεν σταμάτησε, το όχημα ακινητοποιήθηκε.



Ο Σμιθ κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση παιδιού και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Πινέλας.
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