Η Κέιτι Ζακαράια αποθέωσε τον Τραμπ μετά την απόλυσή της από τον Λευκό Οίκο: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος»
Η Κέιτι Ζακαράια αποθέωσε τον Τραμπ μετά την απόλυσή της από τον Λευκό Οίκο: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος»
Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου απομακρύνθηκε έπειτα από μόλις πέντε ημέρες, μετά την έντονη κριτική για την πρώτη της ενημέρωση στους δημοσιογράφους
Το πρώτο της μήνυμα λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου έστειλε η Κέιτι Ζακαράια, επιλέγοντας να αποθεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος την απέλυσε έπειτα από μόλις πέντε ημέρες. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ζακαράια αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο, γενναιόδωρο και εργατικό άνθρωπο», ενώ τόνισε πως ήταν τιμή της που εργάστηκε στο πλευρό του.
«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ευγενικός, υπέροχος, γενναιόδωρος, στοργικός, ενθουσιώδης και εργατικός άνθρωπος. Μακάρι περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Κανείς δεν θα κάνει ποτέ την Αμερική τόσο σπουδαία όσο την έχει κάνει και συνεχίζει να την κάνει εκείνος. Ήταν τιμή μου που εργάστηκα για αυτόν», πρόσθεσε, χωρίς να αφήσει την παραμικρή αιχμή για την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή της.
Η ανάρτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά σύντομης θητείας, η οποία σημαδεύτηκε από την έντονη κριτική για την παρουσία της στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, αλλά και από ερωτήματα σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα.
Η Ζακαράια είχε επιλεγεί από τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου για να διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στις 12 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, την επόμενη ημέρα, διήρκεσε μόλις 14 λεπτά και προκάλεσε αρνητικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις ερωτήσεις.
Παράλληλα, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων όταν έγινε γνωστό ότι, αν και είχε παρουσιαστεί ως δικηγόρος, δεν είχε αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος, καθώς δεν είχε περάσει τις σχετικές εξετάσεις στην Καλιφόρνια. Η ίδια παραδέχθηκε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις και δεν είχε επιχειρήσει ξανά να τις δώσει.
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Τραμπ άφησε δημόσια να εννοηθεί ότι η παραμονή της στη θέση ήταν αβέβαιη, υποστηρίζοντας πως είχε δεχθεί ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης.
«Της είπα ότι, αν ήμουν στη θέση της, θα το ξανασκεφτόμουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να τη βλέπει να υφίσταται την πίεση που συνεπάγεται η συγκεκριμένη θέση.
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η Ζακαράια απομακρύνεται από τα καθήκοντά της, καταγράφοντας τη συντομότερη θητεία εκπροσώπου Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου.
«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ευγενικός, υπέροχος, γενναιόδωρος, στοργικός, ενθουσιώδης και εργατικός άνθρωπος. Μακάρι περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Κανείς δεν θα κάνει ποτέ την Αμερική τόσο σπουδαία όσο την έχει κάνει και συνεχίζει να την κάνει εκείνος. Ήταν τιμή μου που εργάστηκα για αυτόν», πρόσθεσε, χωρίς να αφήσει την παραμικρή αιχμή για την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή της.
President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to.— Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026
It was an honor to work for him. pic.twitter.com/Tp4NizrhE2
Η Ζακαράια είχε επιλεγεί από τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου για να διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στις 12 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, την επόμενη ημέρα, διήρκεσε μόλις 14 λεπτά και προκάλεσε αρνητικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις ερωτήσεις.
Παράλληλα, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων όταν έγινε γνωστό ότι, αν και είχε παρουσιαστεί ως δικηγόρος, δεν είχε αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος, καθώς δεν είχε περάσει τις σχετικές εξετάσεις στην Καλιφόρνια. Η ίδια παραδέχθηκε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις και δεν είχε επιχειρήσει ξανά να τις δώσει.
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Τραμπ άφησε δημόσια να εννοηθεί ότι η παραμονή της στη θέση ήταν αβέβαιη, υποστηρίζοντας πως είχε δεχθεί ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης.
«Της είπα ότι, αν ήμουν στη θέση της, θα το ξανασκεφτόμουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να τη βλέπει να υφίσταται την πίεση που συνεπάγεται η συγκεκριμένη θέση.
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η Ζακαράια απομακρύνεται από τα καθήκοντά της, καταγράφοντας τη συντομότερη θητεία εκπροσώπου Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου.
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