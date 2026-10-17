Η Κέιτι Ζακαράια αποθέωσε τον Τραμπ μετά την απόλυσή της από τον Λευκό Οίκο: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου απομακρύνθηκε έπειτα από μόλις πέντε ημέρες, μετά την έντονη κριτική για την πρώτη της ενημέρωση στους δημοσιογράφους